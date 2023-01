Landratswahlen 2023: Vorschau auf den Wahlkreis Pratteln

Wahlkreis Pratteln Was passiert mit dem Zufallssitz der EVP? Potenzielle Erben gibt es einige Das eigenartige Baselbieter Wahlrecht verschaffte der Kleinpartei vor vier Jahren im Wahlkreis Pratteln unverhofft einen Sitz im Landrat. Er ist jetzt stark am Wanken. Holt ihn die SVP zurück? Michel Ecklin Jetzt kommentieren 06.01.2023, 05.00 Uhr

Der Wahlkreis Pratteln umfasst neben Pratteln sechs weitere Gemeinden. Bild: Roland Schmid

2019 war die Verteilung der acht Sitze im Wahlkreis Pratteln weitgehend klar, wenn man sich die damaligen Stimmenprozente ansieht: Mit 27 Prozent der Stimmen holte die SP zwei Sitze im Kreis, der die Gemeinden Arisdorf, Augst, Frenkendorf, Füllinsdorf, Giebenach, Hersberg und Pratteln umfasst. Immer noch fast ein Viertel der Stimmen (24,7 Prozent) vereinigte die SVP auf sich, damit verlor sie aber einen ihrer drei Sitze.

Je einen Landrat oder eine Landrätin stellen derzeit die FDP (19,2 Prozent) und die Grünen (13,6 Prozent). Die Grünliberalen steigerten sich 2019 auf 5,9 Prozent und hielten so ihren Sitz.

Kanton BL/Grafik: jbr

Für eine Kuriosität sorgten zwei Parteien, die EVP und die damalige CVP. Letztere holte zwar 4,8 Prozent der Stimmen, blieb aber sitzlos. Dafür ging ein Sitz unerwartet an die EVP, obwohl die evangelische Partei kaum mehr als halb so viel Stimmen als die CVP auf sich vereinigte, nämlich 2,8 Prozent. Das lässt sich damit erklären, dass die Reststimmen innerhalb der Wahlregion verteilt werden. Der Sitz, den die EVP eigentlich im Wahlkreis Liestal geholt hatte, wanderte so nach Pratteln.

Mitte könnte sich erstmals einen Sitz holen

Und so kam EVP-Frau Irene Wolf-Gasser zu einem Landratssitz wie die Jungfrau zum Kinde. Ihr Sitz dürfte bei der jetzigen Wahl ins Wackeln kommen, zumal die CVP inzwischen mit der BDP fusioniert hat, die 2019 noch 1,9 Prozent machte.

Aber das sind theoretische Rechnereien. Denn entscheidend ist bei der Wahl am 12. Februar letztlich das Personal, das die Parteien auf ihre Listen gesetzt haben – und auf derjenigen der Mitte befinden sich mindestens zwei bekannte Persönlichkeiten, mit der sie erstmals in diesem Wahlkreis einen Sitz holen könnte: Einerseits will Silvio Fareri in den Landrat - in seiner Funktion als Präsident der kantonalen Partei ein nachvollziehbarer Wunsch, um auf kantonaler Ebene näher an der Mitte-Fraktion zu sein. Er sitzt bereits im Prattler Einwohnerrat.

Emanuel Trueb, Landratskandidat der Mitte. Bild: Kenneth Nars

Ebenfalls einen Namen gemacht hat sich Emanuel Trueb, einerseits als ehemaliger Gemeinderat in Pratteln, andererseits aber auch als Vorsteher der Stadtgärtnerei in Basel-Stadt, wo er verantwortlich ist, wenn Bäume gepflanzt oder umgesägt werden. Die Mitte ist die einzige Partei im Wahlkreis Pratteln, die mit sieben Kandidierenden die Liste nicht vollständig gefüllt hat.

Kein grosser Knaller auf der FDP-Liste

Gewisse Chancen, den EVP-Sitz zu beerben, dürfen auch die Freisinnigen haben, zumindest rein rechnerisch. Der schweizweite Trend spricht allerdings eher gegen sie, zudem fehlt ihnen im Wahlkreis Pratteln der Bisherigen-Bonus. Denn ihr derzeit einziger Vertreter Stephan Burgunder hat schon früh angekündet, nach nur einer Legislatur im Landrat nicht mehr anzutreten und sich auf sein Gemeindepräsidium in Pratteln zu konzentrieren.

Vor vier Jahren hatte noch Christoph Buser kandidiert, der schillernde Direktor der Wirtschaftskammer. Er selber verpasste die Wiederwahl, die Partei konnte ihren Sitz dennoch retten. Dieses Jahr befinden sich auf der FDP-Liste zwar einige nicht ganz unbekannte Gesichter, etwa die Füllinsdörfer Gemeindepräsidentin Catherine Müller. Der grosse Knaller fehlt aber. Unter solchen Umständen ist ein zweiter Sitz unwahrscheinlich. Bis 2015 hatte die FDP noch zwei Sitze im Wahlkreis Pratteln.

Mit zwei soliden Bisherigen kann hingegen die SVP aufwarten: Der Prattler Landwirt Urs Schneider ist nicht nur unter den Schwingern des Kantons bestens vernetzt. Und mit dem ehemaligen Frenkendörfer Gemeinderat Andi Trüssel tritt ein wortstarker Landrat wieder an, der zudem Vizepräsident der Bau- und Planungskommission ist.

SVP könnte ihren verlorenen Sitz zurückholen

Auf der SVP-Liste sticht Meinrad Stöcklin hervor, der sich bescheiden als «Kommunikationsprofi» bezeichnet, aber als ehemaliger Sprecher der Kantonspolizei bekannt wurde. Nicht undenkbar ist, dass die Volkspartei ihren dritten, vor vier Jahren verlorenen Sitz zurückholt.

Die christliche Kleinpartei ihrerseits setzt auf das bekannte Rezept: Die Kandidierenden, darunter die Bisherige Irene Wolf, sind alle im kirchlich-sozialen Milieu verankert und werden dort punkten.

Die ehemalige Landratspräsidentin Regula Steinemann (GLP). Bild: Nicole Nars-Zimmer

Auffallend stabil sind im Wahlkreis Pratteln seit ihrem Aufkommen vor etwas über zehn Jahren die Grünliberalen. Ihren Sitz versuchen sie jetzt mit der ehemaligen Landratspräsidentin Regula Steinemann aus Füllinsdorf zu verteidigen. Falls die grüne Welle von vor vier Jahren noch anhält, dürfte das recht problemlos gelingen – auch wenn die übrigen Kandidierenden auf der Liste, fast alle aus Füllinsdorf, kaum in den anderen Gemeinden bekannt sind.

SP treten mit zwei Bisherigen an

Auch die SP dürfte trotz schweizweitem Abwärtstrend ihre beiden Sitze verteidigen. Pratteln ist zwar kein klassisches Proletarierdorf mehr wie noch vor wenigen Jahrzehnten. Zudem besteht der Kreis nicht nur aus dem verstädterten Pratteln, sondern aus ländlicheren Kommunen wie Arisdorf und Hersberg.

Es dominiert im Wahlkreis aber Pratteln, und dort ist die Linke traditionell stark. Die Wohnungen in den neuen Wohntürmen dürfte den Anteil der städtisch denkenden Bevölkerung vergrössert haben. Ein weiterer Vorteil für die Genossinnen und Genossen: Sie treten mit zwei Bisherigen an, die beide Seiten der SP ideal repräsentieren: Urs Kaufmann ist Präsident der Bau- und Planungskommission und gilt als gemässigt. Ronja Jansen, vergangenes Jahr für Mirjam Würth nachgerückt, kennt man als ehemalige kämpferische Juso-Schweiz-Präsidentin.

Steckbrief Wahlkreis Pratteln - Zugehörige Gemeinden: Arisdorf, Augst, Frenkendorf, Füllinsdorf, Giebenach, Hersberg und Pratteln - Anzahl Bewohner: 32'237 - Fläche: 34,56 km2 - Anzahl Landratssitze: 8 - Anzahl Kandidierende: 55 - Bisherige Sitzverteilung: 2 SP, 2 SVP, 1 FDP, 1 Grüne, 1 Grünliberale, 1 EVP

Weiter befinden sich auf der SP-Liste einige Prattler Einwohnerräte, unter anderem Hasan Kanber. Wird er gewählt, ist er in der ziemlich einzigartigen Situation, nacheinander in Basel und im Baselbiet im Kantonsparlament gesessen zu haben.

Bei den Grünen setzt man vor allem auf die geballte Strahlungskraft des Prattler Einwohnerrats. Sechs der acht Kandidierenden auf der Liste sind oder waren mal dort Mitglied, darunter der bisherige Stephan Ackermann. Zudem will Roger Schneider in den Landrat, derzeit ist er Prattler Gemeinderat.

Die Kandidatinnen und Kandidaten nach Partei

