Wahlkreis Sissach Der zusätzliche Landratssitz ist heiss begehrt – Welche Partei wird ihn erringen können? Viele buhlen im Wahlkreis Sissach um das neu dazugekommene Mandat für die Landratswahlen 2023. SVP, SP und Grünliberale könnten davon profitieren. Simon Tschopp Jetzt kommentieren 23.12.2022, 05.00 Uhr

Exklusiv für Abonnenten

Im Wahlkreis Sissach treten Mitte und Grünliberale erstmals mit separaten Listen an. Damit sorgen die Fraktionspartner im Landrat für eine spezielle Konstellation. Bild: Roland Schmid

Wer gewinnt das zusätzliche siebte Landratsmandat, das – auf Kosten eines Wahlkreises aus dem Unterbaselbiet – neu dem Wahlkreis Sissach zukommt? Können die Parteien ihre Stimmenanteile von 2019 behaupten? Schaffen sämtliche Bisherigen die Wahl erneut? Kann die Mitte, die im oberen Baselbiet noch wenig etabliert ist, ihren Sitz halten?

Im Wahlkreis Sissach belegt die SVP zwei Sitze; FDP, Grüne, Mitte und SP haben je ein Mandat inne. Fünf Bisherige treten zu den Wahlen vom 12. Februar 2023 wieder an: Peter Riebli (SVP), Saskia Schenker (FDP), Laura Grazioli (Grüne), Marcel Zimmermann (Mitte) und Sandra Strüby-Schaub (SP). SVP-Landrätin Susanne Strub kann wegen der Amtszeitbeschränkung nicht mehr kandidieren.

Im Gegensatz zu 2015 haben die Grünen bei den Wahlen 2019 um satte 6 auf knapp 20 Prozent zugelegt. Während sich die SP mit 21,4 Prozent fast gleich viel Anteile erkämpft hatte, mussten vor knapp vier Jahren die SVP (- 1,61 Prozent) und die FDP (- 3,64 Prozent) Einbussen hinnehmen. Bei der Sitzverteilung herrscht im Wahlkreis Sissach Stabilität: 2011 errang die SP auf Kosten der FDP ein Mandat, 2019 luchsten die Grünen der SP einen Sitz ab. Mehrere kommunale Exekutivmitglieder drängen nächstes Jahr in den Landrat.

SVP: Peter Riebli, das Schwergewicht

Dass Peter Riebli seine Wiederwahl problemlos schaffen wird, steht ausser Frage. Der Fraktionschef der SVP und ehemalige Landratspräsident zählt zu den Schwergewichten im Parlament. Gute Chancen auf die Nachfolge von Susanne Strub hat Matthias Liechti. Er war Gemeindepräsident von Rümlingen und bewarb sich heuer parteiintern als Regierungskandidat, zog dann allerdings gegen Sandra Sollberger den Kürzeren. Nicht ausser Acht zu lassen ist Nicole Roth, die Präsidentin der Jungen SVP Baselland.

Peter Riebli, Präsident der SVP-Landratsfraktion. Roland Schmid

«Unser Minimalstziel ist, die zwei Mandate zu halten», erklärt Peter Riebli. Dank der Spitzenliste seien die Chancen gross, einen zusätzlichen Sitz zu gewinnen. Dies erfordere jedoch ein starkes Engagement aller SVP-Kandidierenden, meint Riebli weiter und betont: «Wir wollen definitiv wieder zulegen und mehr Wähler an die Urne bringen.» Die Stimmung 2019 habe nicht gerade für die SVP gesprochen.

SP: Sandra Strüby, die Leaderin

Sandra Strüby ist auf der Liste der Sozialdemokraten unangefochtene Leaderin. Die Buckter Landrätin fällt vor allem als Kämpferin für einen guten öffentlichen Verkehr im Oberbaselbiet auf. Dazu hat sie schon einige Vorstösse eingereicht. Caroline Zürcher, die Gemeindepräsidentin von Wittinsburg, ist eine bekannte Kommunalpolitikerin, der gute Chancen einzuräumen sind. Mit Stephan Jung präsentiert die SP auf ihrer Liste einen weiteren Gemeinderat; er gehört der Böckter Exekutive an.

SP-Landrätin Sandra Strüby-Schaub. zvg

«Wir wollen auf jeden Fall das zweite Mandat zurückerobern, das wir 2019 verloren haben», sagt Sandra Strüby. Sie hätten «sehr engagierte Leute» auf ihrer Liste. Auch in den Wahlkreisen Gelterkinden und Waldenburg, die zur selben Wahlregion 4 zählen, sei die SP gut aufgestellt.

Steckbrief Wahlkreis Sissach – Zugehörige Gemeinden: Böckten, Buckten, Diepflingen, Häfelfingen, Itingen, Känerkinden, Läufelfingen, Nusshof, Rümlingen, Sissach, Tenniken, Thürnen, Wintersingen, Wittinsburg, Zunzgen



– Anzahl Bewohner: 20’671



– Fläche: 59,33 km2



– Anzahl Sitze: 7 (vorher 6)



– Anzahl Kandidierende: 49



– Bisherige Sitzverteilung: 2 SVP, 1 FDP, 1 Grüne, 1 Die Mitte, 1 SP

Bei den Wahlen 2019 schnappten im Wahlkreis Sissach die Grünen der SP einen Sitz weg: Laura Grazioli verdrängte Stefan Zemp. Die Sissacherin präsidiert inzwischen seit drei Jahren die landrätliche Finanzkommission und bringt sich auch in der Gemeindepolitik aktiv ein – genauso wie der ebenfalls auf der Liste der Grünen figurierende Thomas Schmelzer, der Präsident der Gemeindekommission Sissach.

FDP: Saskia Schenker, die Einflussreiche

Bei der FDP ist Saskia Schenkers Sitz ungefährdet. Die frühere Präsidentin der Kantonalpartei und heutige Direktorin des Arbeitgeberverbandes Region Basel gehört zu den einflussreichsten Parlamentarierinnen. Mit Pino Dellolio und Fadil Salkic bewerben sich gleich zwei Thürner Gemeinderäte – Dellolio ist Vizepräsident – um einen Landratssitz.

Kanton BL/Grafik: jbr

Interessant wird zu beobachten sein, wie sich die Mitte schlägt. Sie besitzt mit Marcel Zimmermann ein Mandat, das der frühere Tenniker Gemeinderat Anfang September von der parteilosen Regina Werthmüller übernommen hat. Die Bildungspolitikerin aus Sissach, die einst den Grünen angehört hatte, trat nach elfjährigem Wirken im Landrat zurück.

Mitte: Sitz ist gefährdet

Der Mitte-Sitz ist gefährdet, weil diese Partei im oberen Kantonsteil noch nicht so lange aktiv ist und nur auf eine beschränkte Zahl von Wählenden zählen kann. Ebenfalls auf dieser Liste figurieren die ehemalige Gemeindepräsidentin von Tenniken, Sandra Bätscher, und Eva Bolliger. Diese war neulich in den Schlagzeilen, weil sie ihren Rücktritt als Eptinger Gemeinderätin widerrufen hatte.

Ein starkes Duo führt die Liste der GLP an: Thomas Tribelhorn und Sabine Bucher. Er ist Präsident der Kantonalpartei und Mitglied der Läufelfinger Exekutive, sie fungiert als Gemeindepräsidentin von Läufelfingen. Sind bei den letzten Wahlen die damalige CVP, die GLP und BDP noch mit einer gemeinsamen Liste angetreten, so sind 2023 die Mitte und die Grünliberalen mit eigenen Listen vertreten und werden sich gegenseitig Stimmen streitig machen. Die BDP ist inzwischen in der Mitte-Partei aufgegangen.

GLP: Mit Kantonalpräsident und Gemeindepräsidentin

Für Thomas Tribelhorn ist es eine «interessante Konstellation». GLP und Mitte sind im Landrat Fraktionspartner. Die Grünliberalen rechnen sich Chancen auf einen Sitz aus, zumal im Wahlkreis Sissach neu ein zusätzliches Mandat zu vergeben ist. Allerdings sei die Mitte mit einem Bisherigen im Vorteil, so Tribelhorn.

Thomas Tribelhorn, Präsident der GLP Baselland, will in den Landrat. zvg

Die GLP hat auf ihrer Liste fünf Frauen, davon zwei junge Juristinnen, «die für die Zukunft vielversprechend sind». Die Kandierenden, teils mit Migrationshintergrund, stammen aus diversen Berufen und bringen unterschiedliche Erfahrungen mit. «Wir sind breit aufgestellt», sagt Thomas Tribelhorn.

Die EVP hat bloss geringe Erfolgsaussichten. Auf ihrer Liste stehen weniger bekannte Namen, einmal abgesehen von Beat Heller, welcher der Exekutive von Tenniken angehört.

Wahlen 2023 Dieser Beitrag ist der vierte Text der bz-Serie zu den zwölf Baselbieter Wahlkreisen. Im Hinblick auf die Landratswahlen vom 12. Februar 2023 stellen wir die Ausgangslage vor. Bereits erschienen: Muttenz (13.12.), Binningen (16.12.) und Liestal (20.12.).

Die Kandidatinnen und Kandidaten nach Partei

Die folgenden Informationen basieren auf den Angaben der grossen Parteien. Die definitiven Listen mit sämtlichen Angaben zu den Kandidatinnen und Kandidaten werden Anfang Jahr von der Landeskanzlei publiziert. Dabei kann es noch zu kleineren Änderungen kommen.

Inhalt nicht unterstützt Dieser Inhalt ist leider nur auf unserer regulären Webseite verfügbar. Artikel öffnen

Inhalt nicht unterstützt Dieser Inhalt ist leider nur auf unserer regulären Webseite verfügbar. Artikel öffnen

Inhalt nicht unterstützt Dieser Inhalt ist leider nur auf unserer regulären Webseite verfügbar. Artikel öffnen

Inhalt nicht unterstützt Dieser Inhalt ist leider nur auf unserer regulären Webseite verfügbar. Artikel öffnen

Inhalt nicht unterstützt Dieser Inhalt ist leider nur auf unserer regulären Webseite verfügbar. Artikel öffnen

Inhalt nicht unterstützt Dieser Inhalt ist leider nur auf unserer regulären Webseite verfügbar. Artikel öffnen

Inhalt nicht unterstützt Dieser Inhalt ist leider nur auf unserer regulären Webseite verfügbar. Artikel öffnen

0 Kommentare Alle Kommentare anzeigen