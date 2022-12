Waldenburgerbahn «Ein Stück Baselbieter Nationalstolz»: Das war die Jungfernfahrt des neuen Waldenburgerli Rund 200 Fahrgäste liessen sich die erste Fahrt der neuen Waldenburgerbahn zu nachtschlafender Uhrzeit nicht entgehen. Boris Burkhardt Jetzt kommentieren 11.12.2022, 17.04 Uhr

Um 5.06 Uhr fuhr die erste Waldenburgerbahn. Roland Schmid

Als sich der erste Doppelwagen der neuen Waldenburgerbahn (WB) mit der neuen Liniennummer 19 am Sonntag um 5.06 Uhr vom Bahnhof Waldenburg sanft und ohne Ruck in Bewegung setzt, brandet spontaner und ehrlicher Applaus unter den insgesamt rund 200 Fahrgästen auf. «Eine Stimmung wie an der Fasnacht», freut sich Fredi Schödler, BLT-Vizedirektor und Projektleiter des Neubaus. Ihn überrascht der grosse Zuspruch trotz Kälte und Uhrzeit nicht.

Die Menschen im Waldenburgertal und weit darüber hinaus lieben ihre Bahn: Wie schon am Samstag beim Volksfest zur Eröffnung sieht man so viele gezückte Kameras, wie man es im Smartphone-Zeitalter lange nicht gewöhnt war. «Der Zug gehört zum Waldenburgertal», stellt Lydia, 67, aus Oberdorf einfach und prägnant fest: «Jeder in der ganzen Schweiz kennt das Waldenburgerli.» Wie viele der heutigen Fahrgäste ist sie auch die letzte Fahrt am Ostermontag 2021 mitgefahren.

Viele der rund 200 Fahrgäste dokumentierten die erste Fahrt. Roland Schmid

Dienstältester Fahrer im Führerstand

Seither fuhr bekanntermassen kein Waldenburgerli; die Baumassnahmen dauerten insgesamt aber drei Jahre und beinhalteten neben den Gleisen das neue Depot in Waldenburg und den Hochwasserschutz entlang der Vorderen Frenke. Dabei wurden 5000 Tonnen neue Schwellen und 2400 Tonnen Schienen verbaut, 45'000 Tonnen alter Schotter ausgehoben und 66'000 Tonnen neuer Schotter aufgefüllt. Das Budget von 320 Millionen Franken wurde um dabei acht Prozent überschritten, vor allem, weil der Hochwasserschutz in Hölstein aufwendiger als geplant war.

Der Waldenburger Stadtführer Lorenz Degen verteilt in historischer Bahnuniform historische Billette – tatsächlich ist die Jungfernfahrt aber frei. Im Führerstand sitzt Rolf Schweizer, dienstältester Fahrer der BLT: Er bringt die Gäste ohne Zwischenfälle in 23 Minuten über 13 verschneite Streckenkilometer nach Liestal. Bei der Einfahrt applaudieren sie erneut. Auf der Rückfahrt gibt es allerdings offensichtlich Probleme mit den Türen; laut Einträgen auf Facebook kommt es auch später vereinzelt zu Verzögerungen auf der Strecke.

Lorenz Degen verteilte historische Billete – die Fahrt war aber gratis. Roland Schmid

Sie kamen zu Fuss oder mit dem E-Bike

Die ersten Fahrgäste am frühen Sonntagmorgen waren Christoph, 18, aus Lauwil, Pascal, 21, aus Bubendorf und Leonardo, 20, aus Liestal. Sie kamen mit dem letzten Bus gegen drei Uhr am Bahnhof Waldenburg an. Für Christoph ist es «ein Stück Baselbieter Nationalstolz», heute bei der Jungfernfahrt dabei zu sein. Philipp, 52, aus Hölstein lief zu Fuss nach Waldenburg; Sitznachbar Urban, 50, fuhr mit dem E-Bike aus Liestal. Das Ehepaar Anne und Thomas aus Liestal war sich nicht sicher, ob sie an einem Sonntag wirklich so früh aufstehen sollten. «Auf dem Fest am Samstag hat es uns aber gepackt», so Anne. Sie habe früher in Langenbruck und später in Niederdorf gewohnt und sei schon mit dem Waldenburgerli zur Schule gefahren.

Auch junge Bahnbegeisterte kamen, um auf das Waldenburgerli anzustossen. Roland Schmid

Rot war die Bahn am Sonntagmorgen zumindest inwendig noch: SP-Landrat Urs Roth aus Niederdorf hat nach eigener Aussage sein Herz an das Waldenburgerli gehängt: Er fahre seit über 40 Jahren und habe die Motion für den Viertelstundentakt eingereicht. Auch SP-Regierungsratskandidat Thomas Noack aus Bubendorf sitzt im Wagen; und SP-Vizepräsident Nils Jocher hat mit Freunden auf dem Spittlerhof in Langenbruck übernachtet, um rechtzeitig in Waldenburg zu sein.

