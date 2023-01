Regierungswahlen Baselland 2023: Die Bilanz von Monica Gschwind

Wahlen Baselland Die Brückenbauerin: Das ist die Bilanz von Regierungsrätin Monica Gschwind Die Freisinnige steht seit bald acht Jahren der Bildungs-, Kultur- und Sportdirektion vor. Am 12. Februar 2023 kandidiert sie erneut für den Baselbieter Regierungsrat. Die bz blickt zurück, was Gschwind in der vergangenen Legislatur erreicht hat. Michael Nittnaus Jetzt kommentieren 05.01.2023, 05.00 Uhr

Sie brachte Ruhe an die Schulen: Monica Gschwind am ersten Schultag im vergangenen August. Bild: Nicole Nars-Zimmer

«Ohni Moni». Selten war ein politischer Slogan im Baselbiet einprägsamer als jener der Jungsozialisten. 2015 griffen sie damit die frisch gewählte Bildungsdirektorin Monica Gschwind an. Die Freisinnige musste kurz nach Amtsantritt die von der Gesamtregierung beschlossenen Sparmassnahmen im Bildungsbereich vertreten. Hunderte Lehrpersonen sowie Schülerinnen und Schüler demonstrierten vor dem Regierungsgebäude in Liestal.

Tempi passati. Der letzte Schlachtruf ist längst verhallt. Monica Gschwind hat sich in der Kantonsexekutive etabliert. Wie schon 2015, als ihre Wahl die SP aus der Regierung bugsierte, errang die Hölsteinerin bei den Regierungsratswahlen 2019 den vierten Platz. Nun möchte Gschwind am 12. Februar wiedergewählt werden. Doch was hat sie in der zu Ende gehenden Legislatur 2019 bis 2022 erreicht? Die bz zieht Bilanz.

Monica Gschwind verliert keine Abstimmungen. Seit sie die Vorsteherin der Bildungs-, Kultur- und Sportdirektion ist, hat sie alle zwölf bildungspolitischen Vorlagen, die an die Urne kamen, zu ihren Gunsten entschieden.

In der aktuellen Legislatur brachte sie den Gegenvorschlag zur Volksinitiative «Niveaugetrennter Unterricht in Promotionsfächern» durch. Auch schaffte sie es, aus der Initiative, welche das Verbot des Französisch-Lehrmittels Mille feuilles gefordert hatte, eine eingeschränkte Lehrmittelfreiheit ohne Verbot zu machen. Zuletzt folgte ihr das Baselbieter Stimmvolk im März 2021, indem es die Initiative ablehnte, welche die Zahl der Kompetenzbeschreibungen in den Lehrplänen beschränken wollte.

Auch im Kantonsparlament konnte Gschwind in den vergangenen dreieinhalb Jahren fast durchwegs die Mehrheit der Landrätinnen und Landräte für sich gewinnen. Sei es beim Aufbau eines Zentrums für Brückenangebote, bei der Neuregelung der Speziellen Förderung und Sonderschulung, den Subventionen für Sportanlagen (Kasak 4), beim Kulturvertrag und dem Universitätsvertrag mit Basel-Stadt, bei den Ausgaben für das Massnahmenpaket Zukunft Volksschule oder der Neuregelung der Führungsstrukturen an der Volksschule im vergangenen Herbst.

Zur Person: Monica Gschwind Die 59-Jährige wuchs in der Innerschweiz in den Kantonen Luzern und Schwyz auf. Dort besuchte sie unter anderem die Handelsschule am zum Kloster gehörigen Theresianum Ingenbohl. 1988 kam Monica Gschwind ins Baselbiet nach Hölstein, wo sie seither lebt. Die Mutter zweier erwachsener Töchter arbeitete als selbstständige Treuhänderin, bis sie 2015 für die FDP in die Baselbieter Regierung gewählt wurde. Ihre politische Laufbahn begann aber früher: Von 2000 bis 2015 sass sie im Hölsteiner Gemeinderat, den sie von 2012 bis 2015 auch präsidierte. Parallel politisierte sie ab 2010 im Landrat, wo sie sich vor allem als Finanzexpertin einen Namen machte. Im Regierungsrat übernahm Gschwind die Bildungs-, Kultur- und Sportdirektion vom abtretenden Urs Wüthrich (SP), womit sie die Sozialdemokraten für vier Jahre aus der Exekutive beförderte. Zählte früher Volleyball zu ihren Hobbys, ist es nun Rennradfahren und Krafttraining.

Monica Gschwind (r.) tritt zusammen mit Anton Lauber und Sandra Sollberger auf einem Dreier-Ticket der bürgerlichen Allianz von SVP, FDP und Mitte zu den Wahlen vom 12. Februar 2023 an. Bild: Nicole Nars-Zimmer

Dass die 59-Jährige so erfolgreich ist, hat einen Grund – und seinen Preis: Monica Gschwind ist nicht die Regierungsrätin der grossen Visionen und radikalen Reformen, sondern des sorgfältigen Abtastens und der ausgewogenen Kompromisse. Sie bringt Vorlagen meist erst ins Parlament, wenn sie sich sicher ist, dass sie mehrheitsfähig sind. Für ihre Runden Tische und Arbeitsgruppen ist Gschwind berühmt.

Sie lädt jeweils alle Interessenvertreter eines Geschäfts ein, mitzudiskutieren und so indirekt an den Vorlagen mitzuarbeiten. Dies kann mehrere Überarbeitungsschlaufen bedeuten, bis ein Resultat vorliegt, dem alle Involvierten zustimmen können. Unterstützer nennen das intelligente Realpolitik, Kritiker halten es für mutlos. Unbestritten gelingt es ihr, als Brückenbauerin politische und ideologische Gräben zu überwinden.

Monica Gschwind gelang 2015 der Coup, sich gegen die zwei antretenden SP-Kandidierenden Regula Nebiker und Daniel Münger durchzusetzen. Dies verdankte die Freisinnige nicht nur der bürgerlichen Zusammenarbeit mit SVP und CVP, sondern auch dem vom ehemaligen Grünen Jürg Wiedemann gegründeten bildungspolitischen Verein «Starke Schule».

Als dieser aber in den Folgejahren eine Initiative nach der anderen lancierte, um gegen Bildungsreformen und vor allem den Lehrplan 21 zu kämpfen, zeigte sich, dass Gschwind sich emanzipiert. Sie ging auf Distanz zu den radikaleren Anliegen des Vereins – allerdings ohne die «Starke Schule» vollständig zu vergraulen.

Stattdessen ist die Lobbyorganisation nun regelmässiger Gast an Gschwinds Runden Tischen und kann mit den Umsetzungsvarianten der Anliegen – wie etwa der Lehrmittelfreiheit – gut leben. Bester Beleg dafür ist, dass die «Starke Schule» Gschwind auch 2023 zur Wiederwahl empfiehlt.

Auch wenn Monica Gschwind in den vergangenen Jahren viel erreicht hat, gibt es noch einige Baustellen in ihrer Direktion. Unklar ist etwa, wie sie den sich verschärfenden Lehrpersonenmangel in den Griff bekommt. Damit verknüpft ist auch die Problematik des Leistungslohns.

Obwohl unbestritten ist, dass dieser im Schulbereich schwierig fair auszugestalten ist, setzte ihn Gschwind durch. Hier halfen auch die Runden Tische nichts. Der 2023 bevorstehenden Gratis-Kita-Initiative der SP setzt die Freisinnige ein Optimierungsprojekt im Bereich der familienergänzenden Betreuung entgegen. Dessen Umsetzung wird aber noch Jahre in Anspruch nehmen und die Wirkung ist völlig offen.

In der Anfangsphase der Coronapandemie 2020 waren virtuelle Pressekonferenzen noch ziemlich ungewohnt für Monica Gschwind. Bild: Nicole Nars-Zimmer

Die Treuhänderin aus Hölstein hat bewiesen, dass sie auch nach acht Jahren noch nicht amtsmüde ist. Ihre eher trockene Art täuscht darüber hinweg, dass ihr viel an einer guten Baselbieter Bildungslandschaft liegt. Daran arbeitet sie zwar nicht schnell, dafür äusserst beharrlich. Diplomatie und Dialog sind ihre Waffen.

Es mag von Vorteil sein, dass Gschwind als Bürgerliche im Landrat mehr Unterstützung erhält als ihr Vorgänger Urs Wüthrich von der SP. Doch etwas anerkennen selbst Linke neidlos: Es konnte Ruhe einkehren an den Schulen. Wer weiss, ob das auch «ohni Moni» geklappt hätte.

