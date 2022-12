bz-Serie "Was ich noch zu sagen hätte...": Jürgen Wiegand

was ich noch zu sagen hätte... «Als ich Margrit traf, schlug bei mir der Blitz ein» Jürgen Wiegand (82) hatte ein Leben lang mit den Erfahrungen in seiner Kindheit zu kämpfen. Dass ihm das als professioneller Problemlöser einmal von Vorteil sein wird, hätte er nicht erwartet. Aufgezeichnet von Stephanie Weiss Jetzt kommentieren 31.12.2022, 05.00 Uhr

Jürgen Wiegand musste als Kind vor dem Krieg flüchten. Heute lebt er in Oberwil Bild: Christian Flierl

Meine Kindheit hat mich bis heute stark geprägt. Ich wurde 1940 in Danzig, Ostpreussen, geboren. In der Erziehung stand meine damals sehr junge Mutter voll unter dem Einfluss der nationalsozialistischen Erziehungspolitik. Mütter sollten harte Männer hervorbringen. 1945 mussten wir flüchten – ohne den Vater, denn der war an der Front. Ich erlebte ihn bis zum 11. Lebensjahr kaum, denn er studierte nach dem Krieg an einem entfernten Ort. Meine Mutter musste uns alleine durchbringen, war also allein massgeblich und zudem besitzergreifend. Das führte zu einer starken Mutterbindung.

Nach dem Gymnasium in Kassel studierte ich in München Architektur mit Schwerpunkt Städtebau und später in Basel Ökonomie. Meine Eltern stellten immer hohe Erwartungen an mich. Ihr Ehrgeiz bestand nach dem Studium darin, dass ich Direktor oder Professor werde. Tatsächlich versuchte ich, eine Professur zu bekommen. Dass es nicht klappte, wurmte mich. Rückblickend muss ich jedoch sagen, dass es so besser war. Denn als kritischer Denker hätte ich einen schweren Stand gehabt. Immerhin bekam ich Dozentenstellen an der ETH Zürich und an Fachhochschulen, was mir sehr zusagte.

Zum Glück lernte ich vor 54 Jahren in Basel meine Frau kennen. Vorher konnte ich mich aufgrund meiner Vorgeschichte nicht binden. Doch als ich Margrit traf, schlug bei mir der Blitz ein. Mit ihr an meiner Seite konnte ich die schwierigen Themen aus meiner Kinder- und Jugendzeit psychologisch aufarbeiten, ohne meinen Eltern eine moralische Schuld zuzuschreiben. Bei unseren beiden Söhnen haben wir in der Erziehung auch vieles falsch gemacht. Wir konnten aber mit ihnen darüber sprechen, was für beide Seiten entlastend war. Heute freuen wir uns über das gute Verhältnis.

Meine Berufskarriere begann ich bei der Firma Prognos AG als Gutachter in der internationalen Wirtschaftsforschung. Sechs Jahre später gründete ich die Planconsult AG, die es bis heute gibt. Dabei arbeitete ich als Problemlöser und hatte eine breite Palette an Projekten: von der Ruhigstellung einer Strafanstalt bis hin zur Neugestaltung des Bundesplatzes in Bern, bei der sich die Stadt, Eidgenossenschaft und Parteien uneins waren. Meine Erfahrungen in jungen Jahren haben kurioserweise beruflich eine positive Rolle gespielt, indem ich bei Aufträgen professionell der Frage nachging: Wo liegt der Hund begraben?

Den Schweizer Pass habe ich seit Ende der 80er-Jahre. Lange zögerte ich mit diesem Schritt. Eines Tages drohte mir jemand aus der Nachbarschaft eine Flasche über den Kopf zu schlagen und schrie dabei ‹Ausländer raus›. Da dachte ich: Ich habe hier eine Familie und eine Firma gegründet – was soll das? Als ehemaliger Flüchtling trage ich mein Leben lang eine gewisse Heimatlosigkeit mit mir rum. Da ich aber zwei Drittel meines Lebens in der Schweiz verbracht habe, ist sie mir ans Herz gewachsen.

Mit 75 liess ich mich pensionieren und begann mit dem Schreiben des Buches ‹Christentum neu – entschlackt und offen›. Dabei ging es mir darum, meine religiösen Vorstellungen und die kritischen Stimmen in mir aufzuarbeiten. Beim Schreiben hatte ich zeitweilig grosse Selbstzweifel und fragte mich, ob ich, der kleine Wiegand richtig liege, wenn ich dem widerspreche, was viele kluge Pfarrer und Theologieprofessoren immer noch behaupten. Nebst diesem habe ich, teils zusammen mit meiner Frau, weitere Bücher verfasst, darunter sechs Wanderführer.

Fernwanderungen sind meine Leidenschaft. Die längste Wanderung führte von Leipzig über Basel bis Syrakus. Letzten September bin ich von Lyon nach Marseille gewandert. Ich bin dankbar, dass ich solche Abenteuer noch unternehmen kann. Obwohl ich mich mit dem Tod intensiv beschäftigt habe, kann ich nicht prognostizieren, wie ich mich verhalte, wenn es real wird. Das bleibt eine abstrakte Geschichte.»

