Die Unwetter und starken Regenfälle der vergangenen Wochen haben auf den Baustellen der Waldenburgerbahn (WB) keine Schäden an neuen Bauwerken angerichtet. Dies bestätigt Reto Rotzler, Leiter Infrastruktur der Baselland Transport AG (BLT). Beim Ereignis vom 23. Juni wurden mehrere Baugruben entlang der WB-Strecke überflutet und verschlammt, was eine mehrtägige Aufräum- und Putzaktion notwendig machte. Die neu erstellte Stützmauer in Niederdorf blieb jedoch unversehrt. «Wir sind mit einem blauen Auge davongekommen», atmet Rotzler auf.

Durch die heftigen Gewitter, die nach dem 23. Juni folgten, standen Teile der Baugrube in Niederdorf erneut unter Wasser; letztmals am Montag. Die Baustellen waren von Beginn weg so konzipiert, dass sie ein mittleres, 30-jähriges Hochwasser schlucken können. Wenn es höher kommt, müssen die Baugruben automatisch geflutet werden. Gut zu sehen ist das in Niederdorf, wo mit Metallspundwänden ein Überlauf gewährleistet ist. «Sonst würden wir ein grösseres Ereignis verursachen», erklärt Reto Rotzler.

Der BLT-Kadermann widerspricht Stimmen, die behaupten, dass die Überschwemmungen auch wegen der WB-Baustellen eingetreten seien. Er findet diese Argumentation zwar nachvollziehbar, stellt jedoch klar: Kapazität und Volumen seien dank des Überlaufs in die Baugruben dieselben, jedoch nach wie vor ungenügend. «Deshalb bauen wir diesen Hochwasserschutz», betont Rotzler. (stz)