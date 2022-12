Wahlkreis Muttenz: Darum wird der Landratswahlkampf zum Krimi

Wahlkreis Muttenz Der Fuchs geht um: Wer verliert den verschobenen Sitz bei den Landratswahlen? Die Agglostädte Muttenz und Birsfelden dürfen ab nächstem Jahr nur noch acht statt neun Landräte nach Liestal schicken. Das macht die Februarwahlen zum Kampf gegen das Ausscheiden. Zusätzliche Würze verleihen die Grünliberalen und ein namhafter SVP-Rückkehrer. Yann Schlegel Jetzt kommentieren 13.12.2022, 05.00 Uhr

Wohin geht die Reise in Muttenz? Bei den Wahlen werden im Landrat die Weichen gelegt: Verlierende sind aufgrund der Ausgangslage unvermeidlich. Roland Schmid

Der Fuchs geht um. Einen der neun Plätze im Rund wird er sich schnappen: Mit dem bekannten Pfadispiel lässt sich die Ausgangslage im Wahlkreis Muttenz metaphorisch beschreiben.

Alle neun bisherigen Landrätinnen und Landräte aus den Gemeinden Muttenz und Birsfelden treten wieder an. Doch der Wahlkreis verliert wie auch Münchenstein aufgrund der Bevölkerungsentwicklung einen Sitz an Oberwil respektive Sissach. Aus dem illustren Kreis wird sich der Fuchs also ein Opfer aussuchen. Wen wird es erwischen?

Die lange Ära der stabilen Sitzverteilungen endet im Wahlkreis Muttenz damit auf erzwungene Weise. Seit 1999 vermochten die Parteien jeweils ihre Sitze zu halten. Die Sozialdemokraten wahrten in dieser Zeitspanne stets ihre Vormachtstellung mit den drei Sitzen – nur die Schweizerische Volkspartei kam ihnen bisweilen nah.

Die Roten bleiben stärkste Kraft

Im Jahr 2015, in welchem die Flüchtlingskrise das dominierende Thema war, war die SVP nahe dran gewesen, den dritten Landratssitz der SP für sich zu holen. Bei den letzten Wahlen aber zeigte sich von neuem, dass die Linkspartei auf die SP-Hochburg Birsfelden zählen kann. Wie zu ihren besten Zeiten kratzte sie an der 30-Prozent-Marke.

SP-Fraktionschef Roman Brunner. Kenneth Nars

Um drei Sitze zu holen, brauchte die SP jedoch das Glück, sich ein Restmandat zu ergattern. Diesen dritten Sitz zu wahren, scheint daher schwieriger denn je. Gleichwohl gibt sich der Muttenzer Roman Brunner vor dem Ausscheidungskampf zuversichtlich.

«Das wird eine grosse Herausforderung, aber wir sind sehr gut aufgestellt», sagt er, seines Zeichens Fraktionschef der SP. Mit der Birsfelder Gemeinderätin Désirée Jaun und dem in Muttenz ebenso als Gemeinderat aktiven Roger Boerlin haben alle drei Bisherigen grosse Strahlkraft. Trotzdem dürfte es ein Kraftakt werden.

Ein Rückkehrer heizt das Rennen an

SVP-Präsident Dominik Straumann. Kenneth Nars

Brunner fürchtet sich am ehesten vor der «starken Konkurrenz von der anderen Seite»: der SVP. Nachdem Dominik Straumann bei den letzten Wahlen aufgrund der Amtszeitbeschränkung von 16 Jahren nicht mehr antreten durfte, ist er nun zurück. Als SVP-Kantonalpräsident greift der 47-Jährige von neuem an. Mit seinem Alter gehöre er nicht zu den Ältesten, legitimiert er selbst. Und er sagt:

«Für mich ist klar, dass ich als Präsident in einem der beiden Parlamente sein sollte, um eine gewisse Nähe zum Geschehen zu haben.»

SVP-Landrätin Anita Biedert. Martin Töngi

Straumann hat nicht nur die Rückkehr in den Landrat im Blick. Würde Sandra Sollberger im Frühjahr die Wahl in den Baselbieter Regierungsrat schaffen, könnte der SVP-Kantonalpräsident für sie im Nationalrat nachrücken. In diesem Fall wäre Straumann auch keine «Gefahr» für die eigenen Bisherigen Markus Brunner und Anita Biedert, der einzigen Frau auf der SVP-Liste.

Die «neue» CVP und das Vakuum bei der FDP

Simon Oberbeck führt die Mitte-Fraktion im Landrat an. Kenneth Nars

Im Schatten der beiden Grossen ist das Rennen um die verbliebenen vier oder drei Sitze, falls die SP das Wunder vollbringt, härter denn je. Gute Karten, den Sitz zu wahren, hat Simon Oberbeck, der eine dritte Amtszeit anstrebt und als Chef der Mitte/GLP-Fraktion bestens profiliert ist. Das Orange ist geblieben, der Name neu. Die einzige Unbekannte ist also, wie die vormals als CVP bekannte Partei neu als «Mitte» bei der Wählerschaft ankommt. Dies ins Bewusstsein zu rufen, sei ihre grosse Aufgabe, so Oberbeck. «Da geben wir Vollgas.»

Steckbrief Wahlkreis Muttenz – Zugehörige Gemeinden: Muttenz und Birsfelden – Anzahl Bewohner: 28’505 – Fläche: 19,22 km2 – Anzahl Landratssitze: 8 (neu, vorher 9) – Anzahl Kandidierende: 57 – Bisherige Sitzverteilung: 3 SP, 2 SVP, 1 FDP, 1 CVP (neu Die Mitte), 1 Grüne, 1 EVP.

Christof Hiltmann (rechts) übergab erst im Sommer an Alain Bai. zvg

Die Freisinnigen als bislang drittstärkste Kraft im Wahlkreis Muttenz dürften den einen Landratssitz halten können. Allerdings hat die FDP mit dem Birsfelder Gemeindepräsidenten Christof Hiltmann ihr bislang stärkstes Zugpferd verloren. Überraschend trat er Anfang Jahr zurück und überliess den freien Platz Alain Bai.

Der bald 30-Jährige ist in Muttenz Vizepräsident und soll nun im Landrat in Hiltmanns Fussstapfen treten. Die FDP verpasste sich in der Region zuletzt mit klaren Positionen ein Profil und setzte sich gegen ein Windrad und den Salzabbau auf der Rütihard ein.

Thomas Buser soll den EVP-Sitz verteidigen. Juri Junkov

Ähnlich sind die Vorzeichen bei der EVP: Mit Sara Fritz verlor die Partei ihre langjährige Landrätin. Wegen der Amtszeitguillotine trat sie vorzeitig zurück – Thomas Buser durfte sie beerben. Für die EVP wird es allerdings schwierig werden, die verlorenen Stimmen von Fritz zu kompensieren. Etwa 2019 holte Fritz dreimal mehr Stimmen als die Mehrzahl der anderen Kandidierenden auf der EVP-Liste.

Grün oder hellgrün? Der Angriff der GLP

Nach dem Höhenflug von 2019 wartet auf die Grünen die schwierige Bewährungsprüfung: Vor vier Jahren schaffte es die Partei auch dank ihres kantonalen Erfolges, ihren einzigen Sitz in Muttenz auch ohne Bisherigenbonus zu halten.

Peter Hartmann glaubt an den Erfolg der Grünen. zvg

Mit der Energiekrise haben die Grünen ihr Alleinstellungsmerkmal verloren – auch andere Parteien drängen nun auf eine Energiewende. «Wir bleiben unserer Linie treu und werden darauf hinweisen, dass wir nicht erst seit gestern von erneuerbaren Energien reden», sagt Landrat Peter Hartmann, der sich im Salzstreit für den Schutz der Rütihard starkmachte.

Druck auf die Grünen, aber auch auf die kleineren Mitteparteien, kommt von den Grünliberalen. Gemäss nationalen Trends könnten sie nun auch im Baselbiet einen Aufschwung erfahren. In Muttenz ist erst letztes Jahr eine neue GLP-Sektion entstanden. «Der Kampf für das Windrad hat uns ins Rampenlicht gebracht», sagt Marc Herb, der gemeinsam mit Umut Gökbas die neue Sektion ins Leben rief. In den Wahlkampf steigt die GLP mit dem Mut des Neulings. «Es wäre verrückt, wenn wir bereits in den Landrat gewählt würden», sagt er.

Interessant ist die Ausgangslage im Wahlkreis Muttenz auch in einer weiteren Hinsicht: Durch die nachgerückten Landräte ist Muttenz mit sieben – Birsfelden bloss mit zwei Personen in Liestal vertreten. Wird das Stimmvolk dies korrigieren? In den beiden Gemeinden hat der Kampf gegen das Ausscheiden begonnen. Denn der Fuchs geht um.

Wahlen 2023 Dieser Beitrag ist der Auftakt einer neuen Serie. Die bz blickt vor den Landratswahlen im Februar 2023 in die einzelnen Wahlkreise und wagt einen Ausblick: Wie ist die politische Ausgangslage in den zwölf Baselbieter Wahlkreisen? (bz)

Die Kandidatinnen und Kandidaten nach Partei

Die folgenden Informationen basieren auf den Angaben der grossen Parteien. Die definitiven Listen mit sämtlichen Angaben zu den Kandidatinnen und Kandidaten werden Anfang Jahr von der Landeskanzlei publiziert. Dabei kann es noch zu kleineren Änderungen kommen.

