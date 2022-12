Zwei Regierungskandidaten mischen die Wahlen in Liestal auf

Wahlen Baselland Zwei Regierungskandidaten mischen die Landratswahlen in Liestal auf Im Wahlkreis Liestal treten alle neun Bisherigen zur Landratswahl an. Doch nicht alle können sich der Wiederwahl sicher sein. Insbesondere bei SP und Grünen sind Sitze gefährdet. Spannend auch: Gleich zwei Regierungskandidierende aus diesem Wahlkreis wollen auch in den Landrat. Kelly Spielmann Jetzt kommentieren 20.12.2022, 05.00 Uhr

Wer aus der Kantonshauptstadt kommt, hat erfahrungsgemäss bessere Chancen – dennoch bleibt es im Wahlkreis Liestal spannend. Bild: Roland Schmid

Die grüne Welle hat den Wahlkreis Liestal vor vier Jahren erfasst wie sonst kaum eine Region im Kanton – die Grünen gewannen deshalb 2019 einen zweiten hinzu. Auch die SP holte sich ein weiteres Mandat und ist im Landrat seither mit drei Sitzen vertreten. Doch ob die gewonnenen Sitze gehalten werden können, ist fraglich. Davon könnten bisherige Aussenseiter profitieren.

Neben den drei SP- und den zwei Grünen-Sitzen ist der Wahlkreis Liestal derzeit mit je zwei FDP- und SVP-Sitzen im Landrat vertreten. Von den neun Bisherigen treten am 12. Februar alle zur Wiederwahl an.

Regierungskandidat als Zugpferd

Von der SP sind dies Regierungskandidat Thomas Noack – er erzielte das zweitbeste persönliche Resultat aller Landratskandidatinnen und -kandidaten im Kanton –, die Liestaler Stadträtin Pascale Meschberger und Tania Cucè, die 2019 vom Sitzgewinn profitierte. Die Ausgangslage liesse die Vermutung zu, bei den Sozialdemokraten dürfte sich 2023 wenig verändern.

SP-Regierungskandidat Thomas Noack. Roland Schmid

Noack dürfte mit der Regierungskandidatur als Booster erneut ein Spitzenresultat erzielen, Meschberger und Cucè gelten im Parlament als sattelfest. Auch Wahlkampfleiter Matthias Schäfer, selber auf der Liste vertreten, ist guter Dinge: Er sei überzeugt, dass den drei Bisherigen mit Zugpferd Noack die Wiederwahl gelingt.

Aber: Bedenkt man, wie die SP den dritten Sitz dazugewann, ist es durchaus möglich, dass dieser am 12. Februar verloren geht. Der Wähleranteil der SP sank 2019 von 24,36 auf 22,52 Prozent. Dass dieses Resultat dennoch in einem Sitzgewinn mündete, liegt an der komplexen Verteilung der Restmandate. Wie diese 2023 ausfällt, ist offen. Den dritten Sitz hat die SP also alles andere als auf sicher.

GLP könnte den Grünen gefährlich werden

Ebenfalls um einen Sitz bangen müssen möglicherweise die Grünen. Einen Erfolg wie 2019 – die Grünen konnten ihren Wähleranteil um fast acht Prozentpunkte auf 18,23 Prozent beinahe verdoppeln – ist schwer zu wiederholen. Michael Durrer, Präsident der Baselbieter Grünen sowie der Ortspartei, meint: «Es wird sicher nicht ganz einfach. Aber unser Ziel ist es, den zweiten Sitz zu halten.» Mit der diesjährigen Liste sei er grundsätzlich optimistisch.

Michael Durrer, Präsident Grüne Baselland. Kenneth Nars

Geht aber tatsächlich ein Sitz verloren, wird es für die Bisherigen gefährlich: Denn Durrer, der 2019 – damals noch nicht Präsident der Kantonalpartei – mit 956 Stimmen den Einzug in den Landrat verpasste, kann dieses Mal mit einem besseren Resultat rechnen. Er selber mache sich jedoch «keine Illusionen», die Bisherigen – das sind seine Vize Erika Eichenberger sowie Fredy Dinkel, der seinerseits 2021 für Meret Franke nachrückte – zu verdrängen.

Ein weiterer Grund für einen allfälligen Sitzverlust der Grünen könnte die GLP sein. Abgesehen von der Amtsperiode 2011 bis 2015, als die Partei einen Sitz erzielte, durfte von den Grünliberalen nie jemand für den Wahlkreis Liestal im Landrat Platz nehmen. Fast geschafft hätte sie es bei den letzten Wahlen: Ein Restmandat wäre damals an die GLP gegangen, doch die neun im Wahlkreis zur Verfügung stehenden Sitze waren bereits voll.

GLP-Regierungskandidat Manuel Ballmer. Matthias Häuptli

Die GLP musste den Sitz innerhalb der Wahlregion an den Wahlkreis Pratteln abgeben. Doch die Partei könnte 2023 überraschen – etwa mit Regierungskandidat Manuel Ballmer, der die Grünliberalen derzeit wieder stärker ins Zentrum der Baselbieter Politik rückt. An ihn wäre der Sitz bereits vor vier Jahren gegangen.

Wahlsystem-Pech bei der EVP

Sollten Sitze frei werden, könnte auch die EVP einen solchen zurückgewinnen. Etwa mit Sonja Niederhauser, die aktuelle Präsidentin des Liestaler Einwohnerrats. Abgeben müssen hat die Partei den Sitz 2019: Priska Jaberg hätte ein Restmandat erhalten, doch sie erlitt dasselbe Schicksal wie die GLP.

Ihr Mandat ging ebenfalls in den Wahlkreis Pratteln und dort an Irene Wolf. Die Chancen, den Sitz zurück in den Wahlkreis zu holen, schätzt Niederhauser als gut ein: «Es wäre natürlich schade für Irene Wolf, wenn sie ihren Sitz wieder verlieren würde. Aber wir hoffen dennoch darauf, dass der eine Sitz, den wir in der Wahlregion sicher holen können, in den Wahlkreis Liestal geht.»

Eben solche dem Wahlsystem verschuldete Verschiebungen sind es, die Vorhersagen erschweren. Selbst vielversprechende oder sicher geglaubte Kandidierende können ihre Sitze mit etwas Pech verlieren. So ist es durchaus möglich, dass es bei den Bürgerlichen zu Verschiebungen kommt.

Steckbrief Wahlkreis Liestal – Zugehörige Gemeinden: Bubendorf, Lausen, Liestal, Lupsingen, Ramlinsburg, Seltisberg, Ziefen – Anzahl Bewohner: 31'070 – Fläche: 51,3 km2 – Anzahl Landratssitze: 9 – Anzahl Kandidierende: 63 – Bisherige Sitzverteilung: 3 SP, 2 SVP, 2 FDP, 2 Grüne

Dies, obwohl die Bisherigen in der FDP als auch in der SVP sichere Werte sind: Erstere dürfte auch in Zukunft von Thomas Eugster und Heinz Lerf im Landrat vertreten sein. Sie wurden beide 2015 erstmals gewählt und haben sich 2019 erneut beweisen können.

FDP-Landrat Heinz Lerf. Thomas Brunnschweiler

Eugster ist Einwohnerrat, Lerf ehemaliger Landratspräsident – sie beide sind im Stedtli bestens verankert. Kandidierende aus der Kantonshauptstadt haben erfahrungsgemäss grössere Wahlchancen als diejenigen aus anderen Gemeinden des Wahlkreises.

Mit den beiden Bisherigen zwei Sitze zu behalten, sei denn auch das Ziel der Ortspartei, so Präsident Hans Vogt. «Ein dritter Sitz ist ein Wunschziel», fügt er an. «Das dürfte schwierig zu erreichen werden, aber warum nicht?» SP und Grüne seien zusammen übervertreten im Wahlkreis, findet Vogt. «Bei den letzten Einwohnerratswahlen in Liestal hat die FDP mehr Stimmen gemacht als die SP.»

SVP will Sitz zurück

SVP-Landrat Reto Tschudin. Roland Schmid

Auf der SVP-Liste steht mit Dieter Epple der dienstälteste Landrat des Wahlkreises. Seit 2011 ist er im Amt, die kommende Periode wäre somit seine letzte. Reto Tschudin ist seit 2015 im Landrat und erreichte vier Jahre später sogar ein besseres Resultat als Epple. Doch die SVP plant, ihren 2019 verlorenen Sitz wieder zurückzuholen. «Wie gut die Chancen dazu effektiv sind, ist schwierig zu sagen», so Tschudin. Mit der vorliegenden Liste, die nicht nur treue SVP-Wählerinnen und -Wähler anspreche, erachte er es allerdings durchaus als realistisch.

Sollte das gelingen, sind weitere Kandidaten auf der Liste zu finden, die bereits Erfahrungen in der Politik sammeln konnten: so etwa die Einwohnerräte Lorenz Holinger, Markus Rudin oder Daniel Jurt.

Wahlen 2023 Dieser Beitrag ist der dritte Text der bz-Serie zu den zwölf Baselbieter Wahlkreisen. Im Hinblick auf die Landratswahlen vom 12. Februar 2023 stellen wir die Ausgangslage vor. Bereits erschienen: 13.12.22 Muttenz, 16.12.22 Binningen.

Die Kandidatinnen und Kandidaten nach Partei

Die folgenden Informationen basieren auf den Angaben der grossen Parteien. Die definitiven Listen mit sämtlichen Angaben zu den Kandidatinnen und Kandidaten werden Anfang Jahr von der Landeskanzlei publiziert. Dabei kann es noch zu kleineren Änderungen kommen.

