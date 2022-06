Wahlen SP Baselland nominiert Schweizer und Noack für den Regierungsrat Die Baselbieter SP strebt einen zweiten Sitz im Regierungsrat an. Zur Nomination stellten sich die amtierende Regierungsrätin Kathrin Schweizer und Landrat Thomas Noack. Aimee Baumgartner 16.06.2022, 09.59 Uhr

«Mit Kathrin Schweizer und Thomas Noack nominiert die SP Baselland ein starkes Duo», schreibt die Partei. Bilder: Nicole Nars-Zimmer und Kenneth Nars

Rund 100 Mitglieder kamen am Mittwochabend an der Delegiertenversammlung der SP Baselland in Muttenz zusammen, um das SP-Zweierticket für die Regierungsratswahlen zu bestimmen. «Mit Regierungsrätin Kathrin Schweizer und Landrat Thomas Noack nominiert die SP Baselland ein starkes Duo, um einen zweiten SP-Sitz im Baselbieter Regierungsrat zu holen», heisst es in der Mitteilung der Partei.