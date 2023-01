Im Wahlkreis Waldenburg fehlen die grünen Zugpferde

Wahlkreis Waldenburg Die grünen Zugpferde fehlen ‒ Baselbieter SVP könnte die Hälfte der Sitze holen Ein Drittel aller Stimmen im Wahlkreis Waldenburg ging 2019 an die SVP. Dieses Jahr könnte ihr zusätzlich die ungünstige Ausgangslage der Grünen in die Karten spielen. Doch es könnte auch Spielverderber geben. Kelly Spielmann Jetzt kommentieren 03.01.2023, 05.00 Uhr

Reibungslose Fahrt in den Landrat: Im Wahlkreis Waldenburg gilt das nicht für alle Parteien. Bild: Roland Schmid

Man kann von einer regelrechten SVP-Hochburg sprechen: Im Wahlkreis Waldenburg holte die Partei bei den Landratswahlen 2019 zwei der insgesamt sechs Sitze und 33,3 Prozent aller Stimmen – so viel wie sonst nirgends im Kanton.

Lediglich im Wahlkreis Gelterkinden kommt die SVP auf 33,26 Prozent der Stimmen, andernorts befindet sich der Wähleranteil jeweils deutlich unter 30, meist gar unter 20 Prozent. Diese Pole-Position der Partei könnte bei den anstehenden Wahlen für die anderen gefährlich werden – allen voran den Grünen. Die Grünen sowie SP, FDP und EVP besetzen derzeit je einen Sitz.

Kanton BL/Grafik: jbr

Seit über 20 Jahren steht die SVP im bevölkerungskleinsten Wahlkreis Waldenburg bei den Landratswahlen an der Spitze. 2015 erreichte diese ihr Spitzenergebnis: Mit 38,4 Prozent holte sich die SVP damals sogar einen dritten Sitz.

Nur Neue auf der Liste der Grünen

Diesen dritten Sitz – und damit die Hälfte aller Sitze im Wahlkreis – konnte die SVP damals den Grünen wegschnappen. Bei einem Wähleranteil von 9,8 Prozent konnten die Grünen nicht mithalten und waren somit während vier Jahren nicht im Landrat vertreten. 2019 haben sie den einen Sitz zwar zurückgeholt – mit Zugpferd Bálint Csontos, damals Präsident der Baselbieter Grünen, konnte die Partei 15,11 Prozent aller Wählerinnen und Wähler für sich gewinnen.

Bálint Csontos trat 2022 zurück. Bild: Kenneth Nars

Csontos jedoch trat 2020 als Parteipräsident und 2022 aus dem Landrat zurück. Nachfolger im Kantonsparlament wurde aber nicht etwa ein Direktnachrückender oder eine Direktnachrückende. Denn: Alle anderen Kandidatinnen und Kandidaten auf Csontos’ Wahlliste von 2019 verzichteten, weshalb die Partei vom sogenannten Vorschlagsrecht Gebrauch machte und der Bennwiler Gemeinderat Michael Bürgin den Landratssitz übernahm.

Bürgin tritt am 12. Februar jedoch nicht wieder an. Stattdessen sind sechs weniger bekannte Namen auf der Liste zu finden – einige von ihnen zwar mit politischer Erfahrung, so etwa die Waldenburger Gemeinderätin Andrea Sulzer oder Hans Weber, Gemeinderat in Langenbruck. Doch ob das reicht, um den Sitz der Grünen zu halten, ist fraglich. Eine Wiederholung des Sitzverlusts ist durchaus möglich.

EVP holt hier die meisten Stimmen

Womit wieder die SVP ins Spiel käme. Sollten die Grünen einen Sitz verlieren, wäre die Volkspartei die offensichtliche Gewinnerin. Mit den zwei Bisherigen Matthias Ritter und Michel Degen sind bereits zwei sichere Werte auf der Liste: Sie beide sind schon seit 2015 im Landrat und bewiesen sich 2019 erneut.

Mit dem Bretzwiler Gemeindepräsident Mike Nachbur, dem Diegter Gemeinderat Niklaus Häfelfinger und dem ehemaligen Eptinger Gemeinderat Thomas Gerber, der 16 Jahre im Amt war, haben auch die Parteikollegen auf der Liste einiges an politischer Erfahrung zu bieten. Anwärter auf einen allfälligen dritten Sitz gibt es auf der rein männlichen Sechserliste genug.

Spielverderberin könnte in diesem Szenario die GLP werden. Nachdem die Partei 2019 gemeinsam mit der BDP und der Mitte antrat ‒ der Zusammenschluss erreichte 9,6 Prozent aller Wählerinnen und Wähler ‒, stellen sich dieses Jahr selber sechs Kandidierende zur Verfügung. Auf der Liste steht unter anderem Hector Herzig, Langenbrucker Gemeindepräsident und ehemaliger Präsident der GLP Baselland. Auch die Mitte tritt dieses Jahr mit einer eigenen Liste an.

Steckbrief Wahlkreis Waldenburg ‒ Zugehörige Gemeinden: Arboldswil, Bennwil, Bretzwil, Diegten, Eptingen, Hölstein, Lampenberg, Langenbruck, Lauwil, Liedertswil, Niederdorf, Oberdorf, Reigoldswil, Titterten, Waldenburg ‒ Anzahl Bewohner: 16'376 ‒ Fläche: 105 km2 ‒ Anzahl Landratssitze: 6 ‒ Anzahl Kandidierende: 41 ‒ Bisherige Sitzverteilung: 2 SVP, 1 SP, 1 FDP, 1 EVP, 1 Grüne

Doch auch die anderen Parteien dürften interessiert sein an einem freiwerdenden Sitz. So etwa die EVP, welche wie die SVP im Wahlkreis Waldenburg ihren höchsten Wähleranteil erreicht – 2019 waren es 11,94 Prozent. Das mag nach wenig klingen, ist vergleichsweise aber eine erstaunlich hohe Zahl: Der Anteil aller Stimmen liegt in den anderen Wahlkreisen zwischen 2,3 (Reinach) und 7,8 Prozent (Muttenz).

Die Bisherige Andrea Heger-Weber, die bereits zwei Amtsperioden im Landrat hinter sich hat, dürfte es schaffen, auch eine dritte anzutreten. Doch die Chancen sind klein, dass sich die EVP, die kantonsweit mit vier Sitzen im Landrat vertreten ist, im Wahlkreis Waldenburg neben Heger-Weber einen zweiten Sitz holen wird.

Für SP und FDP ist ein Sitzgewinn schwierig

Auch bei der SP, die sich für den Wahlkreis Waldenburg seit Jahren mit einem Sitz abfinden muss, wird sich wohl wenig verändern. Der Niederdörfer Urs Roth, der seit 2019 im Landrat ist, dürfte keine Schwierigkeiten haben, das Amt zu behalten. Mit ihm auf der Liste stehen neben der Reigoldswilerin Clara Bonk, Co-Präsidentin der Baselbieter Juso, SP-Mitglieder mit weniger politischer Erfahrung.

Urs Roth ist seit 2019 für die SP im Landrat. Bild: Roland Schmid

Für den direkten Einzug in den Landrat dürfte es für die meisten schwierig werden. Insbesondere, wenn man bedenkt, dass die Partei im Wahlkreis in den vergangenen Jahren grösstenteils Wähleranteile abgeben musste: 2003 überzeugte die SP noch 25,3 Prozent aller Wählenden, 2019 waren es 17,6 Prozent.

Ebenso schwierig dürfte es die FDP haben. Von den 19,1 Prozent aller Stimmen, die die Partei 1999 holen konnte, verschwanden im Lauf der Jahre – mit einer Ausnahme im Jahr 2015 – immer mehr. 2019 holte die FDP noch 12,4 Prozent der Landratsstimmen.

Andrea Kaufmann-Werthmüller, Gemeindepräsidentin in Waldenburg und Landrätin. Bild: Kenneth Nars

Bei den Wahlen im Februar tritt die Partei mit der Bisherigen Andrea Kaufmann-Werthmüller an, die für ihre dritte Amtsperiode kandidiert. Kaufmann-Werthmüller ist ausserdem Waldenburger Gemeindepräsidentin. Weiter sind aber nur vier Kandidierende auf der Liste zu finden: Unter anderem Daniel Ballmer aus Arboldswil, der auf der Website der Partei auf den ersten Blick zwar noch als Gemeinderat beworben wird, jedoch im November zurückgetreten ist.

Kann die SVP die Ausgangslage nutzen?

Es deutet also alles darauf hin, dass es am 12. Februar bei den wenigsten Parteien im Wahlkreis Waldenburg zu Veränderungen kommen wird. Es ist durchaus möglich, dass der Wahlkreis auch in Zukunft mit zwei SVP-Sitzen und je einem Grünen, EVP-, FDP- und SP-Sitz vertreten bleibt. Es wird sich zeigen, ob die SVP die ungünstige Ausgangslage der Grünen ausnutzen kann – und somit wieder 50 Prozent der Waldenburger Sitze für sich gewinnen kann.

Die Kandidatinnen und Kandidaten nach Partei

