Weniger ist mehr Röntgenbilder, Beruhigungsmittel, Blutchecks: Kantonsspital Baselland kämpft gegen unnötige Behandlungen Das KSBL ist neuer Partner des Vereins Smarter Medicine Schweiz, der gegen Über- und Fehlversorgung eintritt. Das Basler Unispital engagiert sich auf anderem Weg für dasselbe Anliegen.

Längst nicht immer ist ein Röntgenbild nötig, weiss Jörg Leuppi, Chefarzt der Medizinischen Uniklinik am Kantonsspital Baselland. Kenneth Nars

Wer kennt die Situation beim Arzt nicht? Fast ehrfürchtig lauscht man den weisen Worten der Götter in Weiss, nickt brav – getraut sich aber nicht zu fragen, ob die vorgeschlagene Behandlung wirklich nötig ist. So ist es in vielen Spitälern Usus, beim Eintritt oder vor Operationen ein Röntgenbild zu machen, um mögliche Erkrankungen oder Probleme zu erkennen. Das weiss Jörg Leuppi, Chefarzt der Medizinischen Universitätsklinik des Kantonsspitals Baselland (KSBL), aus seinem Alltag. Für ihn ist aber klar:

«Wenn jemand nicht hustet oder keine Atemprobleme hat, braucht es doch kein Röntgenbild des Brustkorbs. Und bei Rückenschmerzen nur, wenn der Patient nicht mehr gut laufen kann.»

Schliesslich seien Röntgenstrahlen schädlich und darum zurückhaltend einzusetzen.

Ist eine Blutentnahme wirklich nötig?

Diese Haltung ist ganz im Sinne des Vereins Smarter Medicine – Choosing Wisely Switzerland. Die Organisation setzt sich gegen die medizinische Über- und Fehlversorgung der Bevölkerung ein. Sie moniert, dass immer mehr Abklärungen und Behandlungen gemacht würden, die den Patientinnen und Patienten mehr schaden als nützen. Smarter Medicine arbeitet mit diversen medizinischen Fachgesellschaften wie der FMH, dem Berufsverband der Schweizer Ärzte, zusammen, geht aber auch Partnerschaften mit Spitälern ein. Das KSBL ist das neuste von mittlerweile 15 Partnerspitälern und das erste der Region Basel. Leuppi sagt:

«Bei Smarter Medicine geht es darum, als Arzt genau hinzuschauen und Unnötiges nicht zu machen. Braucht es wirklich eine Blutentnahme? Und muss man den Labortest bereits am nächsten Tag wiederholen? Wir fragen uns jeweils, ob die Handlung auch eine Wirkung haben wird.»

Der 58-Jährige ist als Chief Medical Officer des KSBL unter anderem zuständig für die Behandlungsqualität. Er betont, dass er sich schon seit Jahren unter dem Motto «Less is more» für das Thema einsetzt. So publizierte er 2013 eine Studie, die aufzeigte, dass die gängige 14-tägige Cortisonbehandlung bei einer Raucherlunge nicht wirksamer ist als eine fünftägige.

Einen Drittel weniger Schlaftabletten verabreicht

Aufgrund der Partnerschaft mit Smarter Medicine intensiviert das KSBL aber nochmals seine Anstrengungen. Und das muss es auch, denn der Status bringt Verpflichtungen mit sich, die in einer Deklaration festgehalten sind. «Unser Label soll nicht für reines Marketing missbraucht werden», sagt Lars Clarfeld, Geschäftsführer von Smarter Medicine Schweiz. Man wolle die Qualität in den Spitälern verbessern. Ein netter Nebeneffekt dabei: Reduziert man unnötige Behandlungen, sinken die Kosten. Clarfeld betont aber, dass dies nicht der Treiber des Engagements sei.

Leuppis Klinik für Innere Medizin ist die Vorreiterin neuer Massnahmen, die dann nach und nach auf das ganze Spital ausgedehnt werden sollen. So laufen bereits Weiterbildungskurse für Oberärzte. Fürs Thema sensibilisiert werde aber auch «on the Job» während der Visiten oder in den Sprechstunden. Und Leuppi kann bereits erste Erfolge vermelden. Der Vergleich zwischen dem ersten Halbjahr 2021 und 2022 zeigt:

«Wir haben weniger Blut gegeben und bis zu 30 Prozent weniger Schlaftabletten verabreicht. Auch Urindauerkatheter wurden weniger verwendet.»

Die Zahl der Laboruntersuchungen habe aber nicht abgenommen. Leuppi mahnt, dass es auch natürliche Schwankungen zwischen den Jahren geben könne, bucht den Trend aber durchaus als erstes Indiz eines Erfolgs ab.

Für 20 medizinische Bereiche gibt es bereits Listen unnötiger Behandlungen

Ein wichtiges Instrument von Smarter Medicine sind die von den Fachgesellschaften erarbeiteten Top-5-Listen. Für möglichst jede medizinische Fachdisziplin werden fünf Behandlungen aufgelistet, die in der Regel keinen Nutzen bringen. Bereits sind rund 20 Listen veröffentlicht. Partnerspitäler wie das KSBL implementieren diese in ihren Richtlinien. Beispiele sind die Empfehlungen, symptomfrei keine regelmässigen Gesundheitschecks zu machen, sich bei Röntgen, CT und MRI wie auch bei invasiven Instrumenten wie Kathetern oder Sonden zurückzuhalten und bei Kindern weniger Hustenmedikamente einzusetzen. Leuppis Appell:

«Wir müssen auch die Bevölkerung schulen, etwa bei Erkältungen weniger auf Antibiotika, sondern wieder stärker auf bewährte Hausmittel wie Honig oder Essigwickel zu setzen.»

Eine Frage, die sich stellt, ist, ob die neue Zurückhaltung auch dazu führen könnte, dass ein Leiden übersehen wird? Auch hier ist Leuppi offen: «Dass wir das Mass an Diagnostik und Behandlungen abwägen, bedeutet nicht, dass wir unsere Patientinnen und Patienten unsorgfältig untersuchen. Aber eine hundertprozentige Sicherheit gibt es nicht. Damit müssen wir leben.»

Das macht das Basler Unispital gegen Überversorgung Von den fünf Universitätsspitälern der Schweiz sind mit Genf und Lausanne bis jetzt zwei offizielle Partnerspitäler von Smarter Medicine. Das Unispital Basel (USB) betont auf Anfrage aber, dass man der Initiative des Vereins positiv gegenüberstehe. Man habe gar schon gewisse Empfehlungen in den eigenen Behandlungsrichtlinien umgesetzt, etwa für die Behandlung akuter Rückenschmerzen. Zudem sei das USB neuerdings in der Jury von Smarter Medicine vertreten. Dies, weil das Spital international als Vorreiter in der Umsetzung der wertebasierten Gesundheitsversorgung gilt (Engl.: Value-based healthcare, VBHC). Bereits 2017 habe man begonnen, systematisch zu messen, wie der Patient selbst das Behandlungsergebnis einordnet. Dies sei eine zentrale Voraussetzung für die Vermeidung von Über- und Fehlversorgung. Als Beispiel nennt das USB Hüft- und Knieprothesen, bei denen eine gewisse Überversorgung in der Schweiz bekannt ist. Eine Operation sei nicht nötig, solange der Patient im Alltag nicht stark eingeschränkt ist. Dank der VBHC werde genau das im Vorfeld einer OP abgeklärt.

