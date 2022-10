Wegen Baustelle Einbahnregime im «Strichcode» von Sissach dauert länger Der Probebetrieb in der Begegnungszone hätte Anfang November enden sollen. Nun wird er nahtlos um einen Monat ausgedehnt. Grund ist eine Baustelle, welche die Ergebnisse der Verkehrszählung verfälschen könnte. Simon Tschopp Jetzt kommentieren 27.10.2022, 06.00 Uhr

In der Sissacher Begegnungszone dauert der Versuch des Einbahnverkehrs nun bis Anfang Dezember. Bild: Roland Schmid (5. September 2014)

Die Testphase für den Einbahnbetrieb in der Sissacher Begegnungszone «Strichcode», die am 5. September begonnen hat und zwei Monate hätte dauern sollen, wird verlängert. Der Gemeinderat hat beschlossen, das Einbahnregime in Ostrichtung ab Sonnenkreuzung bis Abzweigung Alleeweg um einen weiteren Monat bis 6. Dezember aufrechtzuerhalten.