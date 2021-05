wahlsonntag Die Schwarzbuben steigen zu zweit in den Ring – es kommt zu vielen Duellen um das Gemeindepräsidium Am 13. Juni wird in etlichen Ortschaften im Dorneck-Thierstein das Gemeindepräsidium gewählt. In überraschend vielen Ortschaften gehen zwei Kandidaten an den Start. Die Herausforderer möchten für einen Machtwechsel sorgen. Dimitri Hofer und Bea Asper 31.05.2021, 05.00 Uhr

In Seewen steht, wie vielerorts im Schwarzbubenland, Mitte Juni eine Kampfwahl um das Gemeindepräsidium an. Kenneth Nars / BLZ

In allen Ecken des Schwarzbubenlands buhlen zwei Kandidaten um den Sitz an der Spitze der Gemeinde. Am 13. Juni steht in neun Ortschaften eine Kampfwahl um das Gemeindepräsidium an. Damit scheint das Amt wieder beliebter zu sein als noch vor vier Jahren, als stille Wahlen klar dominierten. Die vielen Duelle hängen auch damit zusammen, dass etliche Gemeindepräsidenten, nicht mehr antreten.

Mitte Juni hat die Bevölkerung in Dornach, Rodersdorf, Seewen, Metzerlen-Mariastein, Witterswil, Meltingen, Himmelried, Bärschwil und Beinwil die Wahl zwischen zwei Kontrahenten. Mancherorts haben sich Herausforderer vorgenommen, die Amtierenden zu verdrängen. In anderen Gemeinden kreuzen nach dem Abgang des Amtsinhabers zwei Neulinge die Klingen. Nach der Berichterstattung über die Ausgangslage in der einwohnerstärksten Gemeinde Dornach werfen wir nun einen Blick auf Gemeinden, in denen es ebenfalls heiss zu und her gehen wird.

Rodersdorf

In Rodersdorf tritt SP-Gemeindepräsidentin Karin Kälin gegen Thomas Bürgi von der Gruppierung Zämmestoh für Rodersdorf an.

Am äussersten Zipfel des Schwarzbubenlands verspricht die Präsidiumswahl viel Spannung. Rodersdorf, das an der Grenze zu Frankreich liegt, stellte im politisch bürgerlich geprägten Dorneck-Thierstein eine Ausnahme dar. Im siebenköpfigen Gemeinderat verfügten die Sozialdemokraten über eine Mehrheit. Bei den Gemeinderatswahlen im April änderte sich dies: Die SP verlor die Vorherrschaft und verfügt nur noch über drei Exekutivmitglieder.

Grund dafür war vor allem die neue Gruppierung Zämmestoh für Rodersdorf, die auf Anhieb zwei Sitze erobern konnte. Nach dem Erfolg tritt mit dem neuen Gemeinderat Thomas Bürgi auch ein Vertreter zur Präsidiumswahl an. Er sagt: «Ich wäre glücklich, wenn die Menschen in Rodersdorf Folgendes über meine Amtstätigkeit sagen würden: Thomas Bürgi hat immer ein offenes Ohr für uns. Er setzt sich ein für Lösungen, mit denen wir alle leben können.»

Soll es mit der Wahl klappen, müsste Thomas Bürgi mehr Stimmen erreichen als Gemeindepräsidentin Karin Kälin. Für die Sozialdemokraten sitzt sie seit 2017 im Solothurner Parlament. Auf die Frage, wieso die Rodersdorfer sie erneut wählen sollten, antwortet sie: «Als Gemeindepräsidentin und Kantonsrätin bin ich politisch gut verankert und überregional vernetzt.» Sie wolle sich «mit Weitsicht, Freude und Dialogbereitschaft» für die Bevölkerung von Rodersdorf engagieren.

Witterswil

Zu einem Frauenduell kommt es in Witterswil: Doris Weisskopf (FDP) möchte neue Gemeindepräsidentin werden. Genauso wie Anita Müller (CVP).

Einige Tramstationen weiter Richtung Basel stellt sich die Frage, ob die FDP das Gemeindepräsidium halten kann. Mark Seelig, welcher der 1450-Einwohner-Gemeinde Witterswil während 12 Jahren vorstand, tritt nicht mehr an. Stattdessen steigt seine Parteikollegin Doris Weisskopf ins Rennen. Die amtierende Gemeinderätin erklärt, sie werde sich einsetzen «für eine stabile Finanzplanung, für gute Bildungsmöglichkeiten, eine generationenübergreifende Ortsplanungsrevision und für eine nachhaltige, umweltschonende Weiterentwicklung des Dorfes». Aber auch eine «offene, konstruktive Kommunikation» liege ihr am Herzen.

Ihre Nebenbuhlerin um den vakanten Sitz kennt Doris Weisskopf bereits aus dem Witterswiler Gemeinderat. CVP-Kandidatin Anita Müller amtet als Vizepräsidentin der Dorfexekutive. «Als Gemeindepräsidentin werde ich stets ein offenes Ohr für Ihre Anliegen haben», verspricht sie den Einwohnern. Sie werde sich für die Zusammenarbeit mit den Nachbargemeinden stark machen und sich beim Kanton für die Interessen der Gemeinde einsetzen. Es wird interessant zu sehen zu sein, welche Partei sich letztlich durchsetzt. Die FDP und CVP stellen noch immer mit Abstand die meisten Gemeinderäte im Schwarzbubenland.

Seewen

Gemeindepräsident Simon Esslinger (SP) wird in Seewen von Roger Weber Junior (FDP) herausgefordert.

Damit verlassen wir das solothurnische Leimental und begeben uns in einen anderen Teil des Dorneck-Thierstein. Am Dorneckberg ist es Seewen, wo eine spannende Affiche bevorsteht. Der traditionell in der Gemeinde starke Freisinn möchte das Gemeindepräsidium wieder für sich gewinnen. Ende April schaffte es Roger Weber Junior, für die FDP in den Gemeinderat einzuziehen. In den Wahlunterlagen schreibt er: «Wie Sie wissen, habe ich mich bereits als Baukommissionspräsident engagiert.» Das ausgezeichnete Gemeinderatsergebnis gebe ihm den Mut und die Kraft, sich für das Gemeindepräsidium zur Verfügung zu stellen. Wichtig sei es ihm, die Bedürfnisse der Bevölkerung zu spüren.

Dass in Seewen der Freisinn an die Spitze zurückkehrt, möchte Gemeindepräsident Simon Esslinger verhindern. Als SP-Mann vor vier Jahren eher überraschend gewählt, stellt er sich der Wiederwahl. «Es geht darum, den eingeschlagenen Weg mit einer sorgfältigen und umsichtigen Planung, mit gesunden Finanzen und einem starken Team weiterzugehen», sagt der SP-Kantonsrat, der seit 2013 in Solothurn politisiert. Ob er das Gemeindepräsidiums verteidigen kann, zeigt sich in knapp zwei Wochen.

Himmelried

l In Himmelried haben die Einwohner die Wahl zwischen dem Freisinnigen Daniel Stehlin (links) und dem Parteilosen Walter Schilling. l

Dass in der Seewner Nachbargemeinde Himmelried auch ein Zweikampf ansteht, ist eine Überraschung. Der Gemeinderat des 950-Seelen-Dorfes war in stiller Wahl besetzt worden. Zwei Kandidaten möchten in die Fussstapfen des nicht mehr antretenden Jürg Schneeberger (FDP) treten. Um auch in Zukunft der Gemeinde vorzustehen, tritt der Freisinn mit Daniel Stehlin an, der seit dem 2017 im Gemeinderat politisiert. In seinem Prospekt verspricht er, seine Arbeit mit «Ernsthaftigkeit, Respekt, Fleiss und offenen Ohren für Anliegen der Bevölkerung» wahrzunehmen.

Mit dem parteilosen Einwohner Walter Schilling trifft der Freisinnige auf einen Gegenspieler, der in der Vergangenheit immer wieder als Kritiker des Gemeinderats in Erscheinung getreten ist. Schilling bedauert, dass in Himmelried bei kommunalen Wahlen selten an die Urne gebeten wird. «Es finden nur noch stille Wahlen in Ermangelung sich konkurrierender geeigneter Kandidaten statt. Das ist eine betrübliche, nicht unbedingt erfolgreiche demokratische Tatsache.» Das wolle er durch seine Kandidatur ändern.

Beinwil

Freisinniges Duell in Beinwil: Gemeinderat Urs Saner (links) kandidiert, FDP-Ortsparteipräsident Andreas Bringold ebenfalls.

Eine knappe halbe Autostunde von Himmelried entfernt, in der entlegendsten Ecke des Schwarzbubenlands, lässt sich eine ungewöhnliche Paarung feststellen. In der Passwanggemeinde Beinwil kommt es zu einem innerparteilichen Duell.

Egal, wie sich die Beinwiler entscheiden werden: das Gemeindepräsidium bleibt nach dem Abgang von Gemeindepräsident Hans Baur bei der FDP. Gemeinderat Urs Saner trifft auf seinen Parteikollegen, den FDP-Ortsparteipräsidenten Andreas Bringold. Dessen Kandidatur ist eine Überraschung und zeigt, dass es im Beinwiler Freisinn brodelt. In einem Schreiben, das Bringold an alle Haushalte im Dorf schickte, schreibt er über Urs Saner: «Das Doppelmandat der Funktion des Brunnmeisters unserer Gemeinde und der Ausübung des Gemeindepräsidiums ist heikel und nicht vereinbar.» Deshalb trete er nun selber auch bei der Wahl an.

Der Kritisierte findet: «Ich bin in der Region sehr gut vernetzt und verfüge als langjähriger Gemeinderat über grosse Erfahrung und ein breites Wissen.» Die Bevölkerung wird an der Urne zum Ausdruck bringen, ob sie vom Parteikollegen monierten Doppelmandat ein Problem sehen.