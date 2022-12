Regierungswahlen Baselland 2023: Die Bilanz von Kathrin Schweizer

Wahlen Baselland Die Zurückhaltende: Das ist die Bilanz von Regierungsrätin Kathrin Schweizer Die Sozialdemokratin ist seit 2019 Baselbieter Sicherheitsdirektorin. In der sogenannten Falschgeld-Affäre musste sie heftige Angriffe parieren. Ihr politischer Leistungsausweis fällt gemischt aus. Hans-Martin Jermann Jetzt kommentieren 29.12.2022, 05.00 Uhr

Keine grosse Kiste ins Trockene gebracht, aber auch keine grossen Fehler begangen: In etwa so lässt sich die Regierungstätigkeit Kathrin Schweizers zusammenfassen. Bild: Kenneth Nars (26. Mai 2021)

Gross waren die in sie gesetzten Hoffnungen am 31. März 2019: Nach vier Jahren Unterbruch zog die SP an jenem sonnigen Frühlingssonntag mit Kathrin Schweizer wieder in die Baselbieter Regierung ein. Auch erzielte sie das drittbeste Resultat der Kandidierenden – hinter den langjährigen Regierungsräten Anton Lauber (Mitte) und Isaac Reber (Grüne), aber vor den anderen Bisherigen Monica Gschwind (FDP) und Thomas Weber (SVP).

Die Aufgabe der mit Vorschusslorbeeren ausgestatteten Neu-Magistratin war allerdings eine knifflige. Sie sollte in der fünfköpfigen Kantonsexekutive die Stimme des sozialen Ausgleichs sein, wobei von Beginn an klar war, dass sie mit klassisch linken Anliegen in der mehrheitlich bürgerlichen Regierung scheitern würde. Mit dem grünliberal positionierten Grünen Isaac Reber hat sie zudem nur in einigen, vornehmlich ökologischen Fragen einen verlässlichen Mitstreiter. Die bz zieht Bilanz zum Wirken Schweizers.

Den grössten Sturm in ihrer ersten Legislatur entfachte bezeichnenderweise nicht ein eigenes Geschäft: Der Fall der beiden acht- und zehnjährigen Brüder, die im April 2020 im Volg-Laden in Diegten mit falschen Euro-Noten von der Sissacher Fasnacht bezahlen wollten und deshalb eine Anzeige am Hals hatten, sorgte international für Schlagzeilen. Die Baselbieter Polizei und mit ihr die Sicherheitsdirektorin gerieten ins Kreuzfeuer der Kritik.

Neben SVP-Landräten, die der Familie der Buben nahestehen und im Parlament wiederholt mit Vorstössen vorstellig wurden, versuchte ein damaliger Redaktor der «Basler Zeitung», den Fall mit einer Artikelserie zum Polizeiskandal hochzustilisieren. «Kathrin Schweizer fällt durch den Charaktertest», analysierte der für andere Texte vom Presserat gerügte und heute nicht mehr bei der «BaZ» tätige Journalist nach einer Erklärung der Regierungsrätin im Landrat.

Vom medialen und politischen Feuer blieb nach einer externen Untersuchung und dem Bericht der landrätlichen Geschäftsprüfungskommission (GPK) kaum mehr Rauch übrig: Die Ermittlungen seien korrekt abgelaufen, der Polizeieinsatz sei angemessen gewesen. Schweizer musste sich von der (übrigens von einem SVPler geführten) GPK einzig den Vorwurf gefallen lassen, mit ihrer Kommunikation Verwirrung gestiftet zu haben. Sie blieb in den Diskussionen im Landrat auch bei aufgeladener Stimmung ruhig und sachlich, wirkte allerdings in Details wenig souverän. Gleichwohl: Diesen Charaktertest hat Schweizer bestanden.

Zur Person Kathrin Schweizer (53) ist in Muttenz aufgewachsen, wo sie noch heute lebt. Die studierte Biologin engagiert sich seit Ende der 1990er-Jahre politisch, zunächst in diversen kommunalen Gremien. 2007 wurde sie in den Landrat gewählt, dem sie bis zu ihrer Wahl in die Regierung 2019 angehörte. Von 2011 bis 2015 amtete sie im Parlament zudem als Chefin der SP-Fraktion. Zu ihren Steckenpferden als Parlamentarierin zählte die Verkehrs-, aber auch die Finanz- und Wirtschaftspolitik. 2015 bis 2019 sass sie zudem im Muttenzer Gemeinderat. Kathrin Schweizer ist die erste linke Frau in der Baselbieter Regierung.

Kathrin Schweizer hat 2021 ohne grosses Getöse ein neues Polizeigesetz unter Dach und Fach gebracht. Es schafft unter anderem die Grundlage für den Einsatz von Bodycams an Polizeiuniformen. Das Gesetz ist für die Arbeit der Gesetzeshüter wichtig, aber aus übergeordneter Sicht kein A-Geschäft.

Ihre Feuertaufe beim Stimmvolk hat sie bestanden: Im November 2021 hiess dieses mit einem Ja-Anteil von 59 Prozent die Fortführung des kantonalen Integrationsprogramms gut. Politisch ein nicht unbedeutender Sieg Schweizers gegen die SVP, die das Referendum ergriffen hatte. Doch die wirklich grosse Kiste fehlt in der bisherigen Regierungsbilanz Schweizers. Dies wohl auch wegen der Pandemie: Während Corona standen andere, insbesondere Gesundheitsdirektor Thomas Weber und Finanzdirektor Anton Lauber, im Scheinwerferlicht.

Dabei hat die Sozialdemokratin durchaus versucht, Akzente zu setzen. Sie will Gewalt an Frauen und Kindern stärker bekämpfen und hat dazu die Schutzplätze in Frauenhäusern ausgebaut. Erst im November hat sie einen neuen Dienst geschaffen, der Radikalismus und gewalttätigem Extremismus vorbeugen will. Die 53-jährige Muttenzerin hat sich auch als Sozialministerin profiliert.

Gut gemeinte Geste: Kathrin Schweizer mit einem Betroffenen auf einer Bank in Allschwil, die als Mahnmal gegen fürsorgerische Zwangsmassnahmen aufgestellt wurde. Bild: Kenneth Nars (28. April 2021)

Gegen den Willen der Rechtsbürgerlichen hat sie im Landrat ein Top-Sharing-Modell bei der Staatsanwaltschaft eingeführt. Ein mutiger feministischer Personalentscheid. Publikumswirksam entschuldigte sie sich im April 2021 für fürsorgerische Zwangsmassnahmen, die im Baselbiet bis 1981 vorgenommen wurden, und liess im Kanton zwölf Sitzbänke als Mahnmale aufstellen. Es blieb allerdings bei der gut gemeinten Geste. Weshalb hat Schweizer nicht die Gelegenheit genutzt, eine Debatte über kantonale Rentenzahlungen an ehemalige Verdingkinder und weitere Betroffene anzustossen?

Kathrin Schweizer muss sich den Vorwurf gefallen lassen, in der mehrheitlich bürgerlichen Regierung zu zurückhaltend zu agieren. Urs Wüthrich, Schweizers SP-interner Vorgänger in der Regierung, ging auf tutti, wenn ihm ein eigenes Geschäft wirklich wichtig war. Auch liess der unbequeme Kämpfer schon mal durchschimmern, wenn ihm ein Mehrheitsentscheid der bürgerlichen Kollegen nicht in den Kram passte.

Schweizer ist anders. Sie, die als Landrätin oft pointiert links stand, hat seit ihrem Wechsel in die Regierung wiederholt auf diesen Rollenwechsel hingewiesen. Die studierte Biologin wirkt konziliant – das macht sie zum geschätzten Regierungsmitglied und nun auch für moderate Bürgerliche wählbar.

In der SP klingt hinter vorgehaltener Hand indes Enttäuschung an. Schweizer gelinge es nicht, eine sozialdemokratische Agenda in die Regierung zu tragen. Von den Juso kommt sogar laute Kritik – im August 2021 zum Beispiel an einem Polizeieinsatz bei der Räumung eines besetzten Hauses in Liestal.

Ende November liessen die Juso gar verlauten, sie wählten Schweizer und den zweiten SP-Kandidierenden Thomas Noack «als kleineres Übel». Gewiss, das sind Aussagen einer um Abgrenzung und Provokation bemühten Jungpartei. Gleichwohl: Diese Kritik wäre wohl nicht so deutlich, wären die beiden Kandidierenden unter den Genossen allseits beliebt.

Kathrin Schweizer kann zwar kaum Grosserfolge vorweisen, hat aber bisher auch wenige Fehler gemacht. Sie ist im bürgerlichen Lager kein rotes Tuch, umgekehrt werden Wählende links der Mitte kaum an ihr vorbeikommen. Sie wird am 12. Februar die Wiederwahl mit grosser Wahrscheinlichkeit schaffen.

bz-Serie zu den Regierungswahlen: Bilanz der Bisherigen Das ist der zweite Text der Artikelreihe zu den amtierenden Regierungsrätinnen und -räten, die am 12. Februar 2023 zur Wiederwahl antreten. Bereits erschienen: Anton Lauber (15. Dezember). Es folgen: Monica Gschwind und Isaac Reber.

