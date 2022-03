Weinbau Schäden durch Pflanzenschutzmittel: Ein Sissacher Winzer will dem Weltkonzern Bayer an den Kragen Laurent de Coulon droht Bayer mit einer Klage. Dessen Fungizid Moon Privilege verursachte grosse Schäden an seinen Rebkulturen bei Neuenburg. Es zeichnet sich ein Kampf David gegen Goliath ab. Simon Tschopp Jetzt kommentieren 24.03.2022, 17.19 Uhr

Laurent de Coulon gibt sich kämpferisch. Alex Spichale (Küttigen, 24. März 2022)

Seit 45 Jahren schon führt Laurent de Coulon die Buess Weinbau und Weinhandel AG in Sissach. Während dieser langen Zeit hat er schon einiges erlebt: qualitativ und quantitativ ausserordentliche Ernten, aber auch enorme Ausfälle durch Frost oder Hagel. Nun trägt er seinen bisher grössten Kampf aus – gegen den Weltkonzern Bayer.

De Coulon spritzte 2013 in seinen Rebbergen bei Neuenburg das Botrytis-Pflanzenschutzmittel Moon Privilege. Dieses Fungizid wurde damals von Bayer neu auf den Markt gebracht und von der Zulassungsbehörde auch akzeptiert. 2014 traten aber erste Wuchsanomalien an Rebkulturen auf; im darauf folgenden Jahr wurden grössere Schäden sichtbar, was zu gravierenden Ernte- und Ertragsausfällen führte.

260'000 Franken reichen nie und nimmer

Die Buess AG erlitt in den Jahren 2014 bis 2016 Schäden von über 1,2 Millionen Franken. Bayer wollte die Sissacher Firma mit bloss 260'000 Franken abspeisen. Der Betrag wurde überwiesen, für Bayer war die Sache erledigt. Doch der heute 69-jährige Önologe und Inhaber des Oberbaselbieter Weinbau- und Weinhandelsbetriebs lässt nicht locker. Er will gegen «Goliath» Bayer klagen.

«Es ist zu viel Geld im Spiel. Darauf können wir nicht verzichten.»

Dies sagt Laurent de Coulon zur bz anlässlich einer Medienkonferenz in Küttigen bei Wehrli Weinbau AG, die ebenfalls Klage erheben will. Es sei so offensichtlich, dass Fehler gemacht worden seien – von Bayer und auch von der Zulassungsbehörde. Und de Coulon weiter:

«Wir sind überzeugt, dass wir eine Chance haben. Es geht mir um die Sache und um Gerechtigkeit.»

Er und Peter Wehrli werden juristisch von Rechtsanwalt Andreas Binder vertreten. Der Sissacher Winzer wirft Bayer «Arroganz» vor. Als er 2015 den Hersteller von «Moon Privilege» mit Beweismaterial des Rebbaukommissärs des Kantons Neuenburg zu Schäden konfrontiert habe, sei das einfach negiert worden.

Kritik am Schweizerischen Weinbauernverband

Andreas Binder beschäftigt sich mit dem Pflanzenschutzmittel seit dessen Anfängen. Er vertritt rund zehn Winzer in dieser Sache. Der Rechtsanwalt kritisiert den Schweizerischen Weinbauernverband, der sich nicht auf die Seite der Geschädigten gestellt habe, sondern sich von Bayer um den Finger habe wickeln lassen.

Er geht auch auf die unterschiedlichen Berechnungsmethoden des Grosskonzerns und seiner Klienten ein. Während Bayer einen selbst bezahlten Experten beigezogen habe, seien ihre Zahlen seriös zusammengetragen worden. Über die Differenz zwischen erzieltem und potenziellem Ertrag könne man immer diskutieren, «das ist keine exakte Wissenschaft», räumt Binder ein.

Immer noch Hoffnung auf aussergerichtliche Einigung

Der deutsche Fachexperte Wolfgang Patzwahl, der an diesem Medienanlass live zugeschaltet worden ist, beurteilt die erstellten Berechnungen der beiden Winzer als «schlüssig und akzeptabel». Er berichtet auch von Schäden in Deutschland, Österreich und Italien. Sollte Bayer von einer Klagewelle erfasst und auch verurteilt werden, ginge das gehörig ins Geld.

Andreas Binder hofft immer noch, dass man sich mit Bayer aussergerichtlich einigen kann.

«Wir sind stets gesprächsbereit.»

Sollte es nicht dazu kommen, drohen der Rechtsanwalt sowie Peter Wehrli und Laurent de Coulon mit Klagen beim Handelsgericht des Kantons Zürich.

Viele Geschädigte haben ihre Segel bereits gestrichen. Laut Binder hat Bayer die Winzer und Eigenkelterer «quasi im Schnellverfahren genötigt, tiefe Schadenszahlungen zu akzeptieren». Der Weltkonzern hat die schädliche Wirkung von «Moon Privilege» grundsätzlich eingestanden, sich aber geweigert, die tatsächliche Schadenshöhe anzuerkennen.

