Neue Studie zeigt: Spitex ist günstiger als Pflegeheim

Altersversorgung Wie die Spitex Baselland die Pflegeheime preislich unterbietet Eine neue Studie der FHNW zeigt: Die Spitex ist bis Pflegestufe acht günstiger als der Aufenthalt im Pflegeheim. Salomé Lang 02.05.2022, 05.00 Uhr

Im vergangenen Jahr betreute die Spitex 8000 Klientinnen und Klienten. Laut der neuen Studie bis Pflegestufe acht kostengünstiger als im Pflegeheim. Symbolbild. Archiv

Der Trend weg von der stationären und hin zur ambulanten Betreuung müsse beschleunigt werden. So sieht es Titus Natsch, Direktor der Spitex Region Birs. Er stützt sich auf eine Studie der Fachhochschule Nordwestschweiz (FHNW), welche die Spitex Region Birs 2020 in Auftrag gegeben und finanziert hat mit dem Ziel, ihre wichtige Rolle in der Lösungsfindung für eine bessere Altersversorgung aufzuzeigen. Die Ergebnisse der Studie wurden im Jahresbericht 2021 des Spitex-Verbands Baselland vorgestellt.