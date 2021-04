WALDENBURG/LIESTAL Zum letzten Mal Rütteln, Schütteln und Pfeifen: Bevölkerung sagt Waldenburgerli Ade Hunderte Zaungäste nahmen am Ostermontag Abschied vom Waldenburgerli, wie sie es kannten und liebten. In die Erinnerungen mischte sich viel Nostalgie, Wehmut, aber auch ein wenig Vorfreude auf die neue, dannzumals gelbe Waldenburgerbahn. Boris Burkhardt 06.04.2021, 05.00 Uhr

Mit Blumen geschmückt: Die Waldenburgerbahn verkehrte am Ostermontag zum letzten Mal vor dem Umbau. Dazu gabs noch ein Defilee des alten Rollmaterials. Roland Schmid

Klingt das Pfeifen beim Einfahren in die Haltestelle Altmarkt tatsächlich wehmütig? Wie Menschen doch dazu neigen, Objekten, mit denen sie emotional ­verbunden sind, menschliche Eigenschaften anzudichten. Nein, ein Zug kann keine Wehmut und keine Nostalgie empfinden – selbst ein so besonderer wie die Waldenburgerbahn.

Aber beide Emotionen liegen eindeutig in der Luft, als am Ostermontag zwei Fünferkombinationen die offizielle Abschiedsfahrt von Waldenburg nach Liestal und zurück mit ­geladenen Gästen fahren. Jetzt gilt es ernst mit dem Umbau der Bahn für 300 Millionen Franken. Die WB, wie man sie kannte, gibt es nicht mehr.

Wegen Corona darf niemand zusteigen bei der Abschiedsfahrt; die Zaungäste dürfen nur von aussen zuschauen. Geschätzt 60 Personen warten in grossem Abstand im Bereich der Haltestelle auf die Einfahrt. Entlang der Strecke werden es noch viel mehr sein.

Noch einmal das «lässige Bähnli» sehen

Unter ihnen ist Pia Bader (68), die in Liestal wohnt und in Bubendorf aufwuchs. Sie sei «sehr berührt» von der Abschiedsfahrt: Ihr Vater habe bei den SBB in Liestal gearbeitet und sei täglich mit dem Waldenburgerli gefahren; viele Kondukteure kenne sie persönlich.

Vor allem ältere Menschen teilen ihre Erinnerungen an Dampfloks und Terrassen am Waggonende und an die vielen Sonderfahrten. Das Ehepaar Häfelflinger aus Lausen feierte sogar seine Hochzeit in einem Sonderzug des Waldenburgerli. «Das war vor 40 Jahren», sagt die damalige Braut lachend – rund 30 Jahre lang waren immerhin die vertrauten Wagen in Rot-Weiss im Waldenburgertal unterwegs.

Das ist Passé: Das Waldenburgerli im Bereich zwischen Bahnhof Liestal und AltmarktWB.

Kenneth Nars / BLZ

Werner Hofacker (58) aus Pratteln hätte diese auch gerne behalten. Auch er wuchs in Bubendorf auf und will zum letzten Mal das «lässige Bähnli» ­sehen. Seine Lebensgefährtin Heidi Tschabolt weiss, dass der Abschied vielen Menschen im ­oberen Waldenburgertal nahegeht. Die 60-Jährige führt einen ­Blumenladen in Oberdorf, ­direkt vor den Gleisen. Die ­Floristin ist auf spezielle Art Teil des ­Abschieds: Sie hat den ­Blumen­schmuck arrangiert, den die Bahnen tragen.

BLT lockt mit Wettbewerb die Hobbyfotografen an

Doch es sind nicht nur Nostalgiker, die heute gekommen sind, sondern auch etliche Amateurfotografen. Sie stammen aus der ganzen Nordwestschweiz, aber nicht nur. Die BLT hat einen Wettbewerb ausgerufen und wird die 20 besten Bilder prämieren. Der 15-jährige Moise wohnt in Zürich und Konstantin, zwölf Jahre alt, hat für die Abschiedsfahrt den Weg von Stuttgart nach Liestal auf sich genommen. In Oberdorf ist der 75-jährige Toni Schweizer für die bessere Perspektive sogar auf eine Leiter geklettert, die er an eine Hauswand gelehnt hat.

Der prominenteste Fahrgast, Regierungsrätin Monica Gschwind, hält den Umbau für «enorm wichtig für die Entwicklung des Tals». Als ehemalige Gemeindepräsidentin von Hölstein hat auch sie eine emotionale Bindung zum Waldenburgerli.

In Waldenburg hält BLT-­Vizedirektor Fredi Schödler eine kurze Ansprache, nachdem die beiden Zugkombinationen mit den geladenen Gästen einge­fahren sind. Das «vertraute Rütteln, Schütteln und Pfeifen» werde bis Dezember 2022 durch eine leisere und komfortablere Fahrt ersetzt, verspricht er und bittet um Verständnis für die kommenden Grossbaustellen. Gegenüber der bz zeigt er sich zuversichtlich, dass sich auch viele Waldenburger auf die neuen Züge freuten.