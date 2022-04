Widerstand gegen Wind- und Wasserkraft Baselbieter Umweltdirektor Isaac Reber: «Von WWF und Fischern erwarte ich mehr» Kenneth Nars Baselland muss wegkommen von Öl und Gas, sagt Regierungsrat Isaac Reber. Nach Update im kantonalem Richtplan beklagt er vorauseilenden Widerstand gegen neue potenzielle Standorte für Wasserkraftwerke an Birs und Ergolz Tomasz Sikora und Benjamin Wieland 0 Kommentare 11.04.2022, 05.00 Uhr Merken Drucken Teilen

Exklusiv für Abonnenten

Herr Reber, ist der Energieplanungsbericht der Regierung von Ende Januar noch aktuell angesichts des Krieges in der Ukraine?

Isaac Reber: Absolut. Wir sind nach wie vor angehalten, unser Energiesystem umzustellen. Wir müssen unsere Abhängigkeit vom Ausland reduzieren. Das macht die Massnahmen, die der Regierungsrat im Energieplanungsbericht erarbeitet hat, lediglich noch aktueller und dringlicher, als sie es ohnehin schon waren.

Gibt die Situation Ihnen politischen Rückenwind, um noch schneller vorwärts zu machen?

Wie gefährlich die Abhängigkeit von Öl und Gas ist, wissen wir spätestens seit der Krise von 1973. Insofern macht es zunächst auch keinen Unterschied, ob wir diese Rohstoffe in Zukunft nicht mehr aus Russland, sondern aus Katar beziehen. Da kommen wir vom Regen in die Traufe. Auch wissen wir, seit der Club of Rome 1972 den Bericht «Die Grenzen des Wachstums» publiziert hat, dass wir nicht nachhaltig leben. Trotzdem dauerte es sehr lange, bis wir zu handeln begonnen haben. Insofern verdeutlicht der Ukraine-Krieg lediglich einmal mehr auf scharfe und hässliche Weise, was wir ohnehin schon wussten – dass einseitige Auslandabhängigkeit in einem so wichtigen Bereich wie der Energie uns verwundbar oder gar erpressbar macht.

Isaac Reber sagt: «Wo der Regierungsrat mit Anreizen und Förderungen aktiv werden konnte, hat er das getan.» Kenneth Nars

Was ist die Konsequenz?

Weg von Öl und Gas! Mit dem Energiegesetz haben wir bereits 2017 diese Richtung eingeschlagen. Der Energieplanungsbericht von Ende Januar ist ein Auftrag daraus. Der Regierungsrat hat aufgezeigt, wo der Kanton steht und Handlungsbedarf besteht. Wo der Regierungsrat mit Anreizen und Förderungen aktiv werden konnte, hat er das getan. Zu Massnahmen von grösserer Tragweite haben wir Vernehmlassungen gestartet. Besonders stolz sind wir auf die Klima-Charta der Nordwestschweizer Regierungskonferenz aus dem vergangenen Sommer. Darin bekennen sich alle fünf Kantonsregierungen zu den Ergebnissen der Klimakonferenz von Paris und der Energiestrategie des Bundes. Es handelt sich auf Baselland bezogen auch um eine indirekte Antwort auf die Baselbieter Klimaschutz-Initiative, die das Volk im vergangenen Januar klar abgelehnt hat. In der Charta verpflichten wir uns zu wirkungsvollen und ambitionierten Massnahmen, und das nehmen wir ernst. Entsprechend wird der Regierungsrat bis Ende Jahr auch eine umfassende Klimastrategie vorlegen.

Nennen Sie uns konkrete Fördermassnahmen.

Wir wollen etwa erreichen, dass auf mehr bestehenden Gebäuden Fotovoltaikanlagen installiert werden. Das Gleiche gilt bereits für Wärmepumpen, wenn Heizungen ausgewechselt werden müssen und Öl oder Gas ersetzt wird. Wir erreichen damit, dass dies in der Gesamtbetrachtung auf jeden Fall auch wirtschaftlich ist. Bei Neubauten will der Regierungsrat mit Vorgaben erreichen, dass Fotovoltaik zum Standard wird. Das Gleiche gilt für die Vorgabe einer «erneuerbaren» Heizung bei Neubau oder Ersatz. Dies alles ist eigentlich aber nichts Neues, in anderen Kantonen wie Zürich, Freiburg oder Glarus bestehen solche Regelungen bereits und sie entsprechen den Mustervorschriften der Kantone von 2014.

Auch bei der Fotovoltaik besteht eine Abhängigkeit vom Ausland – der grösste Teil wird in China produziert.

Es stimmt, dass die Fotovoltaikanlagen heute vorwiegend in China produziert werden. Daran sind Europa und die Schweiz selbst Schuld, weil wir die Produktion in Asien einkaufen statt bei uns. Im Gegensatz etwa zu Öl und Gas besteht diese Abhängigkeit aber nur bei der Investition. Wenn die Anlage jedoch einmal steht, liefert sie zuverlässig Strom von hier.

«Beim Stromabkommen mit der EU» habe der Kanton die besten Chancen, anzusetzen, so Reber. Kenneth Nars

Im Energiebericht legt die Regierung verschiedene Schwerpunkte fest. Bei welchem besteht der grösste Hebel?

Die Kantone können von ihrem Kompetenzbereich am meisten auf den Gebäudebereich Einfluss nehmen. Dort haben wir bereits ein sehr gut ausgebautes Energiepaket mit Fördermassnahmen. Die zusätzlichen Massnahmen im Energieplanungsbericht zielen auf «erneuerbare» Wärme- und Stromerzeugung, die Energieeffizienz der Gebäude und eine Forcierung der emissionsarmen Mobilität.

Wo sehen Sie bei der Energiewende und im Klimaschutz den grössten Hebel?

Beim Stromabkommen mit der EU, wenn es um die Sicherheit geht. Vollständig autark ist im Energiebereich kaum jemand. Zusammenarbeit ist zwingend notwendig und da vertraue ich unseren Nachbarn doch am ehesten. Und wenn wir von Öl und Gas wegkommen wollen, müssen wir Ersatz haben. Ein wichtiger Punkt ist neben Sonne und Wind sicher die Umweltwärme. Bei Wärmepumpen und Fernwärmenetzen bis zu geothermischen Projekten kann sinnvoll viel Energie aus Umwelt- und Abwärme bezogen werden. Dann ist sicher der Beitrag der Wasserkraft wichtig. Hier hat die Schweiz schon viel realisiert, das Potenzial ist nicht mehr so gross. Aber bei allen Quellen gibt es Schwierigkeiten und Konflikte, darum müssen wir sämtliche Möglichkeiten ausschöpfen und dürfen uns auch technologisch nicht einseitig festlegen.

Der Beitrag der Wasserkraft liesse sich erhöhen, wenn die gesetzlichen Vorgaben für Restwassermengen bei Wasserkraftwerken reduziert würden, sagte kürzlich der Bündner Energieminister Mario Cavigelli. Wie stehen Sie dazu?

Ich bin klar der Meinung, dass auch solche Massnahmen geprüft werden sollten. Man darf nicht übersehen, wir sind in diesem Bereich schon weit gegangen. Das bedeutet aber nicht, dass es beim Thema Wasserkraft keine Möglichkeiten mehr gäbe. Im Baselbiet haben wir mit den Standorten für neue Wasserkraftwerke an Birs und Ergolz im kantonalen Richtplan entsprechende Vorschläge gemacht. Das bedeutet aber noch lange nicht, dass dort auch tatsächlich Kraftwerke gebaut werden. Es handelt sich zunächst um eine reine Standortdefinition.

Das mag sein, ändert aber nichts daran, dass neue Wasserkraftwerke an Birs und Ergolz politisch chancenlos sind. Das sagen sowohl Energieversorger als auch Fischer und der WWF.

«Sag niemals nie», kann ich da nur sagen. Bis ein vorgeschlagenes Kraftwerk gebaut wird, vergeht viel Zeit. Ich kenne die Kritik und weiss, wie anspruchsvoll es beispielsweise war, das Kraftwerk Obermatt in Zwingen neu zu realisieren. Letztlich müssen sich aber alle Seiten bewegen. Auch von Umweltverbänden oder Fischern beispielsweise erwarte ich mehr als Fundamentalopposition. Das gilt auch für die Windkraft. Irgendwann müssen wir eben Farbe bekennen, und es ist jetzt Zeit dafür.

Isaac Reber weiss: Am lokalen Widerstand führt kein Weg vorbei. Kenneth Nars

Wäre es nicht auch zielführend, die Gemeinden handfest dazu zu verpflichten, selber aktiv zu werden?

Das sehe ich nicht so, im partnerschaftlichen Verhältnis kommen wir besser voran. Als Kanton wollen wir aber neben Unterstützung der Gemeinden auch Vorbild sein und rüsten bereits ältere Gebäude mit Fotovoltaik aus. Das Budget für solche Projekte beim Kanton haben wir auf eine Million Franken verdoppelt, und bei Neubauten wird Fotovoltaik, sofern möglich, immer eingesetzt. Das erwarten wir auch von den Gemeinden: dass sie ihre Vorbildrolle aktiv wahrnehmen und ihrerseits die Bevölkerung vor Ort unterstützen.

Der Energieplanungsbericht erwähnt eine Förderung der Kommunikationsmassnahmen in den Gemeinden. Erhoffen Sie sich davon, dass der lokale Widerstand gegen Wind- und Wasserkraftprojekte wie gegen die vorgeschlagenen Standorte für Wasserkraftwerke im Richtplan abnimmt?

Es führt gar kein Weg daran vorbei. Wir müssen bei der Bevölkerung das Bewusstsein dafür schaffen, dass wir jetzt handeln müssen – unsere Generation steht da in der Pflicht. Gelingt das nicht, passiert auch nichts. Man macht es sich zu einfach, wenn man sagt, dass nur die Umweltvertretenden solche Projekte blockieren. Es geht nicht um eine klar bestimmbare Minderheit, die solche Projekte blockiert. Nicht bei mir, bitte einfach nichts ändern: Es sind meistens viele Motive, die zu Blockaden führen. Davon müssen wir wegkommen, uns gemeinsam vornehmen, das fossile Zeitalter und die Ressourcenverschwendung definitiv hinter uns zu lassen, und jetzt die dazu nötigen Schritte machen.

0 Kommentare Alle Kommentare anzeigen