Die St. Albantor-Anlage wird ab Montag saniert

Sanierung Wildblumen und neue Wege: Die St. Albantor-Anlage wird ab Dienstag gesperrt sein Die Sanierung der St. Albantor-Anlage soll 1,5 Millionen Franken kosten und im Mai fertig sein. Kelly Spielmann 07.01.2022, 14.29 Uhr

So sieht die Anlage heute aus. Felix Tschumi, Stadtgärtnerei

Die Stadtgärtnerei saniert ab kommendem Montag, 10. Januar, die St. Albantor-Anlage, wie das Basler Bau- und Verkehrsdepartement am Freitag mitteilte. Damit soll die Aufenthaltsqualität, aber auch der ökologische Wert für Flora und Fauna gesteigert werden. Ab Dienstag, 11. Januar, wird die Grünanlage für die Bevölkerung komplett gesperrt und eine Umleitung signalisiert.

Konkret wird die Stadtgärtnerei die Wege der Anlage erneuern und an die Oberflächengestaltung der umgebenden Strassen mit der behindertengerechten Tramhaltestelle anpassen. Im Bereich des Tors wird die Wegführung leicht versetzt, ausserdem werde man die in die Jahre gekommenen Sitzbänke entlang der Wege ersetzen.

Wiesen für Insekten, Sandkasten für Kinder

Was Flora und Fauna angeht, sollen die Efeuflächen, die heute den Unterwuchs bilden, im Bereich der Schanze durch artenreiche Wildblumenwiesen ersetzt werden. Diese wiederum sollen Insekten anziehen. In den Baumkronen werden ausserdem Fledermauskästen installiert. Damit der heute dichte Baumbestand lockerer und jünger wird, ersetzt die Stadtgärtnerei zwölf Bäume durch Jungbäume. Diese würden so platziert, dass der Baumbestand der Anlage auch künftig Schatten spendet.

Rheinseitig entsteht auf der Rasenfläche vor dem Tor ein kleiner Spielbereich mit Sandkasten. Im Zentrum der Anlage wird ein ein Brunnen mit Trinkwasser Platz finden, an dem Kinder an heissen Tagen auch spielen können.

Die über den Mehrwertabgabefonds finanzierte Sanierung soll 1,5 Millionen kosten und im Mai abgeschlossen sein.