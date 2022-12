Weihnachten Weihnachtstrends 2022: Die Tanne aus dem Kaukasus, Star-Wars-Figuren und Covid-Spritzen Die Tannenbaumverkäufer beider Basel verzeichnen ansprechende Zahlen – vor allem bei einer Tannenart. Der Basler Schmuckdesigner Johann Wanner erklärt zudem, wie der Baum in diesem Jahr dekoriert wird. Hans-Caspar Kellenberger Jetzt kommentieren 21.12.2022, 05.00 Uhr

Weihnachtsbaumverkauf auf dem Mathis-Hof in Bottmingen. Juri Junkov

Weihnachten ist die Zeit der Tannenbäume. Bunt geschmückt erhellen sie die Wohnzimmer der Menschen während der Festtage. So auch im Baselbiet und in Basel-Stadt. Doch welche Tannensorten sind in den Wohnzimmern beider Basel im Trend?

«Zu 85 Prozent verkaufen wir Nordmanntannen», sagt Lukas Wiesner vom Weihnachtsbaumland in Bottmingen. Blautannen und Rottannen würden zusammen die restlichen 15 Prozent verkaufter Tannen ausmachen, so der Weihnachtsbaumproduzent aus dem Baselbiet.

Ein überkantonaler Trend

«Die Nordmanntanne besticht durch ihre lange Haltbarkeit», sagt Wiesner. Hinzu kämen ihr Aussehen sowie die Nadelfülle. Der Spitzenplatz der Nordmanntanne rühre daher, dass der Baum den Trockenperioden gut trotzen kann und sich im Sommer am besten entwickle, sagt Wiesner.

Deshalb gilt die Nordmanntanne als wohl beliebtester Weihnachtsbaum. Der Trend zur ursprünglich aus dem Kaukasus stammenden Tannenart ist überkantonal zu beobachten, denn auch in Basel-Stadt ist die Tannenart der Top-Seller, wie Milan Moeschlin von Weihnachtsbäume Moeschlin auf dem Petersplatz bestätigt.

Die Nordmanntanne gilt als beliebtester Weihnachtsbaum fürs Wohnzimmer. Zvg

So oder so seien die Verkaufszahlen der Weihnachtsbäume in den vergangenen Jahren wieder gestiegen, so Moeschlin. Und auch das Weihnachtsbaumland in Bottmingen konnte während der Coronakrise die Verkäufe steigern. «Es hat damals mehr Bäume gebraucht, weil die Menschen das Land über die Weihnachtszeit nicht verlassen haben», sagt Produzent Lukas Wiesner.

Immer weniger Tannen in Töpfen

Und auch in diesem Jahr laufe der Verkauf gut. Gerade bei jungen Menschen zudem im Trend: Der nachhaltige Weihnachtsbaum. «Ich glaube, die jungen Menschen stellen sich die Frage, wo der Baum gepflanzt und gezüchtet wurde», sagt Wiesner. Den älteren Menschen sei es ebenfalls wichtig, dass der Baum aus der Region kommt.

Das bestätigt auch Weihnachtsbaumproduzent Moeschlin aus Basel-Stadt: «Nachhaltigkeit ist vor allem bei den jungen Menschen ein grösseres Thema.» Und:

«Junge Menschen kaufen eher Weihnachtsbäume, wenn sie selbst Kinder haben oder in einer Wohngemeinschaft leben.»

Daher seien es verhältnismässig weniger junge Menschen, die einen Tannenbaum kaufen, denn viele von ihnen feiern Weihnachten im Elternhaus – «und dann reicht es, wenn man dort eine Tanne hat», sagt Moeschlin.

Wie stark sich der Trend zum Tannenbaum bei den kommenden Generationen halten wird, könne man nicht voraussagen. Ein Negativtrend lässt sich dagegen bei der Unterlage für den Baum ausmachen: Die Tannen werden immer öfter ohne Topf gekauft. «Der Topf war vor einigen Jahren ein Trend, jetzt lohnt es sich aber nicht mehr, ihn zum Verkauf anzubieten», sagt der Baselbieter Weihnachtsbaumproduzent Wiesner. Das Angebot in der Region hat sich bereits reduziert. Denn auch andere Anbieter, wie der Mathis-Hof in Bottmingen, verzichten wegen der sinkenden Nachfrage darauf, Töpfe für die Tannen anzubieten.

Sweet Christmas und Star-Wars-Figuren

Weder negativ noch positiv – doch ständig im Wandel – ist der Trend beim Weihnachtsschmuck. Klassische Dekorationsfarben seien Rot, Silber, Gold, Blau und Grün, sagt der Basler Christbaumschmuck-Designer Johann Wanner. Je nach Land sei das aber unterschiedlich.

Das Basler Urgestein Johann Wanner erklärt die Weihnachtstrends 2022. Zvg

In diesem Jahr sei gerade Schmuck in den Farben Violett und Grün – und die daraus entstehende Kombination – im Trend. Hinzu kommen fertige Designs, die 2022 in Rot, Weiss und Rosa, als warme, festliche Farbkombinationen daherkommen – «Sweet Christmas» im amerikanischen Stil also, so Wanner.

Kombinationen aus Rot, Weiss und Rosa sind bei der Dekoration des Weihnachtsbaums 2022 im Trend. Zvg

Hinzu komme natürlich der bunte Baum, der aus der Familientradition entstehe: «Der Schmuck, der sich mit den Jahren angesammelt hat. Jedes Stück erzählt ein Kapitel aus dem Leben», sagt Wanner. Der Christbaumschmuck-Designer denkt, dass die Dekoration auch bei jungen Menschen gefragt ist – insbesondere ausgefallenere Varianten: «Ein grosser Trend sind die Star-Wars-Figuren», sagt er. Neben diesen seien zudem Schmuckstücke in Form von Covid-Impfspritzen in seinem Geschäft am Spalenberg praktisch ausverkauft.

