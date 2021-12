Wallfahrtsort Mehr Platz für 107'000 Bücher: Im Kloster Mariastein entsteht eine neue Bibliothek Das sechs Millionen Franken teure Projekt ist Teil der Zukunftsplanung des Benediktinerklosters im Schwarzbubenland. Für die dortigen Mönche ist das Lesen ein wichtiger Teil ihres Lebens. Dimitri Hofer Jetzt kommentieren 04.12.2021, 05.00 Uhr

Die Mitarbeitenden räumen derzeit die Bücher in die Regale. Nicole Nars-Zimmer

Ora et labora – bete und arbeite. Mit diesen beiden Tätigkeiten wird gemeinhin das Leben eines Benediktiners im Kloster verbunden. Der Grundsatz aus dem Mittelalter beinhaltet jedoch noch eine weitere Beschäftigung: Ora et labora et lege – bete und arbeite und lese. In der benediktinischen Tradition nimmt das Lesen eine bedeutende Rolle ein.

Wenn die Benediktinermönche im Kloster Mariastein lesen wollten, mussten sie dies in ihrem Zimmer oder in einem der Aufenthaltsräume tun. «Das tägliche Studium und die Lektüre, die den Benediktinern sehr wichtig sind, konnten in der Klosterbibliothek aus Platzgründen nicht stattfinden», sagt Gabriella Hanke Knaus. Die Archivarin und wissenschaftliche Bibliothekarin leitet die Reorganisation der Bibliothek im Kloster. In diesen Tagen steht mit dem Einräumen der Bücher in die umgebauten Räumlichkeiten eine wichtige Phase des Projektes an.

Tausende Dubletten wurden aussortiert und gingen nach Koblenz

Überall stehen Kisten mit Büchern, die noch darauf warten, einen neuen Platz in den Regalen zu erhalten. Einige der insgesamt rund 107'000 Werke, die dem Kloster gehören, wurden bereits eingeräumt. Vorsichtig nehmen die Mitarbeitenden der bernischen Firma Docusave, die sich auf die Sicherung von Dokumenten spezialisiert hat, die Objekte in die Hand. Hanke Knaus erklärt:

«Die ursprünglich zwei Säle wurden zu einer Bibliothek vereint.»

Aus einer Ansammlung von historischen Bücherregalen, Metallgestellen und einer defekten Rollgestellanlage ist ein grosser Bibliothekssaal mit klar getrennten Funktionen entstanden. Die Bibliothek, die sich zwischen der Abtei und dem Konventtrakt des Klosters befindet, wurde auf zwei Stockwerken mit einer neuen Rollgestellanlage ausgerüstet. In der Mitte des Raumes wird es künftig möglich sein, an Tischen und in Sesseln zu lesen.

Die Archivarin Gabriella Hanke Knaus leitet die Reorganisation der Bibliothek. Nicole Nars-Zimmer

Neue Bücher sind während der Reorganisation kaum hinzugekommen. Im Gegenteil: «Im Bestand befanden sich zahlreiche Dubletten, die wir in ein Antiquariat im deutschen Koblenz abgegeben haben», sagt Gabriella Hanke Knaus. Einmal seien 80 volle Bananenkisten abgeholt worden.

«Alle Mönche haben bei den liturgischen Büchern ihr eigenes Exemplar. Wenn ein Mönch stirbt, finden alle Bücher den Weg in die Bibliothek.»

Einen Einfluss hatte auch die Tatsache, dass bei der Rückkehr der Benediktiner nach Mariastein im Jahr 1971 verschiedene Bibliotheken in der Klosterbibliothek zusammengefasst wurden. In den 1870er-Jahren mussten die Mönche das Kloster im Schwarzbubenland im Zuge des Kulturkampfes verlassen. In den Exilstationen im französischen Delle, den österreichischen Dürrnberg und Bregenz sowie in Altdorf im Kanton Uri ging das monastische Leben weiter und es wurden eigene Bibliotheken ins Leben gerufen.

Ein Manuskript aus dem 14. Jahrhundert und eine Handschrift von Mozart

Ende Januar des kommenden Jahres wird die neu gestaltete Klosterbibliothek eingeweiht. Die Öffentlichkeit kann die Bibliothek auf Voranmeldung ebenfalls besuchen. «Wir gehen davon aus, dass vor allem Personen nach Mariastein kommen werden, die wissenschaftlich forschen», sagt Hanke Knaus. Der Katalog im Internet, der aufzeigt, was alles in der Klosterbibliothek zu finden ist, soll weltweit verfügbar sein. In den fertig eingeräumten Rollgestellen stehen dann grösstenteils Bücher, Zeitschriften und andere Medien aus den Sachgebieten Theologie, Geschichte, Literatur, Philosophie, Künste und Naturwissenschaften.

Viele der Bücher in der Mariasteiner Klosterbibliothek befassen sich mit theologischen Themen. Nicole Nars-Zimmer

Mit etwas mehr als 100’000 Werken ist die Bibliothek in Mariastein deutlich kleiner als diejenige des Klosters Einsiedeln. Das hängt auch damit zusammen, dass bei den Umzügen der Benediktiner immer wieder Bücher wegfielen. «Es war ein stetiger Verlust», so Gabriella Hanke Knaus. Trotzdem verfügt das Kloster Mariastein über einige seltene und wertvolle Werke. Dazu gehören handgeschriebene Noten aus der Feder von Wolfgang Amadeus Mozart. Die älteste Handschrift im Bestand stammt aus der zweiten Hälfte des 14. Jahrhunderts.

«Es handelt sich um ein Manuskript aus dem Raum Köln, das Texte ab Pfingsten bis zum Ende des Kirchenjahres umfasst.»

In der Nähe von Mariastein wurde hingegen 1510 das älteste Buch gedruckt, das in der Bibliothek aufbewahrt wird: Eine Sammlung von geistlichen Schriften und Predigten auf Latein aus Basel.

Wertvolle Bücher aus der Bibliothek sollen digitalisiert werden

Das Kloster Mariastein greift für den Umbau der Bibliothek tief in die Tasche. Von den Gesamtkosten von sechs Millionen Franken übernehmen die Benediktiner 2,5 Millionen Franken. Der Rest soll durch die öffentliche Hand, Stiftungen und Spenden zusammenkommen. «Wir sind auf einem guten Weg, aber es steht noch viel Arbeit vor uns», sagt die Projektleiterin. Damit gebaut werden konnte, haben die Klosterbrüder das Geld vorgeschossen.

Ist die Bibliothek dereinst in Betrieb, soll in einigen Jahren ein weiteres Projekt anstehen. «Um die Sichtbarkeit der Bibliothek gegen aussen zu vergrössern, wäre es wünschenswert, wertvolle Bücher zu digitalisieren», wirft Hanke Knaus einen Blick in die Zukunft. Mit der Digitalisierung aller Ausgaben der Zeitschrift des Klosters Mariastein, die im Jahr 2023 abgeschlossen ist, wurde schon ein erster Pflock eingeschlagen.

In der Mitte der Bibliothek, wo derzeit noch Kisten stehen, wird sich bald der Lesesaal befinden. Nicole Nars-Zimmer

