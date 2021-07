Baselland: Bauern sind mit der Ernte in Verzug

Wetterkapriolen Bauern im Baselbiet atmen auf – doch die böse Überraschung könnte noch folgen Nach dem langen Regen können die Bauern endlich die aufgeschobenen Ernten einholen. Gerade beim Weizen dürfte die Nässe aber ihre Spuren zeigen. Benjamin Wieland 21.07.2021, 05.00 Uhr

Exklusiv für Abonnenten

Ein Mähdrescher in Aktion: Das war in den vergangenen zwei Wochen nicht möglich. Ist das Getreide zu nass, muss die Ernte warten.

Bild: D1H

«Muss man im Juli die Sonne suchen, ist der Bauer am Dauerfluchen.» Die Bauernregel ist zwar erfunden, an ihr ist aber etwas dran. Die Regenperiode der vergangenen Wochen hat die Bauern gehörig in Verzug gebracht. Gerade beim Weizen drohen Qualitätsverluste. Und wenn das Getreide als Tierfutter endet statt als Brot, geht das auch gehörig ins Geld.

Das Problem ist die Nässe. Ist der Weizen reif und wird er lange stehen gelassen, kann das Korn in der Ähre Keimlinge bilden. «Dann ist es aber nicht mehr backfähig», sagt Samuel Guthauser, Geschäftsführer ad interim des Bauernverbands beider Basel (BVBB). Die Folge: Der Weizen wird deklassiert, von Brotweizen zu Futterweizen, geht dann in die tierische statt in die menschliche Ernährung. Was für das Portemonnaie der Erzeuger bedeutet: Ihr Weizen verliert zwischen 20 und 30 Prozent an Wert.

Noch schlimmer erging es den Obstbauern

Genau das könnte Christian Schürch passieren. Der Pächter des Neuhofs zwischen Reinach und Aesch sagt zur bz: «Wir sind etwa zwei Wochen in Verzug mit der Weizenernte.» Die Nässe habe das Wachsen von Keimen, aber auch von Pilzen gefördert. Wie stark es ihn getroffen habe, könne er aber noch nicht sagen: «Das sehen wir dann auf der Abgabestelle.»

Immerhin könne er seit dem vergangenen Montag mit dem Mähdrescher vorsichtig wieder die Felder befahren.

«Wir müssen die Regenpause ausnützen. Für dieses Wochenende sind schon die nächsten Gewitter angekündigt.»

Wie Christian Schürch blasen jetzt auch andere Bauern zur grossen Aufholjagd. Neben dem Weizen war auch bei anderen Getreidesorten die Ernte überfällig. An vielen Orten könnte der Boden aber stellenweise noch immer derart nass sein, dass selbst leichte Maschinen einsinken.

Schlimm erging es den Obstbauern. Gerade bei der Kirschenernte führte das zu feuchte Wetter zu Ausfällen, hinzu kamen die Frostnächte im April. Es wird mit einer markant tieferen Ernte gerechnet. Insgesamt sei die Branche im Baselbiet aber glimpflich davongekommen, sagt Samuel Guthauser:

«Wenn wir das vergleichen mit anderen Regionen, die auch noch Hagelschäden beklagen, dann dürfen wir uns hier glücklich schätzen.»

Die letzten drei Sommer seien zudem zu trocken gewesen. Jetzt habe das Pendel in die anderen Richtung ausgeschlagen, sagt Guthauser: «Man muss auch sagen: Das viele Wasser, das in den letzten Wochen vom Himmel kam, kann die Natur eigentlich gut gebrauchen.»

Minus ausgeglichen: Regen füllt Grundwasser auf

Für das Grundwasser sind die Niederschläge in der Tat ein Segen. Baselland ist ein eher regenarmer Kanton mit vergleichsweise kleinen Fliessgewässern, mit Ausnahme des Rheins. Auch die Grundwasserreserven sind im Vergleich zu anderen Landesteilen nicht sehr gross, gerade in höheren Lagen. Was bedeutet: Die Reserven gehen bei Trockenheit rasch zur Neige – in regenreichen Phasen füllen sie sich aber auch rasch wieder auf.

Das Baselbieter Amt für Umweltschutz und Energie, das im Kanton über 70 Grundwassermessstellen betreibt, schreibt auf Anfrage, die Regenperiode, die ab Mai eingesetzt habe, sei auch tatsächlich im Untergrund angekommen. «Die Grundwasserbestände und Quellenschüttungen befinden sich zurzeit deutlich über der Norm. Die etwa drei Jahre dauernde Periode mit Grundwasserdefizit ist damit beendet.»

Grundwasser wird im Kanton Baselland nicht für landwirtschaftliche Zwecke verwendet. Für die Trinkwasserversorgung spielt es jedoch eine bedeutende Rolle. Aber auch jene Vorkommen, die fürs Trinkwasser genutzt werden, besitzen kein allzu grosses Speichervermögen. «Die jetzigen Grundwasservorräte reichen sicher bis Ende Jahr», schreibt das Amt für Umweltschutz und Energie. «Bei extremen Wetterbedingungen könnte es also schon im Sommer 2022 wieder knapp werden.

So nass war es gar nicht: Der Frühling war zu trocken

Ganz so nass, wie wir Menschen das wahrgenommen haben, war das Jahr 2021 bislang nicht. Das Amt für Umweltschutz und Energie gibt zu bedenken, dass die Monate Februar bis April zu trocken gewesen seien. Auch der Wetterdienst Meteoblue mit Sitz in Basel schreibt auf Anfrage: «Die vorherigen – sehr trockenen – Jahre verstärkten sicherlich das Gefühl eines ‹zu nassen› Sommers.» Zwar lägen die Niederschlagssummen für Juni und Juli 2021 auf jeden Fall höher im Vergleich zu den letzten Jahren. Eine Ausnahmeerscheinung seien diese Regenperioden aber nicht. Das Jahr 2014 zum Beispiel habe für Juni und Juli vergleichbar hohe Niederschlagsmengen ausgewiesen.

Fazit der Wetterfrösche von Meteoblue: Bislang liegt alles noch im Rahmen.