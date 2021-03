Wiederansiedlung Sie locken den Steinkauz mit allen Mitteln – obwohl er so nahe ennet dem Rhein sitzt, ist der Erfolg ungewiss Der Maispracher Vogelschutzverein ist besonders aktiv, mit Naturaufwertungen dem Vogel des Jahres die Rückkehr ins Baselbiet zu erleichtern. Andreas Hirsbrunner 24.03.2021, 05.00 Uhr

Wer möchte nicht solch herzige und als Mäusevertilger auch noch nützliche Gesellen in seinen Gefilden haben? Drei junge Steinkäuze entdecken die Welt von einem Obstbaum aus.

Was für andere lokale Vogelschutzvereine ein Mehrjahresprogramm ist, war für den Vogelschutz-, Heimatschutz- und Verschönerungsverein Maisprach (VVM) letzten Samstag schon fast ein Alltagsgeschäft: Vorstandsmitglieder pflanzten mit Unterstützung des örtlichen Turnvereins und der Landeigentümer 400 Heckensträucher und 42 hochstämmige Obst- und Feldbäume. Die Aktion ist Bestandteil eines Projekts, das als Einladung an Steinkauz, Wiedehopf, Wendehals, Neuntöter und Gartenrotschwanz gilt, in Maisprach wieder Fuss zu fassen. Sie alle sind in den letzten Jahrzehnten verschwunden, weil es ihnen an geeigneten Lebensräumen mangelte.

Am einfachsten dürfte es sein, Neuntöter und Gartenrotschwanz zurück zu locken, denn sie sind im benachbarten Farnsberg-Gebiet, das sich von Buus bis Gelterkinden erstreckt, bereits wieder zu Hause. Das dank grossräumiger Aufwertungsmassnahmen von zahlreichen Landwirten zusammen mit Birdlife Schweiz, dem früheren Schweizer Vogelschutz. Am schwierigsten dürfte es sein, in Maisprach den Steinkauz wieder heimisch werden zu lassen. Und das, obwohl die nächste Population dieser putzigen Eulenart nur in zehn Kilometern Luftlinie entfernt am deutschen Dinkelberg bei Badisch-Rheinfelden haust.

Zu sozial, um alleine neue Reviere zu besetzen

Nicht zuletzt, weil es so schwierig ist, den einst in der Schweiz häufigen Bewohner von Obstgärten wieder grossflächiger heimisch werden zu lassen, hat ihn Birdlife Schweiz zum Vogel des Jahres 2021 ausgerufen. Aktuell brütet er nur noch in der Ajoie, im Kanton Genf, im Tessin und in sehr kleiner Population im Berner Seeland. Dabei, so müsste man meinen, sei es ein Leichtes, den Steinkauz gerade im Baselbiet wieder anzusiedeln. Denn vor allem im grenznahen Elsass geht es ihm bestens. 103 Brutpaare mit mindestens 260 Jungvögeln zählte das trinationale Birdlife-Steinkauzprogramm im letzten Jahr. Bei der ersten Zählung im Jahr 2004 waren es noch 17 Brutpaare mit 42 Jungen. Aber auch im süddeutschen Grenzland geht es mit dem Steinkauz aufwärts.

Der Biologe Lukas Merkelbach, der bei Birdlife als Koordinator für die Förderung des Steinkauzes in der Nordwestschweiz fungiert und auch den VVM Maisprach berät, erklärt, wieso es viel einfacher war, den Vogel aus dem Baselbiet zu vertreiben, als ihn zurückzuholen: «Der Steinkauz ist ein sehr sozialer Vogel, der in Kontakt mit Artgenossen leben will. Die Besiedlung eines neuen Gebiets gelingt deshalb nur, wenn sich ein Männchen und ein Weibchen auf fremdem Boden bei der Suche nach einem neuen Revier begegnen.» Er gibt Maisprach gute Chancen, dass der Steinkauz zurückkehrt. Doch dann kommt die Einschränkung: «Es ist möglich, dass das zehn Jahre dauert. Doch auch das ist nicht sicher, die Natur ist immer für eine Überraschung gut.»

Christoph Schaub inmitten von Aufwertungsmassnahmen: links ein abhumusiertes Bodenstück, rechts ein frisch gesetzter Obstbaum. Bild: Roland Schmid

Das alles kann Christoph Schaub nicht von seinem Kurs abbringen. Der 67-Jährige, der vor seiner Pensionierung in leitender Stellung beim Baselbieter Tiefbauamt tätig war, ist seit 29 Jahren Präsident des VVM. Schaub zeigt uns in den Maispracher Gebieten Zalgarten-Röti und am Sunnenberg die vielfältigen Aufwertungsmassnahmen der letzten Jahre von gebauten Trockensteinmauern und Wieselburgen aus Ästen und Steinen über gesetzte Bäume und Hecken bis hin zu vier Flächen, wo der Erdboden auf rund 2000 Quadratmetern nackt daliegt. Für was soll denn das gut sein? Schaub: «Wir haben mit einer Sonderbewilligung den nährstoffreichen Oberboden abgetragen und so die Flächen ausgemagert. Danach haben wir begonnen, regionale Blumensamen einzusäen. In den nächsten Jahren entwickeln sich hier wunderbare, insektenreiche Blumenwiesen und damit Nahrung für Steinkauz und andere Vögel.»

So gut verankert im Dorf wie kaum ein anderer Vogelschutzverein im Baselbiet

Denn diesen fehlt es oft nicht nur an Sitzwarten und Nistgelegenheiten, die vor allem hochstämmige Obstbäume und Hecken bieten, sondern auch an lichtem Unterwuchs, damit sie ihre Hauptnahrung – Mäuse oder Insekten – überhaupt ausmachen können; in dichten Fettwiesen ist das kaum möglich. Und was ist, wenn der Steinkauz gar nicht nach Maisprach zurückfindet? Schaub lächelt und meint:

«Das würden wir zwar bedauern, aber die Aufwertungsmassnahmen sind für die Biodiversität auf jeden Fall gut und kommen auch Arten wie dem Wendehals oder dem Neuntöter zugute.»

Dass der VVM seit Jahren mit grösserer Kelle draussen in der Natur, aber auch drinnen in Sachen Kultur anrühren kann, hat er seinen vielen aktiven Mitgliedern zu verdanken; der VVM ist mit 236 Mitgliedern einer der lokal am besten verankerten Vogelschutzvereine im Baselbiet. Aber es gibt auch noch andere Gründe. Dazu Berater Lukas Merkelbach: «Der Vorstand hat ein grosses Fachwissen, ist gut vernetzt und hat keine Berührungsängste bei der Finanzierung.»

Auch das gehört zu den Lockmitteln: ein mardersicherer Nistkasten für Steinkäuze. Bild: Roland Schmid

So hat er zum Beispiel als einer der ersten erfolgreich beim neuen Naturfonds der Schweizer Salinen angeklopft (s. Box). Und die Maispracher Gemeindepräsidentin Caroline Weiss weist in die gleiche Richtung, wenn sie sagt: «Wir bewilligen nicht alle, aber viele Anträge des VVM und sind dabei grosszügig. Denn der Verein ist sehr engagiert und macht ausserordentlich viel fürs Dorf und die Natur. Davon profitiert die ganze Gemeinde.» Und vielleicht bald auch die im Ruf als Vogel der Weisheit stehende Eule, wenn denn Herr und Frau Steinkauz mal gleichzeitig ein Auge über den Rhein werfen.