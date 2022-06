Wallfahrt Der unbekannte Pilgerort: Weshalb Maria in Meltingen eine besondere Rolle spielt Einst soll in der Gemeinde im Thierstein ein Wunder geschehen sein. Die Kirche oberhalb des Dorfes ist ein beliebtes Wallfahrtsziel. In den letzten Jahren verzeichnet die Ortschaft mehr Pilgernde als zuvor. Dimitri Hofer Jetzt kommentieren 04.06.2022, 05.00 Uhr

Die Wallfahrtskirche Maria im Hag thront über dem Dorf. Sie ist das Ziel von Gläubigen, die nach Meltingen pilgern. Kenneth Nars

Selbst ohne die Hintergründe zu kennen, bringen viele Menschen in der Region Basel die Gemeinde Meltingen mit Maria in Verbindung. Bis zum Aus in den späten 1980er-Jahren trugen die vor Ort mit Quellwasser produzierten Süssgetränke und das Mineralwasser das Konterfei der Madonna. Auf den Meltina-Flaschen war die Muttergottes abgebildet, die das Jesuskind in den Händen hält.

Von ungefähr fand Maria nicht den Weg auf die damals populären Getränke. Dasselbe Bild befindet sich auf dem Wappen der 650-Einwohner-Gemeinde im Thierstein. An katholischen Feiertagen hängen die Fahnen immer entlang der Hauptstrasse. So auch während des vergangenen Auffahrtswochenendes und an Pfingsten. Am Pfingstmontag reist eine Delegation der römisch-katholischen Kirchgemeinde Hofstetten-Flüh nach Meltingen. Am Hagelfreitag, dem Tag nach Auffahrt, kamen wie jedes Jahr Katholiken aus Breitenbach und Brislach ins Gilgenbergerland.

Meltingen verdankt seine Kirche einem wiedergefundenen Schal

Was wohl etlichen Mineralwassertrinkern nicht bewusst war: Meltingen ist seit Jahrhunderten ein Pilgerort. Haben die Bittgänge aus der Region eine lange Tradition, erlebt die Gemeinde in den vergangenen Jahren einen Zuwachs an Wallfahrenden aus der übrigen Nordwestschweiz. Seitdem die Ortschaft auf einer Website über die römisch-katholische Kirche in der Schweiz als Wallfahrtsort aufgeführt ist, sind regelmässig auch Pilgergruppen aus dem restlichen Kanton Solothurn und dem Aargau anzutreffen. Aus der Region Basel ist auf der Liste lediglich noch das Kloster Mariastein zu finden.

Das Ziel der Pilgerinnen und Pilger ist die Kirche Maria im Hag oberhalb des Dorfes. «Bei ihren Besuchen in Meltingen besichtigen sie meist auch die Marien-Grotte», sagt der Meltinger Kirchenratspräsident Lorenz Vögtlin. In der Grotte in der Nähe des Gotteshauses ist eine Holzfigur der Maria mit einem Jesuskind hinter Gitterstäben zu sehen.

«Die Kirchgemeinden aus den anderen Ortschaften nehmen in der Regel ihren eigenen Priester mit und halten in der Kirche ihre Gottesdienste ab.»

Die Messen seien zwar öffentlich, aber meist blieben die Wallfahrenden unter sich.

Die Marien-Grotte darf bei einer Pilgerfahrt nach Meltingen nicht fehlen. Kenneth Nars

Der Name der Kirche und die Grotte weisen auf die enge Bedeutung Marias für Meltingen hin. Die Gottesmutter ist auch der Grund, weshalb Wallfahrerinnen und Wallfahrer ins Schwarzbubenland pilgern. Im frühen 16. Jahrhundert soll sich hier ein Wunder ereignet haben. In einem Bericht des Solothurner Amts für Denkmalpflege und Archäologie heisst es dazu:

«Die vornehme Frau des Ritters Hans Imer von Gilgenberg verlor bei einem windigen Spaziergang ihren Schleier. Wochen später erst entdeckten Kirchgänger den Schleier auf einem Hügelsporn von Meltingen. Er hatte sich schützend über die Figur einer Madonna gelegt, die in einem Holunderstrauch neben der Kirche lag.»

Als Dank für den wiedergefundenen Schal stifteten Imer von Gilgenberg und seine Frau die heutige Kirche an Stelle einer bereits vorhandenen.

Brauerei stellt Meltina her – mit Wasser aus dem Kanton Zürich

Die Gemeinde Meltingen ist nicht nur ein Wallfahrtsort, sondern war lange Zeit auch ein beliebter Kurort für Menschen aus nah und fern. Dem schwefel-, eisen- und kupferhaltigen Wasser aus der Thiersteiner Gemeinde wurde eine heilende Wirkung nachgesagt. Oft war eine Wallfahrt deshalb mit einem Besuch im Bad Meltingen verbunden. Die Pilgernden erhofften sich vom Quellwasser und von Maria gute Gesundheit und Schutz vor Krankheiten.

Seit 2014 lebt im einstigen Kurhaus eine Wohngruppe von Menschen mit psychischer Beeinträchtigung. Ein Restaurant, in dem sich die Pilgerinnen und Pilger verpflegen könnten, existiert nicht mehr. «Das ist schade. Meltingen wäre für Pilgernde wahrscheinlich attraktiver, wenn es im Dorf noch ein Restaurant gäbe», sagt Renate Hueber-Gasser, Sekretärin des Pfarramtes vom Seelsorgeverband Himmelried Meltingen Oberkirch. Die Pilgergruppen, die von weiter her anreisen, verbänden den Aufenthalt in Meltingen daher heute häufig mit einem Besuch im Kloster Mariastein.

Maria ist in vielfältiger Form in der Meltinger Kirche präsent. Kenneth Nars

Ohne Restaurant ist es auch nicht möglich, vor Ort das traditionsreiche Meltina zu konsumieren. Nach einem Unterbruch wurde das Wasser aus den intakten Quellen in Meltingen wieder genutzt. Die im Züribiet beheimatete Schlossbraui Nürensdorf verwendete es, um daraus Bier und Süssgetränke herzustellen.

Aufgrund der Coronapandemie ist das Projekt derzeit auf Eis gelegt. Schlossbraui-Geschäftsführer Adrian Gnos sagt:

«Wir stellen noch immer Meltina her, nutzen dazu aber unser eigenes Wasser.»

Es sei aber nicht ausgeschlossen, dass er dereinst wieder nach Meltingen fahre und mit Quellwasser zurückkehre. Da das Wasser momentan nicht aus dem Schwarzbubenland stammt, fehlt auf den Etiketten der Süssgetränke etwas: die Madonna.

