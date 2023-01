Wahlen Baselland: Das ist Regierungskandidat Thomas Noack (SP)

Wahlen Baselland Vom Gempenturm blickt er über das Baselbiet: Das ist Regierungskandidat Thomas Noack Zehn Jahre Gemeinderat, fünf Jahre Landrat – nun will der 61-jährige Bubendörfer in die Baselbieter Regierung. Wir begleiteten den Sozialdemokraten bei einem Ausflug mit Weitsicht. Kelly Spielmann Jetzt kommentieren 09.01.2023, 05.00 Uhr

Von Liestal in Richtung Nuglar-St. Pantaleon fahrend, reihen sich die mit Wahlplakaten bestückten Strassenlaternen in regelmässigem Abstand aneinander. Die Regierungskandidierenden lächeln von den Bildern auf die Strasse hinunter, einige davon mehrmals, bevor SP-Kandidat Thomas Noack an der Seite der bisherigen Sicherheitsdirektorin Kathrin Schweizer auftaucht. Noack blickt vom Beifahrersitz aus dem Autofenster zu den Plakaten. «Es ist immer ein Abwägen», meint er.

«Die Leute müssen ein Gesicht ab und zu sehen, damit es ihnen im Gedächtnis bleibt. Aber man will ihnen auch nicht auf die Nerven gehen.»

Insgesamt, so Noack, finde er bei den Wahlplakaten: Weniger ist mehr.

Weniger ist mehr: So lässt sich auch Noack selbst beschreiben. Ruhig, sachlich, zurückhaltend, unauffällig. Keine laute, populistische Politik, kein Account mit trendigen Videos auf Tiktok, kein Aufdrängen. «Das bin nicht ich, das würde nicht zu mir passen», sagt er. Er konzentriert sich lieber auf Inhalte, auf Lösungen: Der bodenständige SP-Politiker, wie er im Buche steht.

Garten mit 70 Rosen und viel Gemüse

Ebenso bodenständig ist eine seiner liebsten Freizeitbeschäftigungen, bei der wir ihn begleiten: Das Wandern und Spazieren in der Natur. «Es ist ein Hobby, das ich mit meiner Frau teile. Ich mag es, in der Natur zu sein, mich mit der Natur verbunden zu fühlen», sagt er.

Auch die Festtage nutzte er zum Wandern, wenn auch nicht ganz freiwillig: Im Berner Oberland, wo das Ferienhaus der Familie steht und sonst die Langläufer vor der Türe vorbeiziehen, lag zu wenig Schnee zum Skifahren. Ebenfalls draussen findet eine weitere Leidenschaft statt: Im Garten des Familienhauses in Bubendorf pflegt er einen Garten mit Gemüse und rund 70 Rosen.

Von Nuglar-St.Pantaleon – die Plakate sind beim Überqueren der Kantonsgrenze verschwunden – fahren wir auf der sich hochschlängelnden Strasse bis zum Gempenturm. Noack steigt aus, fühlt die für das zu warme Wetter der vergangenen Tage überraschend kalte Luft, holt eine zweite Jacke aus seinem Rucksack und zieht sie an: Der Mann ist vorbereitet auf jede Situation.

Ein spezieller Ort für Regierungskandidat Thomas Noack: Der Aussichtspunkt beim Gempenturm. Bild: Roland Schmid

Er spaziert sogleich zum Aussichtspunkt hinter dem Turm. «Das ist ein sehr spezieller Ort für mich», erklärt der 61-Jährige. Er nennt die Verbindung der oberen und unteren Kantonsteile, die von hier gut zu sehen ist.

«Papi, was hinterlasst ihr für eine Welt?»

Und: Noack hat von hier eine Aussicht auf die Stationen seines Lebens. «Aufgewachsen bin ich in Binningen», sagt er, und zeigt in Richtung Norden. In den Felsen des Gempenplateaus kletterte er als Jugendlicher. Und entdeckte dabei eine Faszination: die Geologie.

An der ETH studierte er später Geophysik, danach doktorierte er an der Uni Basel mit einer Dissertation zur Modellierung der Jurafaltung. Wenn Noack über das Gestein und die Faltung des Juragebirges redet, nimmt seine Stimme Tempo auf und ein Lächeln breitet sich auf seinem Gesicht aus. Heute ist der Raumplaner Leiter des Bereichs Hochbau und Planung bei der Stadt Liestal.

Die Wissenschaft habe einen grossen Teil zu seinem politischen Interesse beigetragen, erzählt er, als der Spaziergang vom Aussichtspunkt her durch den Wald weitergeht.

«Mich hat die Frage schon immer bewegt, was die Gesellschaft mit den Erkenntnissen der Wissenschaft konkret macht.»

Etwa bei der Klimaerwärmung: «Bereits in meinem Studium in den 70er-Jahren war klar, dass wir zu viel Öl und Gas verbrennen und sich wegen der zunehmenden Konzentration der Treibhausgase die Erde erwärmt.»

Wandern in der Natur: Ein Hobby, das er mit seiner Frau teilt. Bild: Roland Schmid

In den 90er-Jahren wurde Noack politisch aktiv, als in seiner damaligen Wohngemeinde Ettingen, vom Aussichtspunkt ebenfalls sichtbar, eine Höchstspannungsleitung hätte gebaut werden sollen. Eine Gruppe Einwohnender wehrte sich dagegen – «wichtig war, dass wir uns nicht nur wehren, sondern über Alternativen diskutieren und finden.» Nachhaltigkeit sei in der Gemeinde bereits damals ein Thema gewesen: Noack berichtet etwa von einer Solargenossenschaft, die es schon in den 90er Jahren gab.

2007 schloss Noack ein Nachdiplomstudium der Raumplanung an der ETH ab. «Grossartig» sei es gewesen, Mitte 40 nochmals die Schulbank zu drücken und eine Abschlussarbeit zu verfassen. Damals war Noack in der Kirchenpflege in seiner Wohngemeinde Bubendorf aktiv – ein Projekt der ökumenischen Kirchen setzte sich mit der Frage «Welche Zukunft wollen wir?» auseinander. Die politische Gemeinde erarbeitete dazu ein Leitbild für die Gemeinde, die Mitarbeit in der Kommission war für Noack der Einstieg in die Gemeindepolitik.

Gemeinsam mit Sollberger im Gemeinderat

Er kandidierte 2008 als Gemeinderat und wurde auf Anhieb gewählt. Ein wichtiger Moment für diesen Schritt war eine Aussage seiner Tochter: «16-jährig hat sie mich beim Zmorge einmal gefragt: ‹Papi, was lasst ihr eigentlich für eine Welt zurück für unsere Generation?›»

Im selben Jahr wie Noack wurde auch Sandra Sollberger, nun seine Konkurrentin im Kampf um einen Regierungssitz, in Bubendorf Gemeinderätin. Zur Möglichkeit, erneut mit ihr im selben Gremium zu amten, will sich Noack nicht äussern. Nach zehn Jahren rückte Noack ins Kantonsparlament nach, 2019 wurde er mit einem Spitzenresultat wiedergewählt.

Lieber Freiheit als Hühner

Nun sei der Schritt in die Regierung eine Chance, die in seine Lebensphase passe. Geplant habe er dies nicht: «Es war nicht ein Lebenstraum, einmal Regierungsrat zu werden», sagt er und lacht. Heute ist er aber überzeugt, die richtige Erfahrung für das Regierungsamt mitzubringen.

Noack ist Bereichsleiter Hochbau und Planung bei der Stadt Liestal. Bild: Kenneth Nars

Früher wäre das nicht möglich gewesen – zu viel gab es mit den zwei Kindern und der Pflegetochter, den Meerschweinen und Hasen zu tun. Heute sind die Kinder erwachsen und ausgezogen, und obwohl er und seine Frau ab und zu darüber nachdenken würden, Hühner anzuschaffen, kippt die Entscheidung stets zum Leben mit mehr Freiheiten.

Diese braucht er, denn der Wahlkampf ist zeitintensiv. So sehr, dass Noack sein eigentlich liebstes Hobby vorübergehend aufgeben musste: Das Singen im Chor. «Absolute Psychohygiene» sei dies für ihn, ein hoher Preis, es derzeit nicht zu tun. Nach den Wahlen will er aber wieder einsteigen und ist schon auf der Suche nach einem neuen Chor, dem er beitreten könnte, um wieder in der Gemeinschaft zu singen und so Stress abzubauen. Sei dies der Stress des Jobs und des Landratsamts – oder der zusätzlichen Arbeit in der Regierung.

