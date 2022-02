Weltkrebstag Wie Krebs das Leben eines Schwarzbuben auf einen Schlag verändert hat – und Kunst ihn rettete Vor zwei Jahren erhielt Christian Rais aus Nunningen die Diagnose Krebs. Seither ist nichts mehr wie es einmal war und doch hat er seine Lebensfreude nie verloren. Wir stellen sein Schicksal im Rahmen des heutigen Weltkrebstages vor. Sharleen Wüest Jetzt kommentieren 04.02.2022, 05.00 Uhr

Christian Rais zeigt eines seiner Werke. Kenneth Nars

Ob schweissen, schmieden, sägen oder giessen, es gibt kaum eine Verarbeitungsweise, die Christian Rais aus Nunningen noch nicht praktiziert hat. Das zeigt sich auch bei ihm Zuhause. An jeder Ecke ist Kunst zu entdecken. Leuchten aus den verschiedensten Materialien, skurrile Tiere aus Altmetall und Schränke, die aus antiken, indischen Fenstern gebaut wurden.

Doch Rais ist nicht bloss ein weiterer kreativer Kopf in einem Meer von Künstlern. Die Kunst hat einen Schalter in ihm umgelegt, in einer Zeit, in der er mit dem Leben kämpfen musste.

Der heute 52-Jährige sitzt mit seiner Frau am Küchentisch in Nunningen und erzählt von seinem Leben vor dem 30. September 2019. Einem aktiven Leben. Er sei gerne gewandert, auf der Suche nach Fossilien oder auf Radtouren gegangen. Hauptsache in der Natur. Bei schlechtem Wetter wurden die gefundenen Fossilien präpariert oder er tüftelte in der Werkstatt. «Ich bin nie ruhig gesessen», erinnert er sich. Wochentags habe er eine Schreinerei geleitet – mit unheimlich viel Leidenschaft, wie er sagt.

Es war im Herbst 2019, als er von einer vermeintlichen Nackenstarre geplagt wurde. Es folgte eine einfache Massage, weiter zum Chiropraktiker und schliesslich ein MRI. Rais sagt:

«Das war dann auch der letzte Tag, an dem ich einen Fuss auf eine Baustelle gesetzt habe.»

Es war sonnig und warm, ja so ein richtig schöner Tag, als Nicole Rais den unerwarteten Anruf erhielt. «Kommen Sie bitte sofort in die Praxis», habe der Hausarzt am Telefon gesagt. Diagnose: Plasmozytom. Blutkrebs, der das Knochenmark befällt. «Kein Mensch hat das Wort Krebs zuvor in irgendeiner Weise erwähnt», sagt Nicole Rais. Bluttests bestätigten die Vermutung am 30. September 2019. «Danach war nichts mehr, wie es einmal war», sagt sie. Doch ihr Ehemann sei ruhig geblieben. Nicht einmal die Diagnose konnte seine lebensfrohe Art erschüttern.

Im Dezember kam der nächste Schock

Zweieinhalb Jahre voller Behandlungen folgten. Beginnend mit einer Operation. Denn der Krebs hatte den zweiten Halswirbel komplett ausgehöhlt – und dieser war angebrochen. Die Wirbel mussten vom ersten bis dritten Halswirbel fixiert und versteift werden. «Nach der Operation hatte ich höllische Schmerzen», sagt Rais.

Zwei Wochen später hat die Bestrahlung begonnen. Gefolgt von Chemotherapie. Zu diesem Zeitpunkt hatte Nicole Rais ihre Arbeit bereits aufgegeben, um sich um Ihren Mann zu kümmern. Sie zeigt auf ihrem Smartphone Bilder aus der damaligen Zeit. Trotz aller Strapazen und Schmerzen habe Rais seinen Humor nie verloren. Er hätte sich damit getröstet, dass es immer etwas Schlimmeres gäbe.

Im Februar 2020 wurden seine Stammzellen in einer aufwendigen Prozedur mobilisiert und gesammelt. Einen Monat später folgte die Hochdosis-Chemotherapie sowie die Stammzellentransplantation. Eigentlich hätte Rais vier Wochen lang im Krankenhaus bleiben sollen, aber aufgrund der Pandemie war es für ihn Zuhause viel sicherer. Nicole Rais ist Medizinische Praxisassistentin und konnte sich um ihn kümmern. Zu diesem Zeitpunkt waren sämtliche Blutzellen zerstört. Vier Wochen habe es gedauert, bis sie sich wieder gebildet hatten. Eine Zeit, geprägt von vielen Nebenwirkungen, starken Schmerzen und grosser Müdigkeit. Es war das erste Mal, das der sonst so lebensfrohe Mensch aufgeben wollte. «‹Jetzt mag ich nicht mehr›, habe ich zu Nicole gesagt», sagt Rais. Und ihre Antwort? «Das Schlimmste hatte er zu diesem Zeitpunkt bereits durch. Aufgeben war keine Option», sagt sie. Die Schmerzen würden bis heute andauern, jedoch in einem erträglichen Ausmass.

Sie ist ihm während der schwierigen Zeit zur Seite gestanden: Seine Frau Nicole Rais. Kenneth Nars

Er hätte während der ganzen Zeit einen Kopf voller Ideen gehabt. Seine Kreativität war präsent – aber er zu schwach. «Kaum bin ich aufgestanden, musste ich mich wieder hinlegen», sagt Rais. Im Herbst 2020 wurde in Nunningen die sogenannte Kreativmeile ins Leben gerufen. Verschiedenste kreative Köpfe haben ihre Ateliers für die Öffentlichkeit aufgemacht. Auch Christian und Nicole Rais wurden angefragt. «‹Keine Chance›, habe ich damals gedacht», sagt Nicole Rais. Sie war sich sicher, dass seine Energie nicht reichen würde. Dass er sich auf eine Enttäuschung einlässt. Es kam anders.

Nicht heilbar, aber kontrollierbar

«Es war wie ein Startschuss und hat einen Schalter in ihm umgelegt», sagt sie jetzt. Er sei in seine Werkstatt verschwunden, habe getüftelt und gebastelt. «In diesem Moment bin ich erwacht. Ich hatte ein Ziel», sagt er. Rais steht auf, verschwindet kurz in seiner Werkstatt und kommt wieder mit vollen Händen an den Tisch. In der einen Hand hält er ein Blatt Papier, das vorsichtig zu einer Art Kopf geschnitten, gefaltet und geklebt wurde, in der anderen das Endprodukt, ein Fischkopf aus Metallblech. Seine neuste Kreation.

Einen Blick durch das Haus und um den Garten zeigt, was er voller Freude erzählt: Den Schalter einmal umgelegt, hat er nicht mehr mit der Kunst aufgehört. «Wenn immer möglich, versuche ich trotz der Schmerzen und der Müdigkeit etwas zu verwirklichen», sagt er. Im vergangenen November haben die beiden bereits zum zweiten Mal an der Kreativmeile teilgenommen. Rais sagt:

«Ganz der Alte bin ich nicht aber ich bin dankbar und möchte das Leben weiterhin geniessen.»

Und das kann auch sie: Über zwei Jahre lang hat sie sich ausschliesslich um ihren Mann gekümmert und ihre eigenen Sorgen und Bedürfnisse an die zweite Stelle geschoben.

Zurzeit ist Christian Rais in der Erhaltungstherapie. Seine Krebserkrankung sei zwar laut Schulmedizin nicht heilbar, jedoch gut kontrollierbar. Doch die beiden glauben aber daran, dass er komplett geheilt werden kann.

Weltkrebstag Jedes Jahr findet am 4. Februar der Weltkrebstag statt. Dabei geht es darum auf die Behandlung, die Vorbeugung sowie die Erforschung von Krebserkrankungen aufmerksam zu machen. Die Bewusstseinskampagne wurde von der Internationalen Vereinigung gegen Krebs, UICC, im Jahr 2000 ins Leben gerufen. Mehr dazu auf der Seite uicc.org

