Wetterumschwung lässt Pilze in den Baselbieter Wäldern spriessen.

Wegen Wetterumschwung Pilze schiessen aus dem Boden: Seit rund einer Woche wächst in den Baselbieter Wäldern eine seltene Vielfalt Während des trockenen Sommers wuchsen in der Region Basel nur sehr wenige Pilze. Nun spriessen sie in grossen Mengen aus dem Boden. Rahel Zimmermann Jetzt kommentieren 21.09.2022, 05.00 Uhr

Zurzeit lohnt sich die Suche nach Pilzen im Wald. Symbolbild: Benjamin Manser

Wer zurzeit in den Wald geht, sieht sie überall: am Wegrand, hinter Wurzeln oder unter dem Moos versteckt – Pilze. Dies ist aber erst seit ein bis zwei Wochen der Fall. Während des heissen Sommers blieben die meisten Pilze unter der Erde. «Bei den ersten zwei Kontrollgängen in diesem Jahr fanden zehn Vereinsmitglieder insgesamt lediglich zehn Pilze pro Abend», sagt Urs Ehrsam. Er ist Pilzkontrolleur und Präsident des Pilzvereins Oberbaselbiet.

Sobald die Schulsommerferien zu Ende sind, startet der Verein seine wöchentlichen Bestimmungsabende. Die Mitglieder treffen sich und bringen ihre gesammelten Pilze mit. Diese fanden sie an verschiedenen Orten in der Region, hauptsächlich im Oberbaselbiet, teilweise auch in an den Kanton angrenzenden Wäldern im Aargau oder Solothurn. Ihre Funde bestimmen und protokollieren die Mitglieder genau. Die ersten Suchgänge waren ernüchternd. Umso positiver sind sie jetzt. Ehrsam sagt:

«Vor allem seit den letzten ein bis zwei Wochen gibt es sehr viele Pilze.»

Das sind einerseits Pilze, die man auch sonst viel in der Region findet, wie beispielsweise Steinpilze, Hexenröhrlinge, Rotfussröhrlinge. Andererseits wachsen Pilze, die man sonst während Jahren nie findet. Dazu gehören seltene Röhrlinge wie Anhängselröhrlinge oder Ochsenröhrlinge.

Optimale Bedingungen für die Pilze

Grund für den Wachstumsschub ist das Wetter. In den letzten Wochen hat es immer wieder geregnet. Und die Pilze mögen den Regen. Ehrsam sagt:

«Wenn der Boden feucht ist, dann wachsen Pilze besser.»

Aber es gibt Ausnahmen. Im letzten Sommer war der Boden regelmässig feucht, dennoch habe es gesamthaft nur wenige Pilze gegeben, sagt Ehrsam. Das könne daran liegen, dass Pilze wie auch Bäume in den Trockenjahren 2018 und 2019 gelitten haben und einige Zeit brauchten, um sich zu erholen.

Überraschend war, dass es diesen Sommer trotz grosser Hitze und Trockenheit eine Zeit gab, in der im Oberbaselbiet Steinpilze wuchsen. «Steinpilze faszinieren die Leute», sagt Nicoletta Stalder. Sie ist ebenfalls Pilzkontrolleurin und zuständig für die Gebiete Biel-Benken, Binningen, Bottmingen, Ettingen, Oberwil und Therwil. Die Steinpilze würden nicht jedes Jahr wachsen und auch nicht überall zur gleichen Zeit. Ausserdem erscheinen sie schubweise. Das heisst: Sie spriessen vielleicht eine Woche lang und verschwinden dann wieder für einige Wochen.

Die Pilzkontrolleure haben zurzeit viel Arbeit

Die vielen verschiedenen Pilze locken Pilzliebhaber, aber auch Laien an. Letztere sind vielfach auf den Rat der Pilzkontrolleure angewiesen. Denn: Essbare und giftige Pilze sehen teils sehr ähnlich aus. Der Kontrolleur Urs Ehrsam sagt:

«Die regionalen Pilzkontrolleure haben momentan allerhand zu tun.»

Ähnlich geht es Nicoletta Stalder. Sie kontrolliert die Pilze bei sich zu Hause nach telefonischer Vereinbarung. «Momentan kommen dauernd Leute vorbei oder rufen an», sagt sie. Zurzeit seien es pro Tag acht bis neun Personen.

Die Kontrollen sind wichtig, denn unter den vielen verschiedenen Pilzen spriessen auch giftige. Beispielsweise findet man Riesenrötlinge oder auch den Grünen Knollenblätterpilz, einen der giftigsten Pilze in der Region.

Unterschiedliche Pilze in verschiedenen Baselbieter Regionen

Der Pilzbestand im Unterbaselbiet unterscheide sich zu dem im Oberbaselbiet, sagt die Unterbaselbieterin Stalder. Im Oberbaselbiet sei es karstiger und kalkiger. Das heisst, das Wasser fliesst schneller ab und der Untergrund bleibt trocken. Somit wachsen weniger Pilze. In Richtung Schwarzwald und Frankreich sei der Boden lehmiger. Das Wasser kann besser gespeichert werden und mehr Pilze schiessen aus dem Boden.

Ehrsam und Stalder sind beide zuversichtlich, was den Pilzbestand in der kommenden Zeit angeht. Es komme natürlich auf das Wetter an, aber sie denken, dass weiterhin viele Pilze wachsen werden. Stalder sagt:

«Es lohnt sich auf jeden Fall, bis zum ersten Frost immer wieder schauen zu gehen.»

