Wiesel In die Falle getappt: Reinacher Firma entdeckt überraschende Abdrücke Mit Tinte und Fotofallen: Sie sind den Baselbieter Wieseln auf der Spur – und haben gefährdete Tiere gesehen. Sharleen Wüest Jetzt kommentieren 11.02.2022, 05.00 Uhr

Exklusiv für Abonnenten

Zwischen Steinen und in Hecken sucht das Hermelin Sicherheit. bz-Archiv

Sie führen ein verborgenes Leben, unter Steinen, in den Ästen. Auch im Baselbiet. Die gemeinnützige Reinacher Firma Solidago Naturschutz GmbH ist den Wieseln auf der Spur.

Bereits vor sechs Jahren wurde die erste Phase des Hermelinprojekts ins Leben gerufen. Es sollte Wiesel – Hermelin und Mauswiesel – in der strukturarmen Landschaft fördern. Seither wurden über 150 Stein- und Aststrukturen als Unterschlupfmöglichkeiten im Birseck und im Leimental gebaut.

Jetzt ist die zweite – und vorerst letzte – Projektphase in der Halbzeit angelangt und die Organisation hat Bilanz gezogen. «Wir wollten wissen, an welchen Orten im Projektgebiet Hermeline und Mauswiesel vorkommen», sagt die zuständige Kathrin Eichenberger. Dazu wurden im vergangenen Herbst 21 Spurentunnel und drei Fotofallen bei bestehenden Strukturen platziert. Um tierische Besuche festzuhalten, wurden Papiere mit Tinte in die Tunnel gelegt. Wer diese aus Neugierde inspizierte, hinterliess Spuren. Dabei konnten neben Hauskatze, Igel und Co. in Oberwil Hermelintritte entdeckt werden. Für Eichenberger zwar erfreulich, aber wenig überraschend. Denn die Tiere werden ab und an von der Bevölkerung gesichtet.

Inhalt nicht unterstützt Dieser Inhalt ist leider nur auf unserer regulären Webseite verfügbar. Artikel öffnen

Für Überraschung sorgten andere Spuren: Insgesamt dreimal hinterliess ein Mauswiesel in einem Spurentunnel Abdrücke. Zweimal in Therwil und einmal in Oberwil. Das Tier wird in der Schweiz auf der Roten Liste der gefährdeten Tierarten aufgeführt. «Damit haben wir nicht gerechnet. Es ist toll zu wissen, dass noch Mauswiesel in dieser Gegend vorkommen», sagt sie. Doch auch die platzierten Fotoboxen bestätigen den Nachweis. In einem Zeitraum von fünf Monaten sind drei Mauswiesel- und vier Hermelin-Videonachweise entstanden. «Es war unglaublich, als wir zum ersten Mal ein Hermelin auf einem Video entdeckten», sagt sie und ergänzt:

«In diesem Moment wussten wir, dass sich die ganze Arbeit gelohnt hat.»

Jedoch kann nicht ausgeschlossen werden, dass dasselbe Tier mehrere Male erfasst wurde.

12'000 Franken für die Erfolgskontrolle

Die Arbeit des Teams ist noch nicht vorbei, denn dieses Jahr soll der Fokus auf den Bau passender Strukturen gerichtet werden. Zudem geht das Team bereits im kommenden Herbst erneut auf Spurensuche.

Das Projekt wird noch bis 2024 durch verschiedene Fördergelder finanziert. Für die Erfolgskontrolle im Herbst standen 12 000 Franken zur Verfügung.

Wie geht es danach weiter? «Wir sind mit verschiedenen Gemeinden im Gespräch, denn die Strukturen müssen jährlich gepflegt werden», sagt sie. Dafür soll jeweils ein Budget gesprochen werden.

0 Kommentare Alle Kommentare anzeigen