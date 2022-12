Advent in Baselland: Tipps für aussergewöhnliche Weihnachtsevents

Weihnachtsprogramm Advent mal anders: Tipps für aussergewöhnliche Baselbieter Weihnachtsanlässe Veganes Raclette auf einem Ethikhof, selbst geblasene Weihnachtskugeln oder Feuertänze. Hier finden Sie fünf aussergewöhnliche Anlässe aus dem Baselbiet. Rahel Zimmermann Jetzt kommentieren 05.12.2022, 05.00 Uhr

Zum ersten Mal organisiert der Ethikhof oberhalb Allschwils eine Hofweihnacht: (v. l.) Esel Melina, Carmen Würtz, Esel Petit Prince, Hasan Pak, Esel Marla, Mihaila Despotovic, Christine Rüedi und die Hunde Ira und Samara. Nicole Nars-Zimmer

Überall leuchten Lichter, Geschenkpapier türmt sich auf den Regalen der Geschäfte, der Duft von Marroni zieht durch die Strassen, Kinder zählen die Nächte bis zum Heiligabend. Weihnachten naht. Und zur Einstimmung werden im Baselbiet verschiedene Weihnachtsanlässe organisiert.

Zum ersten Mal überhaupt findet am Wochenende vom 10. und 11. Dezember ein Weihnachtsevent auf dem Ethikhof für Tiere in Not in Allschwil statt. Der Hof liegt erhöht, fern vom Trubel der Stadt. Organisiert wird der neue «Basler Hof Wyhnachtsmärt» von Hansjörg Däppen, der seit fünf Jahren die alljährliche Basel Vegan Messe durchführt. In Zusammenarbeit mit dem Ethikhof entstand die Idee für eine Hofweihnacht in der Region Basel: «Die Hofweihnacht gibt es schon an vielen Orten in der ganzen Schweiz, also warum nicht auch bei uns in der Region.»

An der Hofweihnacht wird ein Santichlaus Geschenke verteilen (am Sonntag um 15 Uhr), eine Musikband Weihnachtslieder spielen und ein Foodtruck vegane Speisen wie Raclette und Wraps verkaufen. Wichtig sei, dass der Anlass nicht nur Veganer ansprechen solle, es habe für alle etwas dabei. Däppen sagt:

«Was uns von herkömmlichen Weihnachtsmärkten abhebt, sind die Tiere. Eltern und Kinder können sich an Eseln, Ponys, Ziegen und weiteren Tieren erfreuen und vor allem: Sie verstehen lernen.»

Denn der Ethikhof kümmert sich um in Not geratene Tiere, die hier ihren Lebensabend verbringen können.

Es soll nicht bei einem Anlass bleiben

Zudem wird es im oberen Bereich des Hofes eine Kunst- und Gewerbeausstellung geben, bei der verschiedene Künstlerinnen und Künstler ihre Werke präsentieren. Darunter eine Künstlerin aus Zürich, eine Künstlerin aus London oder die Tierschutzorganisation Sea Shepherd.

Rund zehn Helferinnen und Helfer kümmern sich um die Organisation und Durchführung des Anlasses. Die grösste Herausforderung: Sie wissen nicht, wie viele Besucherinnen und Besucher sie am Samstag und Sonntag erwarten dürfen. «Wir hoffen natürlich, dass viele Familien aus der Umgebung kommen und die friedliche Atmosphäre dort oben – weit weg von der Alltagshektik – geniessen können.»

Der Anlass soll nicht einmalig bleiben. «Selbstverständlich soll die Hofweihnacht im nächsten Jahr wieder stattfinden», sagt Däppen. Der Eintritt ist frei. Aber Besuchende können eine Spende hinterlassen. Diese geht vollumfänglich an den Ethikhof, der sich nur über Spenden finanziert.

1. Basler Hof Wyhnachts Märt 2022 auf dem Ethikhof für Tiere in Not, Herrenweg 66 in Allschwil. Samstag, 11. Dezember 12-21 Uhr und Sonntag, 12. Dezember 12-19 Uhr.

Neben der Hofweihnacht gibt es vier weitere spannende Adventsanlässe:

Das Team der Oberen Mühle in Oltingen: (von links) vorne: Michael Seidel, Anna-Tina Pfäffli, Thekla Michel. Oben: Fidelio Lippuner, Dominik Mangold, Andi Mathis Archiv: Kenneth Nars

In der «Oberen Mühle» in Oltingen findet dieses Jahr am 11. Dezember ein Weihnachtsanlass ganz nach dem Motto «aus einer früheren Zeit» statt. Um 11 Uhr steigt ein Konzert. Die Musikgruppe namens Schellmerÿ spielt Stücke aus dem frühen Mittelalter bis ins 18. Jahrhundert. Sie besingt Geschichten von Bauern und Landvögten, Mönchen und Heiligen, Säufern und Kiltgängern.

Nachmittags können die Besucherinnen und Besucher Handwerkern über die Schulter schauen. Alte Handwerke wie Schneiderei, Schmiede, Sattlerei oder Töpferei werden vorgestellt. Abends tritt eine professionelle Feuertänzerin auf. Sie jongliert und tanzt mit verschiedenen Feuerobjekten wie Feuerfächer, Feuer-Hula-Hoop oder Feuerkeulen. Der Eintritt ist frei, es gibt eine Kollekte.

Ebenfalls am 11. Dezember können Besucherinnen und Besucher ein weiteres altes Handwerk erleben. Und zwar das Glasblasen. Im Ortsmuseum in Binningen stellt Rico Gallarini am Nachmittag gläserne Weihnachtskugeln nach Wünschen und Ideen von Kindern und Erwachsenen her. Mit seiner Hilfe können Besuchende auch eigene Weihnachtskugeln fabrizieren. Der Eintritt ist frei.

In Lupsingen werden Weihnachtsbäume versteigert. (Symbolbild) Tobias Hug

Nach zwei Jahren Unterbruch findet am 10. Dezember auf dem Lupsinger Dorfplatz wieder die Weihnachtsbaumversteigerung statt. Der Anlass wird von der Bürgergemeinde organisiert. Interessierte können im Vorfeld angeben, ob und welche Art von Tannenbaum sie möchten. So werden jährlich 40 bis 50 Bäume versteigert.

Neben der Versteigerung verkauft ein lokaler Bauernhof seine Produkte und der Lupsinger Turnverein schenkt Glühwein aus. Bürgergemeindepräsident Simon Dürrenberger sagt: «Es ist ein schöner gesellschaftlicher Anlass. Die Menschen kommen zusammen, bieten mit, plaudern.» Der Erlös wird jedes Jahr an eine gemeinnützige Organisation oder einen Verein im Dorf gespendet. An wen der Erlös dieses Jahr geht, sei zurzeit noch nicht bekannt.

In Wahlen gibt es jedes Jahr ein Lebkuchenhaus zu bestaunen. Fünf Frauen aus dem örtlichen Turnverein kümmern sich um das Holzhäuschen, das wie ein Lebkuchenhaus dekoriert ist. Das Haus ist mit 24 Fenstern ausgestattet, wobei hinter jedem Fenster eine Box liegt. Diese Boxen können Familien aus Wahlen nach Hause nehmen und dekorieren. Alle Tage bis Weihnachten wird ein Fenster geöffnet.

Eine der fünf Organisatorinnen ist Sabine Brunner. Sie sagt: «Wir machen das nun zum siebten Mal und bis jetzt hatten wir keine Mühe, Menschen zu finden, die die Boxen dekorieren.» In der Gestaltung sind die Familien ganz frei. Es sei noch nie vorgekommen, dass zwei Boxen gleich ausgesehen hätten. Jene, die wollen, können an dem Tag, an dem ihr Fenster geöffnet wird, zusätzlich einen Apéro für alle bereitstellen.

Weitere Baselbieter Weihnachtsanlässe finden Sie im Online-Adventskalender von Baselland Tourismus.

