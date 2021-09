Waschbären-Familie im Oberbaselbiet Wildtierexperte über Waschbären: «Sie sind weder nützlich noch schädlich noch dramatisch» In Gelterkinden und Umgebung wurde kürzlich ein Waschbär mit vier Jungen gesehen. Der Wildtierexperte Darius Weber klärt über das Tier auf. Simon Tschopp Jetzt kommentieren 04.09.2021, 05.00 Uhr

Waschbären sind neugierig und zutraulich.

Was dachten Sie, als Sie von der Sichtung einer Waschbären-Familie im Oberbaselbiet gehört hatten?

Darius Weber: Das überraschte mich gar nicht. Es gibt schon lange Waschbären in unserer Region, nur sieht man sie selten. Schön, dass jetzt auch Junge beobachtet wurden. Im Sommer 2020 stellte man an der Ergolz in Kaiseraugst junge Waschbären fest; das erste Mal, dass in der Schweiz eine Familie gesichtet wurde.

Woher könnten die Tiere gekommen sein?

Das ist eine alte und komplexe Geschichte. Sicher ist, dass die Waschbären in Mitteleuropa auf verschiedene Aussetzungen zurückgehen, die neun Jahrzehnte und mehr zurückliegen. Hauptgegend der Verbreitung war ursprünglich Hessen und teilweise Ostdeutschland. Von dort verbreiten sie sich seit 50 Jahren in alle Richtungen. Schwerpunkt in Europa ist immer noch Deutschland und die angrenzenden Länder. In der Schweiz tauchen seit Ende der Siebzigerjahre immer wieder Waschbären auf. Diese sind teils auch gut dokumentiert, weil viele überfahren worden sind. Ob sie über den Rhein eingewandert sind oder ob es kleine, etablierte Populationen gibt in der Schweiz, ist unklar.

Was ist über die Lebensgewohnheiten der Waschbären bekannt?

Man weiss wahnsinnig viel über ihr Leben in Nord- und Mittelamerika, woher sie stammen. Es gibt mehrere Arten. Diejenigen, die wir in Europa kennen, kommen höchstwahrscheinlich alle aus dem Gebiet der heutigen USA. Über das Leben der Waschbären in Europa wird zunehmend mehr bekannt, weil die Wildpopulation in Deutschland untersucht worden ist. Die Lebensräume in Mitteldeutschland sind vergleichbar mit der Nordwestschweiz. Deshalb ist anzunehmen, dass die Waschbären hier gut durchkommen.

Tierexperte Darius Weber.

Wie ernähren sie sich?

Als Bären sind sie extrem breit aufgestellt. Sie sind Allesfresser. Im Sommer süsse Früchte und zur jetzigen Jahreszeit Maiskolben. Die meisten Raubtiere nutzen die Phase des Zuckers, dann gehen sie nicht mehr jagen. Die Waschbären befinden sich viel am Wasser. Sie heissen so, weil sie die Gewohnheit haben, unter Wasser das Futter zu manipulieren, wahrscheinlich um es zu reinigen. Sie fressen auch Vögel, Kleinsäugetiere, Käfer, Regenwürmer, Krebse.

Was bedeutet die Anwesenheit von Waschbären für uns?

Sie sind weder nützlich noch schädlich noch dramatisch. Für Laien sind Waschbären zwar ein Kuriosum, sie werden jedoch kaum wahrgenommen. Für mich ist es beglückend, wenn man ein Tier beobachten kann, das man sonst nie sieht. Für einen Teil der Wildbiologen und der Naturschutzszene ist es aber eine Katastrophe, weil es keine ursprünglich einheimische Tierart ist. Nach Jagdrecht müssten Waschbären auch ohne Schonzeit verfolgt werden von den Jägern, die bei uns aber gar nicht daran interessiert sind.

Waschbären sind gute Kletterer und können Schäden an Dächern und Isolation verursachen. Sie durchwühlen auch Mülltonnen. Ist Vorsicht geboten?

Ich glaube nicht. Wenn es sehr viele hat, kann das problematisch werden. In Deutschland ist Kassel bekannt dafür, dass es eine Stadtpopulation von enorm vielen Waschbären hat, über 100 je Quadratkilometer. Das ist wie bei uns Katzen, von der Menge her. In Kassel ist es so, dass Waschbären – sie sind vor allem nachts unterwegs – in Häuser gehen; sie klettern hoch und dringen durch offenstehende Fenster ein. Gut möglich, dass ein Tier mit seinen Händen den Kühlschrank öffnet.

Wie rasch vermehren sie sich?

Die Weibchen werden nach einem Jahr geschlechtsreif. Ein Wurf zählt zwei bis vier Jungtiere. Bei vier würde das pro Jahr theoretisch zu einer Verdopplung des Bestands führen. Ein Potenzial, das bei uns sicher nicht ausgeschöpft wird.

Wildtiere sind menschenscheu. Weshalb die Waschbären nicht?

Sie scheuen sich schon und meiden die Begegnung mit Menschen, sonst würden wir viel mehr sehen. Im Siedlungsraum, der vollgestopft ist mit interessanter Nahrung, merken die Tiere mit der Zeit, dass der Mensch nicht gefährlich ist. Sie müssen eher Hunden ausweichen. Ich denke, Waschbären in der Stadt haben sich über die Jahre hinweg ihre Scheuheit gegenüber Menschen selbst wegdressiert.