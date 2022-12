Regierungswahlen Baselland 2023: Die Bilanz von Anton Lauber

Wahlen Baselland Der clevere Stratege: Das ist die Bilanz von Regierungsrat Anton Lauber Zehn Jahre ist der Allschwiler Mitte-Politiker schon Baselbieter Finanzdirektor. 2023 kandidiert er erneut. Die bz blickt zurück, was Lauber in der vergangenen Legislatur erreicht hat. Michael Nittnaus 1 Kommentar 15.12.2022, 05.00 Uhr

Nach dem Geldzählen Hände desinfizieren: Schatzmeister Anton Lauber in einer Videobotschaft ans Volk während der Coronapandemie im Winter 2020. Youtube

Als Anton Lauber in der Ersatzwahl vom Juni 2013 in die Baselbieter Regierung gewählt wurde, haftete an ihm das Image des «Königs von Allschwil». Der Mitte-Politiker (damals CVP) hatte als Gemeindepräsident die grösste Ortschaft des Kantons fest im Griff und war bekannt dafür, selbst die Dossiers seiner Gemeinderatskollegen aus dem Effeff zu kennen – und letztlich überall das letzte Wort zu haben.