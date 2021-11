«Weltenbaum» Walter Eglins Kunstwerk ruht weiter hinter Gips – sein Sohn fordert noch immer eine Freilegung Vor zwei Jahren schien der Streit zwischen Künstlersohn Toni Eglin und dem Kaufmännischen Verband Baselland beendet. Doch das war nicht der Fall – heute deutet alles darauf, dass der «Weltenbaum» eingegipst bleibt. Kelly Spielmann 12.11.2021, 05.00 Uhr

Walter Eglin bei der Arbeit am «Weltenbaum», ca. 1955. ZVG

«Streit um Eglin-Sgraffito scheint beendet» – so titelte die bz im März 2019. Nun, zweieinhalb Jahre später, zeigt sich: Der Streit ist alles andere als beigelegt. Noch immer ist der «Weltenbaum» (1955) Walter Eglins in den Räumlichkeiten des Kaufmännischen Verbands Baselland (KV) zugegipst – und Sohn Toni Eglin kämpft noch immer für eine Freilegung. Walter Eglin zählt zu den bedeutendsten Baselbieter Künstlern des 20. Jahrhunderts, seine Mosaiken sind in der Region noch heute vielerorts anzutreffen. Am bekanntesten ist vermutlich die Mosaik «Sendung» am Eingang des Kollegiengebäudes der Universität Basel.

Beendet schien der Streit damals, weil man sich nach einem gemeinsamen Rundgang auf einen Vorschlag einigen konnte: Statt das Kunstwerk freizulegen – es ist in einem Computerraum der Schule angebracht, wo nur Lehrpersonen sowie Schülerinnen und Schüler Zutritt haben, nicht aber die Öffentlichkeit –, könnte man es auf eine Infotafel drucken. Das Bild sollte mit einigen Erklärungen und ein paar Eckpunkten zum Leben von Walter Eglin auf der Terrasse des KV aufgestellt werden. Für die Kosten sollte der «Freundeskreis Walter Eglin» aufkommen, der KV sollte die Tafel platzieren.

Seither habe sich aber nichts getan, sagt Toni Eglin. Denn:

«Es hat von diesem Gespräch nie ein Protokoll gegeben. Ich bin nicht bereit, für die Tafel zu zahlen, wenn diese nachher nicht oder irgendwo in einer Ecke aufgestellt wird.»

Für eine Infotafel brauche man ausserdem ein qualitativ ausreichendes Bild des Kunstwerks, das derzeit nicht existiert. «Man müsste es also freilegen», so Eglin, «dann könnte man es auch gleich mit einer Plexiglaswand versehen und nicht mehr zugipsen.»

Infotafel kann er sich als Zusatz vorstellen

Das sei sein eigentliches Ziel – die Tafel sei zwar eine schöne Idee, für die er auch aufkommen würde:

«Ich habe schon so viel Geld für die Erhaltung der Kunstwerke meines Vaters ausgegeben, ich wäre auch hier bereit, in die Tasche zu greifen.»

Dies, wenn im Voraus schriftlich festgelegt wird, wo die Tafel stehen würde. Die Tafel sei für ihn lediglich als zusätzliche Information denkbar – für Personen, die das Schulzimmer nicht betreten dürfen.

Denn es sei ihm wichtiger, den originalen «Weltenbaum» nicht hinter Gips zu verstecken – ob die Öffentlichkeit nun Zutritt zum Raum habe oder nicht. «Es ist ein Kulturgut, das man schützen sollte», findet Eglin.

Auch Spitteler konnte nicht helfen

Toni Eglin hat gehofft, dass das Spitteler-Jubiläumsjahr 2019 dazu führen könnte, die Diskussion um den «Weltenbaum» erneut zu entfachen – und schliesslich eine Freilegung des Werks zu bewirken. Denn: Der «Weltenbaum» wurde, wie zwei Holzschnitte im Auftrag der Regierung, im Zusammenhang mit Carl Spitteler erstellt, wie Eglin erklärt. Auch in der Politik war das Werk 2019 ein Thema: Im November 2019 reichte SVP-Landrätin Susanne Strub eine Interpellation ein, in der sie sich nach der Freilegung des Werks erkundigte.

Das Sgraffito gehöre zweifelsohne zu den bedeutenden Werken Walter Eglins, antwortete der Regierungsrat damals. «Dass es heute zwar noch erhalten, aber nicht sichtbar ist, ist aus dieser Perspektive zu bedauern.» In der Antwort wird aber auch klargestellt: «Es gibt seitens des Regierungsrats keine Handhabe, auf die Präsentation eines Kunstwerks im Eigentum einer privaten Institution Einfluss zu nehmen.» Strub zeigte sich im Landrat enttäuscht über die Antwort – sie sei mutlos und nichtssagend. Gegenüber dem Werk des Baselbieter Künstlers hätte sie mehr Wertschätzung erwartet.

Daniel Lötscher, Präsident des KV Baselland, will auf Anfrage der bz keine Auskunft zum Thema geben. Er verweist lediglich auf den Infotafel-Artikel in der bz von 2019 – es scheint also, als würde der Weltenbaum eingegipst bleiben.