Adil Koller: Neu Geschäftsführer des Mieterverbandes Baselland

Wechsel beim Mieterverband Adil Koller ist der neue Mister Mieter im Hauseigentümer-Kanton Baselland Der SP-Landrat Adil Koller wird neuer Geschäftsführer des Mieterverbands Baselland. Koller fordert mehr Genossenschaftswohnungen. Die Mieten im Baselbiet sind im Schnitt höher als in der Stadt, ja sie zählen schweizweit zu den höchsten. Hans-Martin Jermann 21.06.2021, 05.00 Uhr

Der künftige Mieterverbands-Geschäftsleiter Adil Koller ist selber in Münchenstein in einem genossenschaftlichen Wohnblock aufgewachsen. Kenneth Nars (16. Juni 2021)

Adil Koller hat einen neuen Job: Der demnächst 28-jährige SP-Landrat aus Münchenstein wird per 1. August Geschäftsführer des Mieterinnen- und Mieterverbands Baselland und Dorneck-Thierstein. In dieser Funktion folgt er auf Urs Thrier, der nach rund 27 Jahren in Pension geht. Koller, der über einen Bachelorabschluss in Wirtschaftswissenschaften und Soziologie verfügt, war bisher beim Schweizerischen Gewerkschaftsbund (SGB) als wissenschaftlicher Mitarbeiter von Chefökonom Daniel Lampart tätig.

Kollers beruflicher Wechsel wirkt auf den ersten Blick etwas überraschend, aber dennoch logisch und passt ganz zu seinem Werdegang: Seit 2018 sitzt er bereits im Vorstand des Mieterverbands, in seiner Zeit als Präsident der SP Baselland wurde die Volksinitiative «Wohnen für alle» eingereicht, zudem ist er Mitglied der landrätlichen Volkswirtschafts- und Gesundheitskommission, die auch wohnpolitische Fragen berät.

Politische Agenda wurde lange vom Hauseigentümerverband diktiert

Mieter-Interessen zu vertreten, ist im Kanton Baselland eine eher knifflige Aufgabe: «Wohnpolitik war in der Vergangenheit in erster Linie Wohneigentumspolitik», sagt Koller. Dominiert wurde die Agenda lange von den Bürgerlichen. So setzte der unter demselben Dach wie die Wirtschaftskammer Baselland operierende Hauseigentümerverband im Kanton tiefe Eigenmietwerte sowie Steuerabzüge fürs Bausparen durch. Der Mieterverband Baselland (MV), der 2022 sein 50-jähriges Bestehen feiern wird und damit bloss halb so alt ist wie der nationale Dachverband, fristete lange ein Nischendasein.

Der abtretende MV-Geschäftsleiter Urs Thrier hat sich mehrmals gegen den Hauseigentümerverband angelegt. zVg

Als Urs Thrier 1994 zum MV stiess, reichte es neben dem damaligen Verbandsjuristen André Baur gerade einmal für ein 20-Prozent-Pensum. Seither ist der MV aber stark gewachsen und konnte von rund 2500 Mitgliedern Mitte der 90er-Jahre auf aktuell 8000 zulegen. Damit nahm auch der politische Einfluss zu.

«Es hat sich im Baselbiet schon etwas geändert. Die Vormachtstellung des Hauseigentümerverbands wackelt»,

findet Thrier, der seit 2004 formell als Geschäftsleiter tätig ist.

Gegen die Steuerpraxis im Baselbiet, welche die Hauseigentümer stark begünstigte, zogen Thrier und der MV zweimal bis vor Bundesgericht, letztlich mit Erfolg. Eine dritte Beschwerde ist hängig. 2017 taxierte «Lausanne» die tiefen Eigenmietwerte in Baselland als rechtswidrig. Mit der letzte Woche von Finanzdirektor Anton Lauber (CVP) präsentierten Neuberechnung werden die Hauseigentümer stärker belastet. Allerdings dürfen sich viele von ihnen darüber freuen, dass Lauber zugleich Personen mit hohem Einkommen im Kanton steuerlich entlasten will.

Wohneigentums-Quote liegt über dem Schweizer Durchschnitt

«Es ist ja nicht so, dass Baselland einfach ein Hüsli-Kanton ist», betont Koller. Die Wohneigentums-Quote liegt hier mit 45 Prozent zwar leicht über dem schweizerischen Durchschnitt (42 Prozent), aber weit unter jenem von klassischen Hauseigentümer-Kantonen wie Wallis, Jura oder Appenzell (jeweils über 55 Prozent). Die Mehrheit der Baselbieterinnen und Baselbieter wohnen zur Miete. Deshalb müssten die Regeln im Kanton für alle stimmen. Wohneigentum könne, gerade als individuelle Vorsorge, sinnvoll sein, räumt er ein. Doch werde die Baselbieter Politik bis heute jenen, die sich kein eigenes Zuhause leisten könnten, nicht gerecht.

Die Durchschnittsmieten im Baselbiet zählen schweizweit zu den höchsten; höher sind sie nur in den finanzstarken Kantonen Zug, Zürich, Schwyz, Nidwalden und Genf. Selbst der Nachbarkanton Basel-Stadt hat im Schnitt tiefere Mieten. Laut Koller liegt dies unter anderem daran, dass der Anteil an Renditeliegenschaften im Baselbiet hoch, umgekehrt der Anteil der Genossenschaftswohnungen mit 3 Prozent sehr tief ist. Letzteres soll sich nun ändern. In der erwähnten «Wohnen für alle»-Initiative werden Massnahmen für mehr Genossenschaftswohnungen gefordert. Ein Runder Tisch der Regierung, an dem auch Koller sitzt, verhandelt hinter den Kulissen über die Umsetzung. Ziel sei es, mit klaren Zugeständnissen und Fortschritten für die Mieter die Initiative zurückzuziehen, sagt Koller.

Neuer Vorstoss zur Einführung der Formularpflicht

Der abtretende MV-Geschäftsleiter Urs Thrier betont, dass man vor allem auf kommunaler Ebene in den vergangenen Jahren einige Achtungserfolge erzielen konnte. So ist etwa in Birsfelden ein Gesetz eingeführt worden, das den Bau von Genossenschaftswohnungen bei Quartierplänen fördert. Und in Münchenstein sei in der aktuellen Diskussion um die Zukunft des Van-Baerle-Areals zahlbarer Wohnraum ebenfalls ein Thema.

Neben der Förderung des genossenschaftlichen Wohnungsbaus weist Koller auf die Einführung der Formularpflicht hin, die er im Landrat mittels Motion fordern wird: «Heute können Vermieter bei Mieterwechseln die Miete erhöhen, ohne dass das bemerkt wird. Wenn die Erhöhung auf einem Formular mitgeteilt werden müsste, könnten Mieterinnen und Mieter diese einfacher bei der Schlichtungsstelle anfechten.»