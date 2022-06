Wartehäuschen «Wir werden im Regen stehen gelassen»: Rollstuhlfahrer bemängelt neue BLT-Tramhaltestelle Die Haltestellen des öffentlichen Verkehrs in beiden Basel müssen behindertengerecht gestaltet werden. Am Beispiel eines Wartehäuschens in Pratteln zeigt sich jedoch, dass dies nicht immer gelingt. Silvana Schreier Jetzt kommentieren 01.06.2022, 05.00 Uhr

Exklusiv für Abonnenten

Markus Schley an der Tramhaltestelle Bahnhofstrasse in Pratteln: «Wenn es regnet, werde ich nass.» Kenneth Nars

Es ist die zweitletzte Station des 14er-Trams: Pratteln, Bahnhofstrasse. Markus Schley kennt die Haltestelle gut, hat sie aber nicht gerade gut in Erinnerung. «Wenn es regnet, werde ich nass», sagt er. Denn als Rollstuhlfahrer muss er sich vor die durchgehende Bank stellen, das Dach des Wartehäuschens ist aber nicht tief genug, um ihn vor dem Regen zu schützen.

Schley aus Biel-Benken nutzt regelmässig den öffentlichen Verkehr in der Region. Er ist überzeugt: Die alten Haltestellen boten ihm und anderen Rollstuhlfahrenden mehr Schutz. Bei den neuen Wartehäuschen sei nicht an sie gedacht worden, ist er sich sicher. «Wir werden jetzt im Regen stehen gelassen», sagt er und meint das sowohl wörtlich als auch im übertragenen Sinn.

BLT würde Haltestelle anpassen

Für BLT-Direktor Andreas Büttiker, der die Haltestelle in Pratteln verantwortet, ist die Kritik neu. Das aktuell geltende Haltestellenkonzept mit den besagten Wartehäuschen gelte bereits seit zehn Jahren. Er sagt aber auch, je nach örtlichen Gegebenheiten sei es nicht immer möglich, alle Bedürfnisse abzudecken.

Reto Rotzler, Infrastrukturleiter bei der BLT, sagt: «Wenn es regnet und windet, kann es tatsächlich sein, dass man auch unter dem Dach nass wird.» Das Häuschen an der Haltestelle in Pratteln sei die Standardausführung mit vier Feldern – eines ist vom Billettautomaten besetzt, die Sitzbank erstreckt sich über die restlichen drei.

Markus Schley nutzt oft den öffentlichen Verkehr. Dabei fallen ihm aber auch Planungsfehler auf. Kenneth Nars

Es sei möglich, etwa zwischen Automat und Sitzbank eine Lücke zu schaffen, allerdings auf Kosten einiger Sitzplätze. Es sei ein stetiges Abwägen der Bedürfnisse, so Rotzler. Er sagt weiter, die BLT sei bereit, gerade in einem solchen Fall der persönlichen Betroffenheit einen Teil der Sitzbank abzubauen.

«Wenn sich dadurch die Situation für die Mehrheit der Fahrgäste nicht verschlechtert, passen wir das Wartehäuschen gerne an.»

Klapprampe ist nur Ersatzlösung

In beiden Basel sorgen die laut Behindertengleichstellungsgesetz ausgestalteten Bus- und Tramhaltestellen regelmässig für Diskussionen. Heute Mittwoch debattiert etwa der Grosse Rat über den Statusbericht zur Umsetzung auf dem Tram- und Busnetz in Basel-Stadt.

Per Ende 2020 waren 82 Prozent der Tram- und Kombihaltestellen sowie 93 Prozent der Bushaltestelle autonom oder mit Klapprampe zugänglich, so das Fazit im Bericht. Letzteres, das technische Hilfsmittel, ist vom Behindertengleichstellungsgesetz in Form einer Ersatzlösung erlaubt. Die Regierung will laut Bericht aber am Ziel festhalten, «die gesetzlich geforderte autonome Zugänglichkeit wo immer möglich zu gewährleisten».

Regierung stellt fest: Umsetzung verzögert sich

Bis 2026 sollen mehr als 50 Prozent der Bushaltestellen sowie über 70 Prozent der Tramstationen umgebaut sein, so die Prognose des Kantons. Genaue Termine zu nennen, sei schwierig. Die Regierung stellt im Bericht fest, das Tempo der Umsetzung habe sich verlangsamt und würde sich eher verzögern. Dies liege daran, dass der Umbau einer Haltestelle nur in Angriff genommen wird, wenn sowieso eine Erhaltung stattfinden muss.

Die Gesamtkosten für den Umbau sämtlicher Bus- und Tramstationen belaufen sich auf 95 bis 140 Millionen Franken, so eine Schätzung im Bericht. Der Regierungsrat geht davon aus, dass die tatsächlichen Kosten am unteren Ende der Spanne zu liegen kommen. Die Hälfte wird über die Rahmenausgabenbewilligung, der Rest über separate Ratschläge finanziert.

337 Haltestellen sind noch übrig

Von insgesamt 514 Haltestellen, für die Basel-Stadt zuständig ist, werden 177 fristgerecht bis Ende 2023 umgebaut sein. 337 bleiben also übrig – darunter sind Stationen, die in Zusammenhang mit Grossprojekten stehen oder aufgrund politischer Prozesse erst später umgebaut werden können.

Damit dauert es für mobilitätseingeschränkte Personen wie Markus Schley noch Jahre, bis die autonome Nutzung des öffentlichen Verkehrs für sie möglich ist. Doch eigentlich hätte das Behindertengleichstellungsgesetz bis kommendes Jahr, also Ende 2023, umgesetzt sein sollen. Schley hat den Kontakt zu den zuständigen Stellen gesucht und hofft auf Antwort.

0 Kommentare Alle Kommentare anzeigen