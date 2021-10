Bilanz nach ersten Saisonviertel Fast alles neu machte der Mai: Was sich seit dem Machtwechsel beim FC Basel verändert hat

Am 11. Mai übernahm David Degen den FCB, nun beendet der Klub das erste Viertel unter ihm. Was hat Degen vom Versprochenen umgesetzt? Was nicht? Was hat er sonst verändert? Eine Aufarbeitung.