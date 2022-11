Baselbieter SP macht Wahlkampf mit Cüpli und Polit-Happen

Wahlkampf Neue Strategie der SP: Sie bittet zum Cüpli – und verfüttert Polithappen Kandidierende der SP für den Landrat laden ihre Kollegen und ihr Umfeld zum Apéro ein. Neben dem Verzehren von Häppli und Cüpli wird aber auch politisiert. Und Wahlempfehlungen dürfen natürlich nicht fehlen. Fabian Schwarzenbach 17.11.2022, 14.38 Uhr

Claudia Zumsteg (Mitte) hat Bekannte eingeladen, um ihnen ihre Kandidatur für den Landrat bei einem Apéro schmackhaft zu machen. Juri Junkov

Die Servietten auf dem Teller glänzen mit dem Satz «Oh, wie schön, dass ihr hier seid!». Die Gläser füllen sich mit Weisswein, Orangensaft oder einem Cüpli. Auf dem langen Holztisch werden allerlei selber gebackene Leckereien kredenzt. Es sieht aus wie eine gemütliche Runde bei Freundinnen. Dass es aber einen «ernsteren» Hintergrund gibt, zeigt ein kleines Leuchtschild auf der Anrichte: «SP Politapéro».

«Ich will mich nicht aufregen und zusehen, sondern mich einsetzen», erläutert Claudia Zumsteg. Bei ihr zu Hause findet einer von vielen Politapéros der SP statt. Die Sozialdemokraten wollen Landratskandidierende wie Zumsteg fördern und haben sich dazu die Apéro-Reihe überlegt. Alle, die sich zur Wahl stellen, laden Leute aus ihrem Umfeld ein. Nachbarn, Arbeitskolleginnen oder Vereinsmitglieder. Ihnen wird die eigene Kandidatur im vertrauten Rahmen erläutert und aufgezeigt, wofür sich die Kandidierenden einsetzen möchten.

Themen sind schnell gesetzt

Bei Zumsteg waren die Themen schnell gesetzt. Als Pflegefachfrau liegt ihr das Gesundheitswesen nahe. Sie sei bestürzt, wie es bachab gehe. Die Arbeitskolleginnen nicken. Als alleinerziehende Mutter sind ihr, obwohl ihre Tochter demnächst 18 Jahre alt wird, Mittagstische wichtig. Und auch dem Thema der Prämienverbilligung will sie sich annehmen. Sofort wird in die Themen eingestiegen und kräftig diskutiert.

Geheizt werden muss in der Stube Zumstegs nicht. Das liegt eher an den rund zehn Personen als an hitzigen Debatten. Es sind wenig politische Gegenargumente auszumachen. «Zwar sind nicht alle SP-affin», sagt Zumsteg schmunzelnd, aber diejenigen seien nicht dabei, da die Apéros auch nicht dafür gedacht seien, alle Bekannten umzustimmen. Also bewegt sich die Gruppe in ihrer eigenen Blase? Nein, denn es seien vielen Kolleginnen nicht immer alle politischen Zusammenhänge klar. Das zu erklären, lohne sich.

Schliesslich können die Apéro-Teilnehmer noch Kampagnenpäckli bestellen, sich in ein Unterstützungskomitee eintragen lassen oder sich für Aktionen wie Postkarten schreiben oder Wahltelefonate führen anmelden.

Cüpli und Häppli statt Wahlplakate

Zumsteg hat sich den Abend in etwa so vorgestellt. Ihr war wichtig, dass ihre Bekannten auch direkten Kontakt zu einem Landratsmitglied knüpfen konnten. Tatsächlich nutzten die Anwesenden die Möglichkeit, Miriam Locher Fragen zu stellen und ihr Anliegen mit auf den Weg zu geben.

«Wir wollen die Leute nicht mit Wahlplakaten erschlagen», sagt Julie von Büren vom Kampagnenteam der SP und ergänzt:

«Wir wollen wissen, was die Leute beschäftigt.»

Mit «Wir haben Menschen, nicht Millionen» unterstreicht Parteipräsidentin Miriam Locher diese Strategie.

Solche Anlässe eröffnen der SP zwei Dinge: Zum einen erfahren sie, wo der Schuh drückt, und andererseits können sie Hilfspersonen anwerben, die für sie Wahlkampf im Kleinen machen. Dass die Runde nur aus zwei Männern und sonst Damen bestand, sei Zufall. Das Geschlechterverhältnis sei sonst relativ ausgeglichen, betonen Locher und von Büren.

In der Zwischenzeit ergänzt Kater Yondu die Runde. Er legt sich nach einer Schnupperrunde auf seinem Platz schlafen. Die SP hingegen wird sich nicht schlafen legen. Ihr Ziel ist es, die stärkste Fraktion zu bleiben und einen weiteren Sitz zu erobern. Am besten je einen im Parlament und in der Regierung.