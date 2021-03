Wiesen Restaurant Schliesse sucht neue Mieter per 2022 Der Mietvertrag des Restaurants Schliesse läuft Anfang 2022 aus. Nun sucht der Kanton eine Mieterin oder einen Mieter. Laura Pirroncello 26.03.2021, 09.43 Uhr

Blick auf die Wiese. Lenka Volfova

Das Restaurant Schliesse liegt mitten im Landschaftspark Wiesen direkt am Spazierweg mit schöner Aussicht aufs Wasser. Es lädt ein zum Verweilen nach oder während eines Ausflugs.

Das aktuelle Mietverhältnis endet nach Angaben des Basler Bau- und Verkehrsdepartements Anfang 2022. Deshalb suche man nun einen Nachmieter oder eine Nachmieterin. Bis zum 21. Mai 2021 können Interessierte ihre Betriebskonzepte einreichen. Ebenfalls wieder bewerben kann sich die bisherige Mieterin.

Mietvertrag für mindestens fünf Jahre

Bis im Sommer 2021 wähle eine Auslobungskommission aus Mitarbeitenden der Verwaltung und Quartiervertretenden aus den Bewerbungen aus, heisst es in der Mitteilung weiter. Die Wirtinnen oder Wirte könnten so ab 1. Februar 2022 ihre Arbeit in der Schliesse aufnehmen.

Der Mietvertrag gilt für eine Betreibung während fünf Jahren und kann danach um weitere fünf Jahre verlängert werden. Danach gibt es die nächste Ausschreibung.