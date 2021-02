Waldenburg Die Deponie Gerstel ist die zweite Baselbieter Giftgrube, die saniert werden muss Nach der Deponie Feldreben in Muttenz nun auch der Gerstel in Waldenburg: Problematisch sind hier vor allem chlorierte Lösungsmittel, die aus der metallverarbeitenden Industrie stammen. Bis Ende Jahr sollte das Sanierungskonzept vorliegen. Andreas Hirsbrunner 03.02.2021, 05.00 Uhr

Fast schon idyllisch: Unter dieser Wiese im Gersteltälchen oberhalb von Waldenburg liegen 45'000 Kubikmeter teils hochproblematische Abfälle. In der Bildmitte steht die Zivilschutzanlage, dahinter der Hof Gerstel. Bild: Kenneth Nars (2. Februar 2021)

Den Begriff Gerstel muss man sich merken. Denn der verschwindet nicht so schnell von der Abfallbildfläche des Kantons Baselland. Gerstel ist eine ehemalige Abfalldeponie oberhalb von Waldenburg, die letzte Woche im Zusammenhang mit der bevorstehenden Altlastensanierung des Revue-Thommen-Areals in den öffentlichen Fokus rückte. Dies deshalb, weil der Gerstelbach auch Deponie-Schadstoffe auf dem Gelände der ehemaligen Uhrenfabrik ablagerte (bz vom 27. Januar). Zwar gibt es im Baselbiet laut dem Amt für Umweltschutz und Energie (AUE) 614 Standorte, an denen Abfälle abgelagert wurden. Aber der Gerstel hat zusammen mit der Deponie Feldreben in Muttenz (s. Box unten) eine unrühmliche Sonderstellung: Sie sind bis heute die einzigen, die saniert werden müssen. Wobei anzufügen ist, dass 161 der 614 Ablagerungsorte noch nicht untersucht worden sind.

Die Deponie Im Gerstel, wie sie offiziell heisst, ist mit ihrem Volumen von 45'000 Kubikmetern Material um den Faktor zehn kleiner als Feldreben. Aber was von 1949 bis 1979 auf der gemeindeeigenen Deponie abgelagert worden ist, ist teils ebenfalls hochproblematisch. Als «sanierungsauslösende Stoffe» bezeichnet der stellvertretende AUE-Leiter Rainer Bachmann die chlorierten Lösungsmittel cis-Dichlorethen und Vinylchlorid. Dazu sei die Porenluft im Zentrum der Deponie mit Kohlendioxid, Methan, Schwefelwasserstoff, Kohlenmonoxid und ebenfalls Vinylchlorid belastet. Bachmann: «Neben Hauskehricht kamen im Gerstel auch Aushub und Bauschutt sowie industrielle Abfälle metallverarbeitender Betriebe und der Uhrenindustrie zur Ablagerung.» Lokal müsse deshalb auch mit radioaktiven Abfällen Radium-haltiger Leuchtzifferfarbe aus der Uhrenindustrie gerechnet werden.

Früher sammelte Wegmacher den Abfall ein und kippte ihn auf die Deponie

Was den Siedlungsabfall betrifft, erzählt alt Gemeindepräsident Kurt Grieder, wie es früher in Waldenburg – und in vielen andern Orten auch – zu- und herging:

«Am Samstag fuhr jeweils der Gemeindewegmacher mit einem Jeep mit Anhänger durchs Stedtli und sammelte den bereitgestellten Hauskehricht ein. Dann fuhr er damit auf den Gerstel und kippte das Ganze auf die gemeindeeigene Deponie.»

Bevor die Deponie für Jahrzehnte aus dem kollektiven Gedächtnis verschwand, hatte sie kurzweilig noch für Irritation gesorgt. Denn ihretwegen kam es beim Bau einer Zivilschutzanlage (ZSA) im Gerstel zu Verzögerungen. Gemäss Landratsprotokoll vom 21. April 1983 sagte Regierungsrat Paul Nyffeler dazu:

«Am 10. März hat das Wasserwirtschaftsamt festgestellt, dass die Baugrundverhältnisse unsicher waren, weil eine alte Deponie darunter lag. Es wurde dann ein geologisches Gutachten verlangt.»

Schliesslich konnte die Gemeinde, nachdem das Deponiegut im Bauperimeter ausgehoben worden war, die ZSA am Rand der Deponie erstellen. Die mit Erdmaterial abgedeckte Deponie diente später unter anderem als Standort für die beliebten Waldenburger Open-Air-Konzerte.

Der unscheinbare Gerstelbach, hier beim Austritt unterhalb der Deponie, beförderte die Schadstoffe auf das unten liegende Areal der Revue Thommen. Bild: Kenneth Nars

Ende Jahr sollte man wissen, wie am besten saniert wird

Handlungsbedarf sieht das AUE bei der Sanierung in erster Linie beim Schutz des Grundwassers und der Oberflächengewässer. Der Gerstelbach führt seit 1959 in einem begehbaren Kanal unter der Deponie durch. Das mit dem Schönheitsfehler, dass der Kanal seitlich Löcher aufweist, die den Sickerwasserabfluss aus der Deponie ermöglichen. Deshalb konnten auch Schadstoffe aufs weiter unten liegende Revue-Thommen-Areal gelangen. Dazu Bachmann:

«Das ist unseres Wissens schweizweit ein Sonderfall.»

Zum Stand der Dinge bei der Sanierung sagt der Chemiker: «Derzeit läuft die Detailuntersuchung, um eine konkrete Gefährdungsabschätzung zu erstellen und Sanierungsziele und Dringlichkeit festzulegen. Die optimale Sanierungsvariante liegt voraussichtlich gegen Ende dieses Jahres vor.» Deshalb seien auch noch keine Aussagen zu den Kosten möglich. Klar ist aber, dass die Gemeinde Waldenburg zur Kasse kommt: An die Sanierungskosten von Siedlungsabfalldeponien zahlt der Bund 40 Prozent, den Rest muss in der Regel der Betreiber übernehmen. Die Waldenburger Gemeindepräsidentin Andrea Kaufmann hat gegenüber der bz bereits angekündet, dass sie deswegen beim kantonalen Härtefonds anklopfen müsse. Immerhin eine gute Nachricht gibt es für Waldenburg: Die Zivilschutzanlage ist dicht. Sie kann laut Bachmann ohne Einschränkungen weiterbetrieben werden.