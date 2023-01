Frauenduell um zweiten Nationalratssitz der Baselbieter SP

Wahlen Frauen-Duell um den zweiten Nationalratssitz der Baselbieter SP Der langjährige SP-Parlamentarier Eric Nussbaumer wird wohl Ende 2024, nach seinem Jahr als «höchster Schweizer», abtreten. Aussichtsreichste Anwärterinnen auf die Nachfolge sind Miriam Locher und Ronja Jansen. Hans-Martin Jermann Jetzt kommentieren 09.01.2023, 05.00 Uhr

Exklusiv für Abonnenten

Miriam Locher (l.) und Ronja Jansen. Bilder: Nicole Nars-Zimmer/Keystone

Zwar stehen im Baselbiet derzeit die Regierungs- und Landratswahlen vom 12. Februar im Fokus. Doch im Hintergrund arbeiten die Parteien bereits an ihren Listen für die nationalen Wahlen vom 22. Oktober 2023. Spannend ist die Ausgangslage bei der SP: Nationalrat Eric Nussbaumer wird nach einer Wiederwahl, wovon auszugehen ist, im Dezember mit ebenso grosser Wahrscheinlichkeit zum Präsidenten der grossen Kammer und damit formell «höchsten Schweizer» gekürt.

Nussbaumer will kein Sesselkleber sein

Ende 2024 könnte dann aber nach total 17 Jahren Schluss sein für den versierten Energie- und Europapolitiker. Er sei einer, der seine Arbeit fertig mache, sagt Nussbaumer, fügt aber an: «Es ist nicht abwegig, dass ich nach dem Präsidiumsjahr mit der Partei alles einmal bespreche. Ich bin gerne im Nationalrat, aber kein Sesselkleber.» In der SP geht man davon aus, dass «Nussbi» während der nächsten Legislatur einer Nachrückenden Platz machen wird. Dass die Baselbieter SP am 22. Oktober zwei Sitze ergattern kann, gilt als gesichert.

In einem Jahr wohl höchster Schweizer: der aktuelle Nationalratsvize Eric Nussbaumer (r.) neben Präsident Martin Candinas und der zweiten Vizepräsidentin Maja Riniker. Bild: Alessandro Della Valle/Keystone

Kein Wunder, wird es bei der SP ein Gerangel geben um die sieben Startplätze. Obwohl vor dem 12. Februar klare Ansagen kaum erhältlich sind, zeichnen sich bereits die Konturen der Nationalratsliste ab. Ausser Zweifel steht, dass Samira Marti (28), seit 2018 zweite Bernfahrerin der SP, wiederantreten wird. Sie sei sehr motiviert für vier weitere Jahre im Parlament, bestätigt Marti.

Arrivierte Parteichefin vs. Jungstar im Parlament

Als mögliche Nachrückende aus der Pole-Position startet Miriam Locher. Die Kantonalpräsidentin (seit 2020), Landrätin (seit 2014) und frühere Fraktionschefin (2016–2020) erzielte bei den nationalen Wahlen 2019 hinter Nussbaumer und Marti das drittbeste Resultat. «Ich setze mich weiterhin gerne für die Menschen ein. Klar interessiert mich das Nationalratsmandat noch immer», sagt sie.

Die 40-Jährige muss sich so langsam Gedanken über ihre weitere politische Karriere machen: Locher kommt nach der Wiederwahl als Landrätin in ihre letzte Legislatur; spätestens 2027 ist Schluss.

Nach Locher ist Ronja Jansen (27) die aussichtsreichste Bewerberin. Es sei etwas früh, sich bereits zu äussern, lässt die Frenkendörferin verlauten. Dass sie Interesse hat, ist offensichtlich: Als Präsidentin der Juso Schweiz (2019–2022) hat sie sich auf nationalem Parkett einen Namen gemacht. Im Kantonsparlament politisiert sie erst seit 2022, ist aber bereits eine wichtige finanzpolitische Stimme. An vorderster Front kämpfte sie gegen die (vom Volk dann abgesegnete) Senkung der Vermögenssteuern.

Möglicher Männerbonus in Frauenrunde

Hinter dem Favoritinnenduo Locher/Jansen lauern weitere Papabili: Der 42-jährige Roman Brunner, seit 2015 im Landrat, wäre als SP-Fraktionschef (seit 2020) für eine Nationalratskandidatur prädestiniert, wie er einräumt. Er müsse prüfen, ob sich ein Mandat in Bern und seine Tätigkeit als Gymnasiallehrer unter einen Hut bringen lassen. Als Mann hätte der Muttenzer womöglich gar einen Bonus.

Zählt auch zu den Papabili für die SP-Nationalratsliste: Fraktionschef Roman Brunner. Bild: Kenneth Nars

Zumal zwei weitere oft genannte Anwärterinnen ebenfalls Frauen sind: «Ich habe mich noch nicht entschieden. Grundsätzlich interessiere ich mich aber für eine erneute Kandidatur», sagt Sandra Strüby (51).

Die Landrätin aus Buckten (seit 2016) und Vize-Fraktionspräsidentin erreichte auf der stark besetzten SP-Liste 2019 Platz 5. Ambitionen werden auch der Lausner Landrätin und VPOD-Co-Präsidentin Tania Cucè (33) nachgesagt. Interesse bekundet schliesslich auch der Aescher Landrat Jan Kirchmayr (29).

Adil Koller und Sabine Asprion wollen nicht

Aufschlussreich ist auch, wer nicht will: Bei den Wahlen 2019 landete die Laufner Stadträtin Sabine Asprion (52) auf Platz 4. Ein Achtungserfolg. Eine Kandidatur ist für sie derzeit kein Thema, stellt Asprion klar. Sie sei beruflich stark gefordert. Von Adil Koller (29) kommt zwar keine so deutliche Absage. Offensichtlich ist, dass sich der Landrat aus Münchenstein nicht sonderlich für Bundesbern interessiert. Als einziger der damaligen Parteichefs liess er sich 2019 nicht auf eine Nationalratsliste setzen. Koller werden hingegen Regierungsambitionen nachgesagt.

Viel Zeit bleibt den Interessierten nicht: Bei der SP läuft die Meldefrist am 19. Februar ab. Am 25. März stellen die Delegierten die Siebnerliste zusammen.

0 Kommentare Alle Kommentare anzeigen