Widerstand gegen möglichen Abriss «Erhalt des Gebäudes wird als nicht wirtschaftlich betrachtet»: Dieses Schulhaus in Allschwil polarisiert Der Kanton möchte die Sekundarschule in Allschwil neu bauen, sprich: Den Altbau aus dem Jahre 1968 abreissen. Doch für den Heimatschutz gilt das Gebäude als historisch bedeutend. Michel Ecklin Jetzt kommentieren 16.11.2021, 05.00 Uhr

Exklusiv für Abonnenten

Das Schulhaus Breite in Allschwil steht vor einer ungewissen Zukunft. Nicole Nars-Zimmer

«Béton brut» ist ein Architekturstil aus den 1960er-Jahren. Während viele die rohen Betonbauten als abweisend empfinden, kommen Baufachleute ins Schwärmen, wenn sie einen Bau wie das Breite-Schulhaus in Allschwil sehen. Er wurde im Jahr 1968 von den Architekten Rasser & Vadi erstellt. Die Kantonale Denkmalpflege empfahl 2018, den Sekundarschulbau möglichst zu erhalten. Im kantonalen Bauinventar wird empfohlen, ihn kommunal zu schützen – was die Gemeinde allerdings nie umgesetzt hat.

Und jetzt droht dem Gebäude die Abrissbirne. Im September hat der Landrat die Projektierung des Neubaus der Sekundarschule Allschwil lanciert. Die Zeit eilt, denn der Schulraumbedarf ist akut. Deshalb hat der Kanton bereits einen Wettbewerb lanciert, in dem er die Rahmenbedingungen absteckt. Und dort ist zwar ein Abriss nicht vorgeschrieben – aber es wird klar, dass der Kanton für das kaum mehr als 50 Jahre alte Gebäude keine Zukunft mehr sieht, das habe eine «Substanzwertanalyse» ergeben. Das Fazit:

«Ein Erhalt des Gebäudes wird als nicht wirtschaftlich betrachtet.»

Das kann Ruedi Riesen, Präsident des Baselbieter Heimatschutzes, nicht nachvollziehen: In den 60ern sei viel gebaut worden, das heute keinen Wert mehr habe – «aber gerade dieses Schulhaus ist sehr wertvoll». Er vermisst zudem beim Kanton eine Strategie im Umgang mit seinen Schulbauten. In Binningen habe man die Sekundarschule, einen ähnlichen Bau wie das Allschwiler Breite, «energetisch subtil saniert». Die Sek Frenkenbündten in Liestal habe man bis zum Rohbau abgebaut, das sei immer noch ökonomischer als ein kompletter Neubau.

Der Architektenverein ist ebenfalls unzufrieden

Auch punkto Nachhaltigkeit wünscht er sich «mehr Fingerspitzengefühl» vom Kanton. Schon nur im abgerissenen Beton stecke enorm viel Energie. Für ihn ist die Alternative zur Abriss klar: Im Breite-Schulhaus in Allschwil solle man «den Bestand nehmen und verbessern», denn:

«Man könnte an diesem qualitativ hochstehenden Objekt auch einfach anbauen.»

Riesen ist mit seiner Liebe zum Allschwiler «Béton brut» nicht allein. Demnächst will der Baselbieter Heimatschutz seine Anliegen beim Kanton deponieren. Die Sektion Basel des Schweizerischen Ingenieur-und Architekten-Vereins hat das laut Riesen bereits getan. Und das Architekturkollektiv «Architektur Basel» schreibt, der Kanton verpasse mit seinen Wettbewerbskriterien «eine Chance auf unerwartete Lösungsansätze, die ein Wettbewerbsverfahren so oft mit sich bringt».

Die Baselbieter Bau- und Umweltschutzdirektion (BUD) betont auf Anfrage, dass der Erhalt oder teilweise Erhalt von Gebäuden innerhalb des Planungsperimeters den Teilnehmern am Wettbewerb frei steht.

«Mit dem Wettbewerb wurden Anforderungen an das Raumprogramm und die Nachhaltigkeit des Projektvorschlags definiert, welche zu erfüllen sind.»

So seien die Planerinnen und Planer gefordert, eine gute Lösung vorzuschlagen, welche städtebaulich, architektonisch, betrieblich und auch wirtschaftlich sinnvoll sei. «Ob dies unter Einbezug der Bauten der Architekten Rasser & Vadi geschieht, wird der Wettbewerb zeigen.» Die Jurierung der eingereichten Projektvorschläge erfolge ohne Vorfestlegung und «in jedem Fall unvoreingenommen».

Die BUD erklärt aber auch, dass die Frage nach Erhalt oder Abriss intern bereits «Gegenstand einer regen Diskussion» gewesen sei. Und genau diese Diskussion will der Heimatschutz jetzt vorantreiben, wie Riesen erklärt.