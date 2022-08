Regierungswahlen Baselland: Sven Inäbnit wäre für FDP bereit

Wahlen Baselland Sven Inäbnit wollte Regierungsrat werden: Mehrere Freisinnige frustriert wegen des Rückziehers zu Gunsten der SVP Dass die Parteileitung der Baselbieter FDP auf eine eigene zweite Kandidatur neben Regierungsrätin Monica Gschwind verzichten will, sorgt vor dem Parteitag intern für Unverständnis. Schliesslich war alles schon aufgegleist. Michael Nittnaus Jetzt kommentieren 16.08.2022, 05.00 Uhr

Der Binninger Sven Inäbnit politisiert seit 2013 für die FDP im Landrat und gilt als Gesundheitsexperte. Er wäre bereit gewesen, als zweiter FDP-Kandidat neben Monica Gschwind 2023 zu kandidieren. Archiv: Nicole Nars-Zimmer

Diese Woche unterziehen sich die Baselbieter Bürgerlichen einem besonderen Beziehungstest. SVP (Montag), Mitte (Mittwoch) und FDP (Donnerstag) nominieren innert weniger Tage ihre Kandidaturen für die Regierungswahlen vom 12. Februar 2023. Die Empfehlung der Parteileitungen lautet, neben den amtierenden Anton Lauber und Monica Gschwind nur noch Nationalrätin Sandra Sollberger zu nominieren, um die drei bürgerlichen Sitze zu sichern. Der freisinnige Parteipräsident Ferdinand Pulver sagt:

«Wir wollen damit zeigen, wie einig wir Bürgerlichen sind und wie gut wir zusammenarbeiten.»

FDP-Präsident Pulver warnt davor, auszuscheren

Während bei der SVP wie erwartet Sollberger erkoren wurde, den abtretenden Regierungsrat Thomas Weber zu ersetzen, herrscht bei der Mitte Unruhe. Wie die bz berichtete, gibt es diverse Mitglieder, die Sollberger nicht stützen wollen. Nun zeigt sich, dass auch bei der FDP dicke Luft herrscht. Mehrere Politiker schwanken zwischen Wut und Enttäuschung. Sie würden gerne mit einem bürgerlichen Vierer-Ticket zu den Wahlen antreten. Nicht ganz unschuldig ist dabei Präsident Pulver. Er hatte öffentlich Hoffnungen geschürt, indem er etwa in dieser Zeitung Anfang Monat festhielt: «Wir hätten eine zweite FDP-Kandidatur bereit gehabt.»

Um wen es sich handelt, möchte Pulver nicht verraten. Tatsächlich hielten die Eingeweihten den Namen bis jetzt geheim. Doch Recherchen zeigen, dass FDP-Landrat Sven Inäbnit der Auserwählte hätte sein sollen. Der 58-jährige Binninger, der bei Roche Schweiz in der Geschäftsleitung sitzt, hat sich in seinen bisher neun Jahren im Kantonsparlament einen Namen als Gesundheitsexperte gemacht. Inäbnit bestätigt: «Bei einer Vierer-Kandidatur der Bürgerlichen wäre ich zur Verfügung gestanden.» Dass die drei Parteileitungen darauf verzichten, möchte der promovierte Apotheker nicht gross kommentieren. Er hält lediglich fest:

«Sie sind zum Schluss gekommen, dass eine Dreier-Kandidatur besser für die Wahlstrategie ist. Ich nehme das so zur Kenntnis.»

Viele Freisinnige machen die Faust im Sack

Andere Freisinnige können diesen Entscheid nicht nachvollziehen. Öffentlich äussern möchte sich – ganz ähnlich wie bei der Mitte – zwar niemand. Die Angst geht um, der eigenen Partei zu schaden und einen offenen Konflikt mit der SVP auszulösen. Pulver befeuert dies, indem er sagt:

«Würden wir auf unserer zweiten Kandidatur beharren, könnte das die bürgerliche Zusammenarbeit zumindest gefährden – und je nach Wahlausgang sogar beenden. Die SVP fände es befremdend. Das habe ich in Gesprächen auch gespürt.»

Hinter vorgehaltener Hand ist die Kritik aber scharf. Die Rede ist von einem Wahl-Diktat der SVP, davon, dass die Hardlinerin Sollberger für gute Teile der FDP-Basis unwählbar sei. Die Parteileitung sei mutlos, anstatt Stärke zu zeigen. «Es kann immer Unzufriedene geben», sagt FDP-Vizepräsidentin Marianne Hollinger. Sie fügt aber an: «Ich glaube nicht, dass ein zweiter freisinniger Kandidat den Sitz der SVP gefährdet hätte.» Dem stimmt Pulver zu: «Wir fanden es ein gutes Angebot für die bürgerlichen Wähler, eine Auswahl zu haben. Darauf zu verzichten war aber der ausdrückliche Wunsch unserer Partner.»

Hollinger findet den Entscheid der Parteileitung richtig. Am Ende sei eine Dreier-Kandidatur die beste Stärkung der bürgerlichen Zusammenarbeit. Auch für Pulver ist klar: «Ich bin selber nicht zu 100 Prozent zufrieden, gewichte aber die langfristigen Vorteile der Allianz höher als die kurzfristigen Chancen bei den Regierungswahlen.» Er erwartet nicht, dass jemand am Donnerstag einen Gegenantrag stellt. Das schätzt auch Inäbnit so ein. Er hält trocken fest: «Die Empfehlungen der Parteileitung dürften gebilligt und umgesetzt werden.»

