Widerstand Grundeigentümer wehren sich gegen Zunzger Mobilfunkanlage-Verbot Ob Zunzgen die Planungszone je realisieren kann, ist ungewiss. Mehrere Beschwerden sind eingegangen. Simon Tschopp 05.05.2021, 05.00 Uhr

Exklusiv für Abonnenten

Ob auf dem ganzen Zunzger Gemeindegebiet während fünf Jahren keine Mobilfunkantennen erstellt werden dürfen, werden vermutlich Gerichte entscheiden müssen. Martial Trezzini/Keystone

Die vorgesehene Planungszone in Zunzgen mit einem fünfjährigen Verbot für sämtliche Mobilfunkanlagen auf dem ganzen Gemeindegebiet wird so rasch nicht realisiert werden können – wenn überhaupt. Dagegen sind beim Kanton diverse Beschwerden eingegangen, darunter drei von allen betroffenen Mobilfunkanbietern Swisscom, Sunrise und Salt. Dies habe ihnen die Abteilung Recht der Bau- und Umweltschutzdirektion (BUD) mitgeteilt, sagt Zunzgens Gemeindeverwalter Cristiano Santoro auf Anfrage der bz.

Eingriff in Eigentumsrechte, Entwertung der Grundstücke

Gegen 2'000 Parzellen in sämtlichen einzelnen Zonen von Zunzgen sollen im Grundbuch eine Anmerkung erhalten, die festschreibt, dass darauf während fünf Jahren keine neuen Mobilfunkantennen erstellt werden dürfen. Die Beschwerdeführer wehren sich nun gegen den ihrer Ansicht nach inakzeptablen Eingriff in ihre Eigentumsrechte. Sie befürchten auch, dass ihre Grundstücke durch eine derartige Einschränkung entwertet würden.

«Die Beschwerdeführer wollen sich so was nicht aufzwingen lassen»,

fasst Santoro zusammen.

Der Zunzger Gemeinderat hat zu den Beanstandungen Stellung bezogen und beantragt der Regierung, sie abzuweisen. Er ist allerdings der Ansicht, dass eine solche Planungszone nicht in der Kompetenz der Gemeindeversammlung liegt, auch wenn sie nach Baselbieter Raumplanungs- und Baugesetz möglich ist. Die Behörde verzichtete auf einen Antrag an der Gemeindeversammlung vom September 2020, an welcher der Souverän einen Vorstoss von sechs Stimmbürgern für eine Planungszone mit 30 gegen 25 Stimmen befürwortete.

Bis Ende Mai sollten die Beschwerden behandelt sein

Bis alle Beschwerden behandelt sind, dürfte es laut Andres Rohner, Leiter der Abteilung Recht bei der BUD, Ende Mai werden. Dabei wird geprüft, ob ihnen stattgegeben wird oder nicht. «Dies ist matchentscheidend», so Gemeindeverwalter Santoro, «ob die Planungszone Rechtskraft erlangt oder nicht.» Sollten Beschwerden gutgeheissen werden, würde der Gemeinderat zu gegebener Zeit das weitere Vorgehen bestimmen.

Bei ablehnenden Entscheiden ist es so sicher wie das Amen in der Kirche, dass Beschwerdeführer das Gericht anrufen.

Zwar kommt den Beschwerden keine aufschiebende Wirkung zu, dennoch hat die Gemeinde ihre Arbeiten im Zusammenhang mit der Planungszone vorläufig sistiert. Wenn diese nicht rechtskräftig werde, wäre es voreilig, jetzt schon entsprechende Grundbucheintragungen vornehmen zu lassen, erklärt Cristiano Santoro.

Das fünfjährige Moratorium für Mobilfunkanlagen ist in Zunzgen erst Realität, wenn die Rechtslage geklärt ist. Das ganze Prozedere kann sich in die Länge ziehen – noch viel Wasser wird den Diegterbach hinunterfliessen, unzählige Fahrzeuge werden die A2 beim Büchel-Dorf passieren. Zudem ist gemäss dem Gemeindeverwalter ein Baugesuch der Swisscom immer noch hängig; ein Termin mit der Baurekurskommission habe noch nicht stattgefunden.