Baselland: Das sind die neuen Dorfkönige

Wahlen Orts-Parlamente: Die neuen Baselbieter «Dorfkönige» kommen Die fünf Einwohnerräte im Kanton Baselland haben neue Präsidenten. Für sie gibt es ein spezielles Amtsjahr – mit einem runden Jubiläum. Benjamin Wieland 01.07.2021, 19.54 Uhr

Die fünf Einwohnerräte, die es im Baselbiet gibt, feiern bald ihr 50 jähriges Bestehen. Die Ortsparlamente in Allschwil, Binningen, Liestal, Pratteln und Reinach nahmen Anfang 1972 ihren Betrieb auf. Damals gab es auch noch ein sechstes Gremium, jenes in Münchenstein. Doch die ausserordentliche Gemeindeorganisation, wie ein System mit Parlamentsbetrieb im Kanton Baselland heisst, wurde dort wieder aufgehoben, ebenso der später eingerichtete Rat in Birsfelden.