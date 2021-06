Wenn der Pöstler gar nicht mehr klingelt: Post-Kundin wird beinahe betrieben Die Post deaktivierte ein halbes Jahr lang den Briefkasten einer Binningerin. Sie erfuhr erst davon, als ein Inkasso-Büro anrief, die Mahnungen waren nie bei ihr angekommen. Als sie versuchte, das Problem zu lösen, begann ein kafkaesker Spiessrutenlauf. Benjamin Wieland 12.06.2021, 05.00 Uhr

Wenn plötzlich die Post ausbleibt, wirds unangenehm – etwa, weil Mahnungen nicht eintreffen, der Empfänger, die Empfängerin davon aber lange nichts mitkriegt. bz-Archiv

Mirjam Schmid wohnt auf dem Binninger Teil des Bruderholz, seit zwölf Jahren schon, immer im selben Haus. Eines Tages jedoch ist jemand bei der Post der Meinung, Schmid sei weggezogen, und deaktiviert ihre Adresse. Fast ein halbes Jahr lang erhält die 41-Jährige nicht mehr alle Briefe und Pakete. Sie erfährt das aber erst, als sich ein Inkassobüro meldet und ihr eine letzte Frist setzt zur Bezahlung einer Mahnung – einer Mahnung, die sie nie zu Gesicht bekommen hat.

Die Geschichte ist damit nicht zuende. Noch lange nicht. «Ich ging am Tag nach dem unangenehmen Telefonat bei der Post in Binningen vorbei», sagt Schmid. Sie will erfahren, was da los ist. Das ist am 24. April. Nur: «Der Angestellte konnte es mir auch nicht erklären.» Und so bleibt die Adresse inaktiv.

Das teilt der Mutter von drei Kindern aber nicht die Post mit, sondern unter anderem ihre Hausärztin. Briefe kämen zurück, heisst es, mit dem Vermerk «nicht zustellbar».

Inkassobüro setzt eine letzte Frist von 48 Stunden

Der Postangestellte hat Schmid eine Rückmeldung versprochen, doch die gibt es nicht. So macht sich Schmid am 3. Mai erneut auf zur Binninger Post. Wieder wird eine Kontaktaufnahme versprochen. Wieder geschieht nichts – dafür meldet sich jemand anderes.

Schmid hatte die ausstehende Rechnung noch nicht beglichen, da sie davon ausging, die Post würde sich zumindest an den Mahngebühren beteiligen. Doch das Inkassobüro hat keine Geduld mehr, setzt ihr eine Frist von 48 Stunden. Schmid bezahlt. Der ursprüngliche Betrag ist inzwischen stark gewachsen, von 82.80 auf 228.10 Franken.

Auch ein Anruf bei der Post-hotline bringt keine Lösung. «Immerhin konnte die Angestellte des Kundenzentrums feststellen», sagt Schmid, «seit wann genau mein Anschluss nicht mehr aktiv ist: Seit dem 18. November.» Was die Angestellte der Binningerin auch noch mitteilt: Sie solle sich keine Hoffnung darauf machen, dass sich die Post am Betrag beteilige. So stehe es in den Allgemeinen Geschäftsbedingungen. Für Schmid war kaum zu glauben, was sie da hörte:

«Die Post meldet mich unverschuldet und ohne mein Wissen ab, will aber für den Fehler nicht geradestehen. Da riss mir langsam der Geduldsfaden.»

Am 14. Mai schickt Schmid dem Kundendienst eine schriftliche Beschwerde, eine Kopie geht ans Eidgenössische Departement für Umwelt, Verkehr, Energie und Kommunikation. Wieder Funkstille.

Schmid schildert den Fall der «Schweiz am Wochenende». Nach der Anfrage an den Mediendienst geht es plötzlich schnell. Am 8. Juni meldet sich ein Servicemanager der Post schriftlich bei Schmid und entschuldigt sich für die «unglückliche und ausgebliebene Kommunikation». Auch bietet die Post an, sich an den Unkosten zu beteiligen.

Postmediensprecher Stefan Dauner erklärt auf Anfrage, wie es zum Vorfall kam. Ein Mitarbeiter habe im November Schmids Anschrift auf inaktiv gestellt. «In diesem Fall sendet die Post sämtliche Sendungen wieder direkt an die Absender zurück», schreibt Dauner. Der Empfänger, die Empfängerin bekomme davon nichts mit. Schmids Mann und Kinder erhielten ihre Post weiterhin, als wäre nichts gewesen.

Fehlbarer Mitarbeiter war im Corona-Päcklistress

Solche Fälle kämen vereinzelt vor, sagt Dauner. Gegen 12'000 Mitarbeitende hätten Zugriff auf die Adressdatenbank, die umfasse rund 11,4 Millionen Adressen. Weshalb der Angestellte die Adresse deaktivierte, ist laut Dauner nicht mehr rekonstruierbar. «Das betroffene Team der Post war im November 2020 aufgrund von Coronamassnahmen reduziert und zudem stark damit beschäftigt, die grossen Paketmengen zu bewältigen.»

Beim Contactcenter sei auch nicht alles ideal abgelaufen, gesteht Dauner ein. Man nehme den Fall aber zum Anlass, die Mitarbeitenden zu sensibilisieren. Da es sich um eine Verkettung diverser Fehler bei der Post handle, erhalte Schmid zusätzlich einen «Kulanzbetrag»: 105 Franken.

Sie akzeptiere die Entschuldung, sagt Schmid. «Fehler können passieren. Ich hätte aber nie im Leben gedacht, dass es so viel Aufwand braucht, bis dieser Fehler wieder ausgebügelt ist.»

Immerhin: Ihre Post erhält Mirjam Schmid wieder. Ganz normal. Wie es sein sollte.