Baselbieter Landratswahlen 2023: Wahlkreis Binningen

Wahlkreis Binningen Eine gute Verteidigung, aber ein schwacher Sturm: Die Landratswahlen können angepfiffen werden SVP und Grüne müssen in den beiden Leimentaler Dörfern Binningen und Bottmingen ihre Sitze ohne Bisherige verteidigen. Nichts, was die beiden Parteien beunruhigt. Die weiteren Bisherigen spielen befreit auf. Fabian Schwarzenbach Jetzt kommentieren 16.12.2022, 05.00 Uhr

Das Dorf an der Stadt: In Binningen müssen SVP und Grüne ihren Sitz im Landrat ohne ihre Bisherigen verteidigen. Roland Schmid

Die Situation der Parteien und deren Kandidierenden im Wahlkreis Binningen-Bottmingen lässt sich wie eine Fussballaufstellung erklären: In der Verteidigung sind SVP, Grüne und Mitte. Sie müssen zurücktretende Bisherige ersetzen (Grüne, SVP) oder ein knapp errungenes Mandat verteidigen (Mitte). Im Mittelfeld spielen FDP und Sozialdemokraten. Sie müssen nur den Wahlkampf solid durchspielen.

Der Arzt Konrad Widmer ist aussichtsreichster Kandidat der SVP. Sandra Ardizzone

Geschieht nichts Ausserordentliches, bringen sie ihre jeweils zwei Bisherigen durch. In den Angriff müssen GLP und EVP gehen, wollen sie ernsthaft einen Sitz erobern. Gerade die Grünliberalen könnten zeigen, dass ihr grüner Anstrich farblich besser passt.

Sieben Sitze gilt es im Wahlkreis Binningen zu besetzen. Fünf Bisherige treten wieder an, nur Rahel Bänziger Keel (Grüne) und Hanspeter Weibel (SVP) räumen ihre Pulte im Landratssaal. Letzterer darf als politisches Schwergewicht bezeichnet werden, den die Volkspartei nicht einfach so ersetzen kann. Bekanntester Name auf deren Liste ist Konrad Widmer.

Der Arzt ist aktuell Verwaltungsratspräsident der Universitären Psychiatrischen Kliniken (UPK). Als er noch in Basel-Stadt wohnte, nominierte ihn die dortige SVP für den Regierungsratswahlkampf 2004. Wahlkampferfahrung hat er also auf hoher Ebene.

SVP und Grüne sind überzeugt, die Sitze zu halten

Felix Haberthür, Präsident der SVP Binningen, will den einen Sitz halten und hat sogar einen zweiten im Visier. Diesen hat die SVP vor vier Jahren verloren. «Wir sind bekannt in Binningen und haben eine gut gemischte Kandidatenliste», ist Haberthür überzeugt, für die Wahlen gerüstet zu sein. Die Klimaproblematik möchte die Partei mit «Weitsicht und Vernunft» angehen: «Es soll bezahlbar bleiben. Wir wollen den Leuten dienen und für sie Politik machen», fasst Haberthür zusammen.

Beatrice Büschlen (Grüne) will den Sitz von Rahel Bänziger Keel verteidigen. zvg

Auch die Grünen sind überzeugt, ihren Sitz halten zu können. Beatrice Büschlen ist Einwohnerratspräsidentin, steht somit in Binningen im politischen Schaufenster und ist aussichtsreichste Kandidatin. Sie setzt auf ihre Vernetzung im Dorf. «Ich unterhalte mich mit den Leuten», sagt Büschlen und erklärt: «Ich bin keine extreme Grüne.»

Trotzdem sind ihr Klimathemen wichtig und sie bedauert, dass andere Parteien «finanzielle Gründe» in den Weg stellen: «Wir müssen uns fragen, wie wir zur Finanzierung kommen.»

Weitere spannende Kandidierende sind die Theologieprofessorin Luzia Sutter Rehmann oder der junge Levi Keller, der als Mitglied der Gemeindekommission von Bottmingen schon die ersten Sporen abverdient hat.

Die Mitte muss wieder einen starken Wahlkampf führen

Wieder mit einer Bisherigen antreten kann die Mitte. Patricia Bräutigam hat vor vier Jahren nach einem hervorragenden Wahlkampf mit vergleichsweise wenig Stimmen ein Mandat geholt. Noch unter dem Namen CVP hatte die Partei 2015 ihren Sitz verloren.

Patricia Bräutigam wird um ihr knapp errungenes Mandat kämpfen. zvg

Dass das nicht wieder geschieht, wird Bräutigam wiederholt einen guten Wahlkampf führen müssen. «Das ist keine einfache Aufgabe», räumt Rahel Amacker ein. Die Co-Präsidentin der Mitte-Sektion Binningen-Bottmingen weiss, dass «es letztes Mal knapp gewesen ist».

Trotzdem sei es das Ziel, den Sitz zu halten. Punkten will Bräutigam mit dem Schwerpunktthema Bildung. Aber auch Energie und Klima sei ein grosses Thema der Partei. Im Wahlkreis Binningen stehe zudem noch die Alterspolitik im Fokus, erklärt Amacker.

Steckbrief Wahlkreis Muttenz – Zugehörige Gemeinden: Binningen und Bottmingen – Anzahl Bewohner: 22’898 – Fläche: 7,45 km2 – Anzahl Landratssitze: 7 – Anzahl Kandidierende: 48 – Bisherige Sitzverteilung: 2 SP, 2 FDP, 1 SVP, 1 CVP (neu Die Mitte), 1 Grüne.

Lucia Mikeler Knaack ist aktuelle Landratspräsidentin und dürfte ihren Sitz verteidigen. Nicole Nars-Zimmer

Die Sozialdemokraten stellen eine starke Truppe zur Wahl, angeführt von der aktuellen Landratspräsidentin Lucia Mikeler Knaack. Die Diskussion um ihre Leserbriefe, die zu einem Eklat im Landrat geführt haben, wird ihre Wahlchancen kaum schmälern. Zumal ihr Wählerkreis ihre Argumentation unterstützt. Sie wird höchstens ein paar Sympathiestimmen verlieren.

Die zweite Bisherige, Simone Abt, tritt ebenfalls wieder an. Die Juristin ist seit 2015 Mitglied im Parlament. Hinter den beiden Damen folgen mit Stephan Appenzeller und Lewin Lempert zwei bekannte Herren.

Appenzeller ist Binninger Gemeinderat und verdankt seine Bekanntheit auch seiner ehemaligen Tätigkeit als Mediensprecher der Basler Verkehrs-Betriebe. Lempert wurde bekannt als Sekretär der Gruppe Schweiz ohne Armee (GSoA).

Marc Schinzel will für die FDP den Landratssitz verteidigen. Roland Schmid

Die Freisinnigen treten wieder mit ihren Bisherigen Sven Inäbnit und Marc Schinzel an. Beide sind sehr bekannt und gut vernetzt. Sie dürften mit einem guten Wahlkampf ihre Sitze problemlos verteidigen. Viele Stimmen dürfte auch die aktuelle Gemeinderätin Eva-Maria Bonetti machen und so die Freisinnigen über der 20-Prozent-Marke halten.

Den angreifenden Parteien fehlen die «Knipser»

Die Parteien, die in den Angriff gehen sollten, haben keine richtigen «Knipser» im Team. Bei den Grünliberalen sind vor allem junge Köpfe auf der Liste: so die Generalsekretärin der jungen Grünliberalen und Einwohnerrätin Nina Eldridge, Vorstandsmitglied Gian Kamber oder Felix Gerber. Sie dürften vor allem darauf hoffen, dass die grüne Welle sie weit nach vorne trägt. Die EVP setzt auf ihren einzigen Einwohnerrat Peter Bertschi. Der Chemiker steht gleich zweimal auf der Liste.

Kanton BL/Grafik: jbr

Den Vorteil, den die Binninger Kandidierenden gegenüber ihren Bottminger Kolleginnen und Kollegen haben, ist der Einwohnerrat. Sprich: Kandidierende aus Binningen können durch die Einwohnerratswahlen bereits Wahlkampferfahrung sammeln.

In Bottmingen sind einzelne Kommissionen oder der Gemeinderat selber die einzige Wahlmöglichkeit, um etwas erfahrener zu werden. Dadurch haben die Binninger Kandidierenden mehr Erfahrung und einen höheren Bekanntheitsgrad. Somit dürften sie wiederum die Nase vorne haben, nicht nur weil ihr Dorf grösser ist. Parteipolitisch dürfte sich bei diesen Wahlen aber nicht viel verschieben.

Wahlen 2023 Dieser Beitrag ist der zweite Text der bz-Serie zu den zwölf Baselbieter Wahlkreisen. Im Hinblick auf die Landratswahlen vom 12. Februar 2023 stellen wir die Ausgangslage vor. Bereits erschienen: 13.12.22 Muttenz.

Die Kandidatinnen und Kandidaten nach Partei

Die folgenden Informationen basieren auf den Angaben der grossen Parteien. Die definitiven Listen mit sämtlichen Angaben zu den Kandidatinnen und Kandidaten werden Anfang Jahr von der Landeskanzlei publiziert. Dabei kann es noch zu kleineren Änderungen kommen.

