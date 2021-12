Weltenbummler 60 Länder mit dem Pick-Up besucht: Sie kennen viele Winkel dieser Erde Das Ehepaar Willi und Katrin Mohler aus Gelterkinden hat in seinem Pick-up-Camper 60 Länder bereist und dabei einiges erlebt. Die beiden erzählen und blicken in ihre Fotoalben. Simon Tschopp Jetzt kommentieren 13.12.2021, 05.00 Uhr

Exklusiv für Abonnenten

Katrin und Willi Mohler mit «Caracolita» in der Laguna Amarga in den Anden im Nordwesten Argentiniens. zvg/Willi und Katrin Mohler

Wenn sie die Fotobücher von ihren Reisen durchstöbern, kommen sie ins Schwärmen. Zu fast jedem Bild können sie eine Geschichte erzählen, derart lebendig, als hätten sie vieles gerade erst kürzlich erlebt.

2010 brachen Willi und Katrin Mohler auf nach Nordamerika. Sie verschifften ihren Pick-up-Camper von Hamburg nach Halifax. Später flogen sie nach Ostkanada, um dort ihr Langzeitreisemobil in Empfang zu nehmen. Für Monate wird ihr Mazda BT 50 mit absetzbarer Tischer-Kabine S260 ihr rollendes Heim sein. Bis Ende März des vergangenen Jahres, als die Gelterkinder Australien bereisten, jedoch in einem in Down Under gemieteten Camper, hatten sie 60 Länder in allen fünf Kontinenten kennen gelernt.

Bilder: zvg/Willi und Katrin Mohler Dempster Highway im Yukon in Kanada

«Südamerika mit seinen abwechslungsreichen Landschaften gefiel uns am besten. Von den Tieren her war es das südliche Afrika.»

Dies erzählt Katrin Mohler, die von ihrem Mann mit dem Reisevirus angesteckt worden ist. Willi Mohler wurde 1953 im Venezuela geboren, mit neun Jahren kam er in die Schweiz. Sein Vater war als Geologe ein Vierteljahrhundert im Ausland tätig.

Das Ehepaar hat auf seinen Reisen regelmässig Kontakte zu Einheimischen geknüpft und berichtet über zahlreiche tolle Begegnungen. Auch mit Behörden hätten sie keinerlei negative Erfahrungen gemacht. Dass Willi Mohler vier Sprachen perfekt spricht, hat einiges erleichtert. Dennoch: In China sei es schwierig, sich mit Englisch zu verständigen. Hauptsächlich dort und im Iran würden Touristen streng kontrolliert.

«Das ist Hardcore.»

Mit ihrem Mazda, den die beiden als nigelnagelneues Fahrzeug erworben hatten, legten sie rund 214'000 Kilometer zurück. Allein die Fahrt auf der Panamericana vom südlichsten Amerika bis nach Alaska betrug 40'000 Kilometer und dauerte neun Monate – die längste Absenz von zu Hause. Seit 2010 waren Mohlers knapp sieben Jahre auf Rädern unterwegs. Nur vereinzelt übernachteten sie bei Freunden oder in Hotels.

Man lernt sich noch besser kennen

Dass Reisen nicht nur Vergnügen, sondern auch anstrengend ist, wissen der heute 68-Jährige und seine fünf Jahre jüngere Frau bestens. Das ständige Unterwegssein in fremden Ländern, die Konzentration während langer Fahrten auf teils jämmerlichen Strassen, die vielen Eindrücke jeden Tag, die Anspannung bei Grenzübertritten wegen gewisser Formalitäten – all das kostet Substanz. Stets zwischen 16 und 18 Uhr suchten sie einen sicheren Standplatz zum Übernachten. Willi Mohler bestätigt:

«Am Abend ist man jeweils schon auf den Weggen.»

Ausgedehnte und weite Reisen in einem Camper hiess für die beiden auch, permanent auf engem Raum zusammen zu sein. Zwar sei dies nicht immer einfach, aber sie hätten das stets gut gemeistert, verrät Katrin Mohler. So lernt man sich noch besser kennen. Willi Mohler weiss nun jedenfalls: Wenn seine Frau den Pick-up auf Passstrassen steuert, wird es für ihn auf dem Beifahrersitz zur Tortur. «Sie schaltet mit den Gängen nicht so, wie ich will», meint er lachend. Das funktioniere nicht, obwohl sie eine «sehr gute» Autofahrerin sei.

«In Millionenstädten wie Teheran, San Francisco, Peking oder Istanbul fahre ebenfalls ich, weil sie besser Karten lesen und GPS navigieren kann.»

Sie seien ein «eingespieltes» Team.

Das Oberbaselbieter Paar sah sich auch mit Schattenseiten konfrontiert. In der Mongolei verunfallte Katrin Mohler auf einem Pferderitt schwer, was mehrere Untersuchungen im Spital nach sich zog. Wie durch ein Wunder überstand sie diese Schreckensmomente unbeschadet. Mohlers wurden in Montevideo überfallen sowie in Unfälle in Peru mit einem Töfffahrer und in Tansania mit einem Bus verwickelt. Diese Zwischenfälle endeten ebenfalls glimpflich. Auch nicht verschont blieb ihr Pick-up von Pannen, die aber alle vor Ort behoben werden konnten – nicht zuletzt dank jeweils grosser Hilfe Einheimischer.

«Wir bewohnten ein Schneckenhäuschen»

Ihr Mazda, Jahrgang 2008, kommt mit wenig Elektronik aus, was zwar den Komfort ein wenig mindert, aber einen grossen Vorteil hat. Willi Mohler betont:

«Ein solches Auto kann jeder Buschmechaniker wieder zum Laufen bringen.»

Nicht unerheblich, denn die Gelterkinder fuhren durch Länder, die von der Infrastruktur her nicht mit der Schweiz vergleichbar sind. Ihr Gefährt tauften sie «Caracolita» – zu Deutsch: kleine Schnecke. «Wir bewohnten ein Schneckenhäuschen», erklärt Katrin Mohler. Dieses ist mit Dusche, WC, mit Frisch- und Abwassertank sowie Dieselheizung ausgerüstet. Der Kompressor-Kühlschrank wird von zwei Kabinenbatterien gespiesen, die während Fahrten und durch Sonne geladen wird. Auf dem Auto hat's zwei Solarpanels. Mit Propangas wird nur gekocht.

Die Globetrotter haben all ihre Abenteuer akribisch dokumentiert – für sich und ihre Freunde in einem Blog, der reich ist an Informationen und Fotos. «Das ist unser Tagebuch. Man vergisst sonst viel, wenn man nicht immer wieder aufschreibt und festhält», bekräftigt die 63-Jährige.

2010 vorzeitig aus dem Erwerbsleben verabschiedet

Der gelernte Zahntechniker Willi Mohler betrieb einst ein eigenes Labor in Gelterkinden. Bevor er 2010 frühzeitig aus dem Erwerbsleben ausstieg, hatte er in diversen Firmen im Sicherheitsdienst gearbeitet. Seine Frau war zuletzt als Medizinische Praxisassistentin tätig. Für sie sei es ein grosses Privileg gewesen, dass sie sich so früh aus dem Arbeitsleben hätten zurückziehen können, meinen sie unisono und schieben nach:

«Wir sind sehr, sehr dankbar, dass wir das alles haben realisieren können.»

Das Duo hat für sein Langzeitreisemobil jahrelang evaluiert und die Reisen geplant. Es unternahm selbstständige, aber auch geführte Touren. Vor allem in «schwierigen» Ländern hätten sie die Hilfe einer Reiseorganisation in Anspruch genommen, erzählt Katrin Mohler. Möglich machten die langen Auslandaufenthalte auch die beiden Söhne und deren Familien, die dann im verwaisten Heim ihrer Eltern zum Rechten schauten.

Nun wollen Mohlers einen Gang zurückschalten und weniger anspruchsvolle Reisen unternehmen. Ein Grund dafür ist die nach wie vor unsichere Lage, durch die sich in den vergangenen Jahren politisch sehr viel verändert hat, und auch die Tatsache, «dass wir das bisher Erlebte fast nicht mehr toppen können», sagt Willi Mohler. Vor gut zwei Wochen hat das Paar nach langem Ringen seinen treuen Begleiter «Caracolita» schweren Herzens verkauft.

«Das war für uns eine sehr emotionale Angelegenheit, aber das Auto ist nun in guten Händen.»

Damit ist ein Kapitel abgeschlossen, und es ergeben sich neue Möglichkeiten. Aber all die Erinnerungen kann den beiden niemand mehr nehmen.

https://mohlersontour.blogspot.com

0 Kommentare Alle Kommentare anzeigen