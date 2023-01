SVP-Landrat mit Blaulicht, Sirene und Wahlwerbung unterwegs

Wahlkampf SVP-Landrat Martin Karrer wirbt für Wiederwahl mit Blaulicht und Sirene Automobilisten wunderten sich, als ein mit Wahlwerbung versehener Wagen mit Sondersignal an ihnen vorbeifuhr. Allerdings handelt es sich um einen Privatwagen, den der Feuerwehrkommandant gelegentlich für Einsätze benötigt. Fabian Schwarzenbach 03.01.2023, 05.00 Uhr

Wahlwerbung auf dem Privatfahrzeug von SVP-Landrat Martin Karrer, der es im Notfall auch für Feuerwehr-Einsätze benötigt. Bild: zvg

Viele Kandidierende für den Landrat machen am eigenen Fahrzeug auf ihre Listen aufmerksam. So auch Landrat Martin Karrer (SVP). Der Pfeffinger hat seine Wahlempfehlung auf die Heckscheibe geklebt. Doch er benötigt sein Auto gelegentlich auch beruflich. Als Kommandant der Berufsfeuerwehr Roche muss er in Notfällen schnell am Ereignisort sein. Dazu darf er Blaulicht einsetzen.