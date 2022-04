Baselbiet: Kantonschemiker beanstandet Qualität des Badewassers

Wasserqualität Hallenbäder: Kantonschemiker beanstandet Qualität des Badewassers Seit Badewasser 2017 juristisch zu einem Lebensmittel erklärt wurde, wird es in der Schweiz auf zusätzliche giftige Substanzen kontrolliert. Bei der ersten derartigen Kontrolle im Baselbiet stellte das Amt für Lebensmittelsicherheit deutliche Überschreitungen zulässiger Werte fest. Tomasz Sikora 11.04.2022, 05.00 Uhr

Noch bedeuten die Werte kein Gesundheitsrisiko. Wiederholen sie sich jedoch, kann das Baselbieter Amt Sanktionen aussprechen. Symbolbild: Tobias Garcia

Was früher gar nicht messbar gewesen wäre, hat das Baselbieter Amt für Lebensmittelsicherheit und Veterinärwesen bei einer Untersuchungskampagne im Badewasser von kontrollierten Hallenbädern entdeckt: Bromat, Chlorat und Perchlorat. Dies teilte das Amt vergangenen Mittwoch mit. Es handelt sich dabei um Stoffe, die als Nebenprodukte bei der Badewasserdesinfektion entstehen können.

Insgesamt hat das Amt für Lebensmittelsicherheit und Veterinärwesen 18 Badewasserproben aus 12 Betrieben untersucht. Es ist dabei risikobasiert vorgegangen, das heisst, es hat Betriebe kontrolliert, bei denen aufgrund ihres Desinfektionsverfahrens ein erhöhtes Risiko für die Bildung von Bromat, Chlorat und Perchlorat besteht.

In allen 18 Proben hat das Amt Chlorat gefunden. In sieben Proben von fünf Betrieben wurden Konzentrationen über dem gesetzlichen erlaubten Maximalwert von 10 Milligramm pro Liter gefunden, wobei die Analyse in einem Fall einen Wert von 43 Milligramm pro Liter ergab, also mehr als das Vierfache des gesetzlichen Maximalwerts.

In 14 von 18 Proben wurde Perchlorat gefunden. Im Gegensatz zu Chlorat gibt es für Perchlorat keine gesetzlich vorgegebene Maximalkonzentration für Badewasser in der Schweiz. Die Europäische Behörde für Lebensmittelsicherheit gibt aber laut der Mitteilung des Amts für Lebensmittelsicherheit für gesunde Personen eine tolerierbare tägliche Aufnahme von Perchlorat an. Diese liegt bei einem Wert von 0,3 Mikrogramm pro Kilogramm Körpergewicht pro Tag. Bromat wurde in zwei Proben gefunden, wobei die gesetzlichen Höchstwerte nirgends überschritten wurden.

Es handelt sich um das erste Mal, dass Badewasser in Baselbieter Hallenbädern auf diese Stoffe kontrolliert wird. Solche Kontrollen werden in der Schweiz durchgeführt, seit Badewasser 2017 juristisch als Lebensmittel gilt.

«Das Bewusstsein bezüglich Chlorat fehlt bei den Betrieben oft noch, weil dieser Stoff erst seit ein paar Jahren geregelt ist», sagt Kantonschemiker Peter Brodmann auf Anfrage und findet darum, dass den Betrieben deshalb noch keine grossen Unterlassungen vorzuwerfen seien. Entsprechend hat er keine Sanktionen verfügt. Neben einer Überprüfung des betrieblichen Selbstkontrollkonzepts müssen die Hallenbäder aber Massnahmen ergreifen, um die gesetzlich vorgeschriebenen Höchstwerte in Zukunft einzuhalten.

Kontrolle wird in Zukunft wiederholt

«Wie schlimm ist das?», mag man sich nun fragen. Für Personen, die mehrfach pro Woche in einem Hallenbad schwimmen, in dem die gesetzlichen Vorgaben nicht eingehalten werden, dann steigt das Langzeitrisiko für negative gesundheitliche Folgen. Das gilt aber für Badewasser genauso wie für Brokkoli aus dem Supermarkt, der ebenfalls natürlicherweise geringste Konzentration an giftigen Stoffen enthalten könnte. «Entscheidend ist letztlich die Konzentration der problematischen Stoffe und die Dauer, während derer jemand einer Substanz ausgesetzt ist», relativiert Brodmann.

Wie das Amt für Lebensmittelsicherheit mitteilt, wird die Kontrolle in Zukunft wiederholt. Wenn trotz Beanstandungen das Problem in einem Hallenbad wiederholt auftritt, wären auch weitere Sanktionen durch das Amt für Lebensmittelsicherheit möglich. «Diese können bei Gesundheitsgefährdung zu einer sofortigen Schliessung oder beim Nichtbefolgen unserer Anordnungen bis hin zu einer Strafanzeigen», so Kantonschemiker Brodmann.