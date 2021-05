Weltmarkt spielt verrückt Die internationale Holzknappheit bringt regionale Holzbaufirmen in die Bredouille Die einmalige Situation führt zu Lieferschwierigkeiten, Engpässen und Preisaufschlägen. Auch Kurzarbeit droht. Andererseits haben Waldbesitzer kaum Vorteile davon. Andreas Hirsbrunner 14.05.2021, 05.00 Uhr

Holz ist gefragt, aber die Förster können nicht beliebig mehr Bäume fällen. Alex Spichale

Der internationale Holzmarkt ist aus den Fugen geraten. Das vor allem wegen erhöhter Nachfragen in China und den USA, wie Fachleute übereinstimmend sagen. Das bringt Politiker auf den Plan; so die grüne Baselbieter Nationalrätin Florence Brenzikofer, die einen Vorstoss in Bern zum Thema lanciert hat. Vor allem aber trägt der plötzliche Holzmangel viel Hektik ins Geschäft jener Firmen, die mit Holz arbeiten.

Eine der grössten Holzbaufirmen in der Region ist die Häring AG, die an ihrem Hauptsitz in Eiken im Fricktal 85 Personen beschäftigt. Geschäftsleiter Jürgen Felber sagt zu den unmittelbaren Auswirkungen: «Die Holzbeschaffung ist für uns intensiver geworden, und die Preise sind gestiegen.» Das führe einerseits zu Terminverschiebungen bei geplanten Projekten. Andererseits würden fast keine Bauten mehr zu Fixpreisen offeriert. Und dort, wo bereits Fixpreise vereinbart worden sind, erleide seine Firma Einbussen. Felber spricht beim Konstruktionsholz - vor allem Nadelholz - von Preissteigerungen von bis zu 70 Prozent.



Derzeit gilt Prinzip: Wer mehr bezahlt, erhält mehr

Für den grössten Engpass beim Schweizer Holz seien die verarbeitenden Betriebe wie Sägereien verantwortlich, welche die erhöhte Nachfrage trotz Schichtbetrieb nicht befriedigen können. Felber: «Momentan gilt das Prinzip, wer mehr bezahlt, erhält mehr.» Normalisiere sich die Lage bis im Sommer nicht, sei nicht auszuschliessen, dass es in seiner Firma zu Schwierigkeiten bei der Produktion komme. Die Firma Häring erstellt jährlich über 50 Holzbauten, davon den grössten Teil in der Schweiz. Felber bilanziert:

«Ich bin seit zwanzig Jahren im Holzgeschäft, so etwas wie jetzt habe ich noch nie erlebt.»

Preisschwankungen habe es immer wieder gegeben, aber noch nie eine Holzknappheit.

Ähnliches hört man von Christoph Hess, Mitglied der Geschäftsleitung der Firma Hess Holzbau in Ziefen. Dieses Unternehmen spielt mit seinen 35 Mitarbeitern in der Region in der mittleren Liga. Hess sagt: «Wir spüren die Holzknappheit schwer. Die Preise sind massiv gestiegen, die Lieferfristen haben sich vervielfacht und bestellte Ware kommt teils gar nicht.»

Das führe zu Situationen, dass etwa ein Haus mit einer Blache abgedeckt bleiben müsse, da das Unterdach nicht geliefert wurde. Vor allem Grobspanplatten seien momentan fast nicht erhältlich. Dabei sei seine Firma gegenüber kleinen noch im Vorteil, weil sie ein grösseres Lager besitze. Hess befürchtet: «Derzeit ist die Planung sehr schwierig, und ich kann nicht ausschliessen, dass wir in ein paar Monaten trotz guter Auftragslage wegen Materialmangel Kurzarbeit einführen müssen.» Hess Holzbau erstellt jährlich 15 bis 20 Einfamilienhäuser, dazu vereinzelt Mehrfamilienhäuser.

Förster müssen vor allem trockene Buchen und angefressene Fichten fällen

Sitzt also, wer Wald sein Eigen nennt, auf einer Goldgrube? Raphael Häner, Geschäftsführer von Wald beider Basel, dem Verband der Waldeigentümer, winkt ab. Die steigenden Holzpreise hätten im Moment keine Auswirkungen für die Waldbesitzer. Häner: «Die Holzsaison ist abgeschlossen. Jetzt ist Brut- und Setzzeit im Wald.» Über Holzlager, die man nun auflösen könne, verfüge man ebenso wenig. Die seien bei den Sägereien. Jetzt gelte es mal abzuwarten, ob der Trend anhalte. Allenfalls könne man bei der Planung der Schläge im Winter 2021/22 reagieren, die im Frühherbst beginne. Häner ergänzt: «Es ist nur bedingt in unserem Interesse, wenn die USA nach mehr Holz nachfragen. Wir wollen den Rohstoff Holz primär für die europäische Wertschöpfungskette bereitstellen.»

Auch Daniel Wenk, als Leiter der Bürgergemeinde Liestal, der grössten Waldbesitzerin im Kanton, ein Mann an der Front, bricht nicht in Euphorie aus: «Man kann die Holzverknappung nicht eins zu eins auf den Forst hinunterbrechen.» Gefragt sei vor allem Nadelholz, das nur einen Fünftel des Baselbieter Waldes ausmache. Zudem gebe es verbindliche Hiebsätze, die auf gesetzlichen Grundlagen fussten und nicht einfach beliebig vergrössert werden könnten. Im Fokus seiner Schlagplanung stünden jetzt vor allem ausgetrocknete Buchen und von Borkenkäfern angefressene Fichten und nicht die Holzknappheit auf dem Weltmarkt, so Wenk.