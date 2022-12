618 Frauen und Männer wollen in den Baselbieter Landrat

Wahlen Baselland Nun ist es amtlich: 618 Baselbieterinnen und Baselbieter wollen in den Landrat Der Frauenanteil unter den Kandidierenden liegt bei knapp 40 Prozent. Gegenüber den letzten Wahlen hat sich dieser kaum erhöht. Hans-Martin Jermann 21.12.2022, 11.01 Uhr

90 Sitze zählt der Baselbieter Landrat. 618 Personen bewerben sich bei den Wahlen 2023 für einen dieser Sitze, so viele wie noch nie. Nicole Nars-Zimmer

Total 618 Personen bewerben sich bei den Baselbieter Wahlen vom 12. Februar 2023 in den zwölf Wahlkreisen für einen der 90 Sitze im Landrat. Gegenüber den letzten Wahlen hat die Zahl der Kandidierenden leicht zugenommen; 2019 waren es 608, im Jahr 2015 noch 597 gewesen. Unter den Kandidierenden sind 245 Frauen und 373 Männer, dies entspricht einem Frauenanteil 39,64 Prozent. Dieser ist im Vergleich zu 2019 und 2015 praktisch stabil geblieben.

Am meisten Kandidierende (69) bewerben sich im Wahlkreis Reinach, wo zehn Sitze zu besetzen ist. Am wenigsten sind es mit 37 im Wahlkreis Laufen, der über sechs Sitze verfügt. Die sieben Parteien FDP, SP, SVP, EVP, Die Mitte, die Grünen und die GLP treten in allen zwölf Wahlkreisen mit Listen an, im Wahlkreis Allschwil ist zudem die Allschwiler Volkspartei (AVP), in Muttenz zudem die Liste «Christ und Politik» vertreten.

13 Bisherige treten nicht mehr an

13 bisherige Landrätinnen und Landräte treten bei den Wahlen vom 12. Februar nicht mehr an. Das ist im Vergleich zu früheren Wahlen ein eher unterdurchschnittlicher Wert. Unter jenen, die am 30. Juni das Parlament definitiv verlassen werden, sind gleichwohl einige bekannte Gesichter: So etwa der Prattler Gemeindepräsident Stephan Burgunder (FDP), die ehemalige

Oberwiler Gemeindepräsidentin Lotti Stokar (Grüne), alt Landratspräsident Franz Meyer (Die Mitte, Grellingen) oder der ehemalige Mitte-Fraktionschef Felix Keller (Allschwil). Die Landeskanzlei hat am Mittwochmorgen die definitiven Wahllisten und die Namen der Kandidierenden publiziert.